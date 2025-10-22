Первое и Второе послания к Тимофею, а также Послание к Титу многие комментаторы называют пастырскими посланиями. Такое определение является скорее данью традиции, чем точным термином, поскольку послания - отнюдь не руководство по пастырскому попечению, хотя и содержат наставления, данные Тимофею и Титу. Традиционно считается, что все три послания были написаны апостолом Павлом . Никаких данных раннехристианской церкви, свидетельствующих об обратном, не существует.

Несмотря на некоторые либеральные взгляды, которые ставят под сомнение авторство Павла, автор данной работы придерживается традиционного взгляда и считает, что основные аргументы против авторства Павла выглядят не совсем убедительно. Рассмотрим четыре из них. Первый основывается на том, что исторические сведения в пастырских посланиях не согласуются с книгой Деяния Апостолов. Согласно им, Павел недавно посетил Ефес и Крит, что плохо согласуется с рассказом в книге Деяния Апостолов. Однако умалчивание в книге Деяния не означает, что подобных событий не было вовсе. Можно, например, предположить, что события, описанные в пастырских посланиях, произошли после освобождения Павла из заключения, упомянутого в конце книги Деяния Апостолов. Павел мог быть арестован вторично и в конце концов казнен (как утверждает и церковная традиция).

Сергей Леонидович Флюгрант – Комментарий к Пастырским посланиям

Киев, Украинская Евангельская Семинария Богословия, 2007. – 96 с.

Сергей Леонидович Флюгрант – Комментарий к Пастырским посланиям – Содержание