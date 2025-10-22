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Флюгрант - Комментарий к Пастырским посланиям

Сергей Леонидович Флюгрант - Комментарий к Пастырским посланиям
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Первое и Второе послания к Тимофею, а также Послание к Титу многие комментаторы называют пастырскими посланиями. Такое определение является скорее данью традиции, чем точным термином, поскольку послания - отнюдь не руководство по пастырскому попечению, хотя и содержат наставления, данные Тимофею и Титу. Традиционно считается, что все три послания были написаны апостолом Павлом . Никаких данных раннехристианской церкви, свидетельствующих об обратном, не существует.
Несмотря на некоторые либеральные взгляды, которые ставят под сомнение авторство Павла, автор данной работы придерживается традиционного взгляда и считает, что основные аргументы против авторства Павла выглядят не совсем убедительно. Рассмотрим четыре из них. Первый основывается на том, что исторические сведения в пастырских посланиях не согласуются с книгой Деяния Апостолов. Согласно им, Павел недавно посетил Ефес и Крит, что плохо согласуется с рассказом в книге Деяния Апостолов. Однако умалчивание в книге Деяния не означает, что подобных событий не было вовсе. Можно, например, предположить, что события, описанные в пастырских посланиях, произошли после освобождения Павла из заключения, упомянутого в конце книги Деяния Апостолов. Павел мог быть арестован вторично и в конце концов казнен (как утверждает и церковная традиция).

Сергей Леонидович Флюгрант – Комментарий к Пастырским посланиям

Киев, Украинская Евангельская Семинария Богословия, 2007. – 96 с.

Сергей Леонидович Флюгрант – Комментарий к Пастырским посланиям – Содержание

  • Предисловие автора
  • Введение
  • Первое послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Второе послание к Тимофею
  • Библиография
Views 477
Rating 5.0 / 5
Added 22.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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