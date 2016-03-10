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Фома Аквинский - Комментарий к трактату Боэция

Фома Аквинский - Комментарий к трактату Боэция «О Троице»
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Хотя Комментарий Фомы Аквинского формально является истолкованием, или разъяснением (expositio) авторитетного текста, он далеко выходит за рамки собственно комментария в традиционном значении этого термина. Трактат Боэция, в конечном счете, оказывается для Фомы не более чем отправной точкой для собственного оригинального исследования, которое, хотя и соотносится с отдельными идеями комментируемого сочинения, тем не менее, проводится на ином уровне и в ином концептуальном поле.

Фома Аквинский - Комментарий к трактату Боэция «О Троице» - Билингва латинско-русский

Пер. с лат., вступ. ст. и коммент. А. В. Апполонова.
М.: ЛЕНАНД, 2014. — 344 с. (Bibliotheca Scholastica. № 16.)
ISBN 978-5-9710-0826-2

Фома Аквинский - Комментарий к трактату Боэция «О Троице» - Билингва латинско-русский - Содержание

Фома Аквинский и его Комментарий к трактату Боэция «О Троице» (А. Б. Апполонов)
Пролог
Комментарий к Введению
Вопрос I О познании божественного
Вопрос II О том, как может быть явлено знание о божественном
Изложение первой главы
Вопрос III О том, что относится к исповеданию веры
Вопрос IV О том, что относится к причине множественности
Изложение второй главы
Вопрос V О делении теоретической науки
Вопрос VI О методах, которые Боэций атрибутирует теоретическим наукам

Фома Аквинский - Комментарий к трактату Боэция «О Троице» - Фома Аквинский и его Комментарий к трактату Боэция «О Троице» - А. Б. Апполонов

Здесь, наверное, будет нелишне вспомнить об истории создания трактата «О Троице» и о том, какое влияние он оказал на средневековую философско-теологическую традицию. Творчество Аниция Ман-лия Торквата Северина Боэция (ок. 480-524), которого часто называют «последним римлянином и первым схоластом»[1], является своего рода связующим звеном между философией поздней античности и средневековой схоластикой. Боэций поставил перед собой амбициознуюзадачу: перевести на латинский язык всего Аристотеля и всего Платона, а затем показать, что между ними не существует принципиальных расхождений.
Хотя ранняя смерть (как известно, Боэций, занимавший важную должность при дворе короля остготов Теодориха, был обвинен в государственной измене и казнен) помешала ему осуществить этот грандиозный проект, он, тем не менее, успел сделать довольно много. Благодаря его переводам латиняне смогли ознакомиться с логикой Аристотеля, которая, вместе с трактатами самого Боэция «О музыке» и «Об арифметике», длительное время составляла основу начального образования, а знаменитое «Утешение Философии» оказало значительное влияние не только на философскую, но и на литературную традицию Западной Европы.
В творческом наследии Боэция особое место занимают т. н. opuscula sacra, т. е. «небольшие трактаты о священном», каковых всего насчитывается пять: 1) «О Троице» (другое название: «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три Бога»); 2) «Сказываются ли „Отец", „Сын" и „Святой Дух" о божестве субстанциально»; 3) «О гебдо-мадах (седьмицах)» (другое название: «Каким образом субстанции могут быть благими в силу того, что они существуют»); 4) «Краткое изложение христианской веры»; 5) «Против Евтихия и Нестория» (другое название: «О двух природах и одном лице»). Хронология трактатов достоверно неизвестна, но, вероятнее всего, первым было написано «Краткое изложение христианской веры», в то время как трактат «О Троице» является последним или предпоследним.
[1] Насколько известно, автором этой характеристики является Лоренцо Валла. Цит. по: Chadwick З. Boethius. The Consolations of Music, Logic, Theology, and Philosophy. Oxford, 1981. P. xi.
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Rating 5.0 / 5
Added 10.03.2016
Author Tov
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