Британский философ Энтони Флю посвятил атеизму более половины столетия, т. е. основную часть своей сознательной жизни. Им было написано более тридцати работ, многие из которых сыграли ключевую роль в развитии современного атеизма. История его жизни заканчивается книгой, которую вы держите в руках, и которой он перечеркнул всё то, над чем так долго работал. Он отрёкся от того, во что верил на протяжении десятилетий, и отказался от своей репутации известного философа-атеиста.

Далеко не всем людям, включая учёных, хватает мужества совершить подобный поступок. Другими словами, история Флю является по-своему уникальной и определённо заслуживающей внимания. Необычные события, описываемые в книге «Бог есть», и затрагиваемые в ней вопросы побудили меня начать работать над её переводом. В процессе перевода внимание уделялось каждой детали, а основной целью было максимально точно передать мысли и идеи автора, которые, я надеюсь, представляют интерес не только для меня, но и для читателя.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал во время моей работы над данной книгой своими полезными советами и рекомендациями. Особую благодарность хочу выразить моему преподавателю по английскому языку Воробьёвой Татьяне Александровне, которая заложила в меня основы языка и всегда побуждала верить в свои силы. Я надеюсь, что в книге «Бог есть» каждый из вас сможет найти для себя что-нибудь полезное, а может быть даже обнаружит в ней разумные основания для того, чтобы изменить некоторые из своих убеждений.

Кучма Андрей

Энтони Флю - Бог есть: Как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение

Минск, Перевод Андрей Кучма, 2007

ISBN 978-0-06-154867-7

Энтони Флю - Бог есть: Как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение - Содержание

От переводчика

Предисловие

Введение

Часть I: Моё отрицание Бога

Глава 1. Сотворение атеиста

Глава 2. Куда ведут доказательства

Глава 3. Спокойное рассмотрение атеизма

Часть II: Моё открытие Бога

Глава 4. Паломничество разума

Глава 5. Кто написал законы природы?

Глава 6. Знала ли Вселенная, что мы появимся?

Глава 7. Как появилась жизнь?

Глава 8. Появилось ли что-то из ничего?

Глава 9. В поисках места для Бога

Глава 10. Под силу всемогуществу

Приложения

Приложение А. „Новый атеизм“: критическая оценка Докинза, Деннета, Уолперта, Харриса и Стенджера

Приложение Б. Как Бог открывает себя в человеческой истории: разговор об Иисусе с Н.Т. Райтом

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Энтони Флю - Бог есть: Как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение - Вопросы о Божественном Откровении

До этого момента я говорил о фактах, которые привели меня к тому, что я признал существование божественного Разума. Те, кто слышал приводимые мной доводы, почти всегда спрашивали, что я думаю об утверждениях, касающихся божественного откровения. В обеих моих антитеологических книгах и во время различных дебатов я оспаривал многие утверждения, касающиеся божественного откровения или вмешательства. Однако, моё текущее отношение по крайней мере к некоторым из этих утверждений является более открытым.

В сущности, я думаю, что христианская религия является единственной религией, в которой столь очевидным является тот факт, что она заслуживает признания и уважения, причём независимо от того, имеет ли она достаточно оснований, чтобы называться божественным откровением, или нет. Нет ничего, что могло бы сравниться с тем тандемом, который состоит из такой харизматической фигуры, как Иисус, и такого первоклассного мыслителя, как святой Павел. Практически все аргументированные утверждения о сущности религии были сделаны Павлом, который обладал выдающимся философским умом и мог разговаривать и писать на всех языках, имеющих прямое отношение к тем событиям. Если вы хотите, чтобы Всемогущество основало религию, то этот тандем является наилучшим выбором.

В ранних редакциях книги «Бог и философия» я в некоторой степени рассматривал христианские утверждения. Я утверждал, что громадный прогресс в области критического исследования Нового Завета и других источников по истории происхождения христианства, означает, что тем, кто делает громкие утверждения, связанные с историей, теперь просто «негде спрятаться». Во-вторых, примеры чудес не могут быть признаны на основании исторических свидетельств, а это подвергает сомнению утверждение о том, что воскресение можно признать историческим фактом.

В ходе некоторых дебатов на тему воскресения Христа я делал ещё ряд дополнительных замечаний. Во-первых, наиболее ранние источники, упоминающие указанное событие, были написаны спустя примерно тридцать или более лет после него. Нет ни одного свидетельства, которое принадлежит к тому же временному периоду – только записи, сделанные годы спустя. Во-вторых, мы никак не можем проверить, действительно ли воскресший Иисус являлся группам людей, поскольку в нашем распоряжении имеется лишь источник, утверждающий, что эти удивительные события имели место. И наконец, количество свидетельств о воскресении очень ограничено.

По сути, первыми текстами Нового Завета, упоминающими воскресение, были послания Павла, а не Евангелия, но эти послания содержат очень мало информации о физическом воскресении. Я бы сказал, что на сегодняшний день заявление о воскресении является более впечатляющим, чем любое другое со стороны конкурирующих религиозных течений. И всё же я полагаю, что если историки смотрят на имеющиеся доказательства с профессиональной точки зрения, им, определенно, необходимо нечто намного большее чем то, что у них имеется. Им нужны доказательства иного характера.

Я думаю, что утверждение о том, что Бог воплотился в Иисусе Христе, является уникальным. Полагаю, что сложно представить, как иначе вы можете относиться к этому утверждению, кроме как верить ему или не верить. Я действительно не вижу каких-либо общих принципов, которыми вы могли бы руководствоваться в этом вопросе. В связи с моей новой точкой зрения я завёл беседу об Иисусе с современным и широко известным автором работ по историческому христианству, а также епископом Дарема – Н. Т. Райтом, оксфордским специалистом по Новому Завету. Далее он отвечает на некоторые вопросы, которые я подымал в своих работах.