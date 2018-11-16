Сост., вступит. ст. И. И. Евлампиева, примеч. И. И. Евлампиева и В. Л. Селиверстова

СПб.: РХГА,2005.- 862 с.

протоиерей Георгий Васильевич Флоровский - Христианство и цивилизация - Избранные труды по богословию и философии - И. И. Евлампиев - Богословие против философии: творческое служение Георгия Флоровского

Георгий Васильевич Флоровский (1893-1979) родился в семье священника, одесского протоиерея, ректора одесской семинарии. Первоначально он не пошел по стопам отца и решил получить светское образование: окончив историко-филологический факультет Новороссийского университета, находившегося в Одессе, он избрал путь университетского преподавателя философии. В 1919 г. Флоровский был утвержден в звании приват-доцента, но, вовремя осознав близость крушения всей прежней жизни и несбыточность надежд на продолжение академической карьеры в новой России, в том же году эмигрировал вместе с семьей (отцом, матерью и сестрой).

Флоровские остановились в Софии, где глава семьи, Василий Антонович Флоровский, через два года получил должность священника православной церкви и проживал до самой своей кончины, последовавшей в 1928 г. В Софии Георгий Флоровский участвовал в заседаниях русского религиозно-философского общества, из среды которого вышли основные участники Евразийского движения - Н. Трубецкой, П. Савицкий, П. Сувчинский. Флоровский вместе с ними стоял у истоков этого движения; в 1921 г. он принял участие в первом сборнике евразийцев «Исход к Востоку». Впрочем, уже в 1923 г. он отошел от евразийства и позже резко критически отзывался о его целях.

В конце 1921 г. Флоровский переехал в Прагу по приглашению Комитета помощи русским студентам в Чехословакии и начал преподавать в русских учебных заведениях. В Праге в то время осели многие деятели культуры, высланные из России (С Булгаков, Н. Лосский, В. Лосский, П. Новгородцев, П. Струве и др.), и Флоровский оказался в очень насыщенной интеллектуальной атмосфере. Здесь он сумел продолжить свои научные занятия и даже закончил и защитил магистерскую диссертацию, посвященную Герцену. Однако в дальнейшем его интересы оказались целиком в области патрологии и богословия. Не имея формального богословского образования, он стал одним из самых известных православных богословов русской эмиграции.

В 1925 г. был основан Православный богословский институт, местом расположения которого стал Париж, и Флоровский был приглашен в него в качестве преподавателя патристики; в связи с этим в конце 1926 г. он переехал в Париж. В 1932 г. он принял священнический сан и тем самым завершил свое движение в сторону православной церкви. Годы пребывания в Париже стали очень насыщенными в творческом отношении, Флоровский издает огромное число философских и богословских трудов. В 1937 г. вышла самая большая его работа - книга «Пути русского богословия», которая вызвала очень противоречивые оценки в эмигрантской среде, поскольку в ней были даны резко негативные оценки главной линии развития русской философской мысли.

В 1935 г. Флоровский был вынужден принять участие в богословской комиссии, которая должна была оценить, является ли еретическим учение о Софии его коллеги по институту С. Булгакова. Флоровский выступил против признания этого учения ересью, тем не менее он не поддержал тех членов комиссии, которые призывали снять с Булгакова все обвинения: он считал, что его учение все-таки ошибочно. Эта позиция вызвала отчуждение между Флоровским и многими сотрудниками Богословского института. Это привело к тому, что в 30-е годы он все больше находился в отъезде (как правило, в Великобритании).

Начало войны застало Флоровского в Швейцарии. Не имея возможности добраться до Парижа или Лондона, он переехал в Югославию, где провел все годы войны. В 1944 г. он перебрался в Прагу к брату и матери. После занятия Праги советскими войсками Флоровский с большим трудом сумел выехать в Париж. На некоторое время он возобновил работу в Свято-Сергиевском богословском институте в качестве рядового преподавателя (занимаемая им ранее кафедра патрологии была занята). Еще в 20-е годы Флоровский активно участвовал в зарождавшемся тогда экуменическом движении; в 1946-1948 гг. он возобновляет эту деятельность и становится одним из организаторов Всемирного Совета Церквей, членом его Генерального комитета, который стал реальным координационным центром экуменизма.

В 1948 г. Флоровский по приглашению митрополита Американского Феофила переехал в Нью-Йорк, где занял место профессора Свято-Владимирской Духовной академии; позже он стал деканом Академии. После отставки в 1955 г. с поста декана Флоровский преподавал в Гарвардском, а затем в Принстонском университетах. Умер Георгий Флоровский в Принстоне 11 августа 1979 г.

Первые самостоятельные работы Флоровского посвящены Вл. Соловьеву, тем характернее то, как быстро он приходит к негативной оценке творчества своего великого предшественника. Он полагает, что в целом философия Соловьева, как и философские построения его последователей (Франка, Бердяева, Флоренского и др.), дают искаженный образ той Истины, которую пытались обрести эти мыслители и которая, по Флоров-скому, сохраняется только в Церкви и в наследии церковных писателей. Признавая искренность исканий своих старших современников и их глубокую религиозность, Флоровский считает их главной ошибкой отрыв от церковной традиции, он осуждает их убеждение в «устарелости» традиционного догматического мировоззрения и стремление построить свою собственную систему представлений о мире, человеке и Боге.