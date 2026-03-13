Флоря - Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.)

Книга Бориса Николаевича Флори «Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.)» представляет собой глубокое историческое исследование, посвященное одному из самых драматичных и переломных периодов в истории Восточной Европы. Автор ставит задачу детально реконструировать внешнюю политику России в годы, когда она оказалась вовлечена в масштабное противостояние, определившее судьбы Речи Посполитой, Швеции и Гетманщины. Основная идея монографии заключается в том, что дипломатические и военные усилия Москвы в этот период были направлены не только на расширение территорий, но и на поиск новой системы равновесия в регионе, что требовало сложного лавирования между интересами различных европейских держав.

Содержательная часть работы охватывает ключевые события Русско-польской и Русско-шведской войн, начиная с момента максимальных успехов русского оружия и заканчивая заключением мирных соглашений. Флоря скрупулезно анализирует деятельность русской дипломатии, процесс ведения переговоров и внутреннюю логику принятия решений в окружении царя Алексея Михайловича. Особое внимание в книге уделено сложным взаимоотношениям Москвы с украинским казачеством после смерти Богдана Хмельницкого, а также влиянию «Великого потопа» в Польше на геополитические расчеты России. Автор опирается на богатейший массив архивных материалов, включая документы Посольского приказа, что позволяет ему восстановить ход событий с почти поденной точностью.

Текст исследования отличается безупречным академизмом, взвешенностью оценок и глубоким вниманием к деталям международной жизни XVII века. Борис Флоря успешно демонстрирует, как тесно были переплетены вопросы религии, династических притязаний и государственного прагматизма в политике того времени. Книга служит незаменимым трудом для историков-славистов, специалистов по международным отношениям и всех, кто интересуется историей формирования Российской империи. Это чтение дает ключ к пониманию того, как закладывались основы будущего доминирования России в Восточной Европе и какие колоссальные дипломатические усилия стояли за каждым территориальным приобретением.

Москва: «Индрик», 2010 г. — 656 с.

ISBN 978-5-91674-082-0

Борис Николаевич Флоря - Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.) - Содержание

Введение

Глава 1 Россия и «Потоп»

Глава 2 Поход на Ригу и переговоры под Вильно

Глава 3 Москва и Литва после Виленского договора

Глава 4 Россия и «наезд Ракоци»

Глава 5 На русско-шведской границе. А.Л. Ордин-Нащокин и В. Госевский

Глава 6 На перепутье (русская внешняя политика во второй половине 1657 —начале 1658 г.)

Глава 7 Двойные переговоры

Глава 8 Украинский кризис и колебания русской внешней политики

Глава 9 Тяжелый 1660 год

Глава 10 Поиски выхода

Заключение

Именной указатель

Словарь терминов