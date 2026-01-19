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Фогт - Возвращение к Отцу

Фогт - Возвращение к Отцу
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology, Mythology Legends

Современный мужчина часто живет в мире «призрачных отцов», ощущая внутреннюю пустоту и отсутствие инициации. Грегори Макс Фогт исследует архетипические измерения патриархального начала, доказывая, что фигура отца — это не только биологический родитель, но и мост к закону, порядку и высшим духовным смыслам.

Эта книга — путеводитель по лабиринтам мужской души. Автор анализирует, как отсутствие сильного отцовского архетипа ведет к инфантилизму и зависимости, и предлагает пути «возвращения к Отцу» через понимание древних мифов и личную психологическую работу.

Грегори Макс Фогт - Возвращение к Отцу. Архетипические Измерения Патриарха

«Касталия», 2022. — 262 с.

ISBN 978-5-521-18604-4

Грегори Макс Фогт - Возвращение к Отцу. Архетипические Измерения Патриарха - Содержание

Примечание автора

  • Часть I: Изгнание и Возвращение - Введение - Мужской Дом - Патриарх: Образы различных писателей

  • Часть II. dh-mo - Отец есть Дом: Экскурсы в язык, Паттерн и Восстановление, Архетипический Отец-Воин - Восстановление - Отец-Воин - Женщина-Патриарх

  • Часть III: Три Тела Мужчины - Тело Охотника - Жестокость - Охотничий Край и Сознание - Страдание - Хищничество - Подготовка к Смерти - Пенетрация и Пенетрантность - Мошонка и Охотничья Сумка - Мошонка и Живот - Рука, обхватывающая Оружие - Нехватка дичи

  • Тело Строителя - Конкретность - Растительного Тела - Тело Строителя и Древо - Жертвенное Тело Строителя - Единое Тело - Сосуды, живот, мошонка - Сборка Тела, Мужское Исцеление - Место Строителя

  • Тело Философа - Pater Философа - Вожделение и Вода - Сексуальная Битва - Философ в своей Деревне - Возвращение к Отцу

Views 313
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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