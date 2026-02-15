Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фома Кемпийский - О подражании Христу

Add to Favorites
Category Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

Этот классический труд XV века является одной из самых читаемых и переиздаваемых христианских книг в мире после Библии. Написанная в традиции «Devotio Moderna» (нового благочестия), книга представляет собой духовное руководство, призывающее христианина к глубокой внутренней жизни, смирению и полному сосредоточению на личности Иисуса Христа. Фома Кемпийский обращается к душе, уставшей от внешней суеты и схоластических споров, предлагая путь практического следования за Спасителем.

Книга разделена на четыре части, каждая из которых ведет читателя всё глубже в тайны духовной жизни. Автор подчеркивает, что истинная мудрость заключается не в многознании, а в чистоте сердца и любви к Богу. Он дает советы о том, как переносить искушения, как обрести внутренний мир в страданиях и как подготовиться к самому таинственному моменту общения с Богом — Евхаристии. Наставления Фомы Кемпийского отличаются поразительной психологической точностью и вневременной актуальностью, помогая верующему любой эпохи находить опору в вечных истинах Евангелия.

Перевод с латинского К. Победоносцева. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-139313-7

Фома Кемпийский - О подражании Христу – Содержание

Предисловие

Книга первая. Наставления полезные для духовной жизни

  • Глава I. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты его

  • Глава II. О смиренном чувстве

  • Глава III. Об учении истины

  • Глава IV. О благоразумии в действиях

  • Глава V. О поучении в Писаниях

  • Глава VI. О беспорядочных желаниях

  • Глава VII. Об уклонении от суетных надежд и от гордости

  • Глава VIII. Об уклонении от близкого обхождения

  • Глава IX. О послушании и подчинении

  • Глава X. Об излишестве в словах

  • Глава XI. Об искании мира и о ревности к преуспеянию

  • Глава XII. О пользе от несчастья

  • Глава XIII. О сопротивлении искушениям

  • Глава XIV. Об уклонении от неосмотрительного суждения

  • Глава XV. О делах любви

  • Глава XVI. О терпимости к чужим недостаткам

  • Глава XVII. О монашеской жизни

  • Глава XVIII. Об примере святых отцов

  • Глава XIX. О упражнениях доброго инока

  • Глава XX. О любви к уединению и молчанию

  • Глава XXI. О сокрушении сердечном

  • Глава XXII. О состоянии бедности человеческой

  • Глава XXIII. О памяти смертной

  • Глава XXIV. О суде и о казни грешникам

  • Глава XXV. О ревностном исправлении целой жизни

Книга вторая. Наставления ко внутренней жизни

  • Глава I. О внутренней беседе

  • Глава II. О смиренной покорности

  • Глава III. О добром и миролюбивом человеке

  • Глава IV. О простоте сердца и чистоте мысли

  • Глава V. О саморазумении

  • Глава VI. О радости, какая от доброй совести происходит

  • Глава VII. О любви ко Иисусу превыше всего

  • Глава VIII. О близком содружестве с Иисусом

  • Глава IX. О совершенной безутешности

  • Глава X. О благодарении за благодать Божию

  • Глава XI. О малом числе любителей креста

  • Глава XII. О царственном пути святого креста

Книга третья. О внутреннем утешении

  • Глава I. О внутренней беседе Христа с верною душою

  • Глава II. О том, что истина без шума глаголет в душе

  • Глава III. О том, что глаголам Божиим должно внимать во смирении

  • Молитва к испрошению дара благоговения

  • Глава IV. О том, что должно ходить пред Богом во смирении и в истине

  • Глава V. О дивном действии божественной любви

  • Глава VI. Об испытании истинной любви

  • Глава VII. О том, что благодать надобно скрывать под стражею смирения

  • Глава VIII. Об уничижении себя в очах Божиих

  • Глава IX. О том, что все надобно относить к Богу как последнему концу

  • Глава Х. Как сладко, презрев мир, служить Богу

  • Глава XI. О том, что должно испытывать и умерять сердечные желания

  • Глава XII. О науке терпения и о борьбе с похотями

  • Глава XIII. О послушании смиренного по примеру Иисуса Христа

  • Глава XIV. О тайных судах Божиих, что об них помышлять надобно для того, чтобы не превозноситься во благих

  • Глава XV. Как содержать себя и что говорить себе надобно, когда чего желаешь

  • Молитва о совершении благой воли Божией

  • Глава XVI. В едином Боге надобно искать утешения

  • Глава XVII. Все попечение возлагать надобно на Бога

  • Глава XVIII. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову

  • Глава XIX. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым

  • Глава XX. Об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни

  • Глава XXI. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров

  • Глава XXII. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих

  • Глава XXIII. О четырех способах к великому миру

  • Молитва противу злых помыслов

  • Молитва о просвещении мысли

  • Глава XXIV. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего

  • Глава XXV. В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение

  • Глава XXVI. О превосходстве свободного духа, коего достигнуть можно скорее смиренною молитвой, нежели чтением

  • Глава XXVII. О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага

  • Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости

  • Глава XXVIII. Противу языка поносителя

  • Глава XXIX. Как надобно призывать Бога во время искушения

  • Глава XXX. Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его

  • Глава XXXI. О пренебрежении ко всякому созданию для того, чтобы найти Создателя

  • Глава XXXII. Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения

  • Глава XXXIII. О непостоянстве сердца и о том, что в Боге полагать надобно конечное свое намерение

  • Глава XXXIV. Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом

  • Глава XXXV. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни

  • Глава XXXVI. Против суетных суждений человеческих

  • Глава XXXVII. О чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы

  • Глава XXXVIII. О добром поведении во внешних делах и о прибежище к Богу в опасностях

  • Глава XXXIX. Не должен человек быть нетерпелив в делах своих

  • Глава XL. Человек сам по себе не имеет ничего доброго и ничем не должен хвалиться

  • Глава XLI. О презрении всякой временной чести

  • Глава XLII. О том, что не следует мир свой полагать в человеках

  • Глава XLIII. Противу суетных знаний нынешнего века

  • Глава XLIV. О том, что не должно привлекать к себе вещи внешнего мира

  • Глава XLV. О том, что не должно всем верить, и как легко человеку падение в слове

  • Глава XLVI. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы словес человеческих

  • Глава XLVII. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни

  • Глава XLVIII. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни

  • Глава XLIX. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны

  • Глава L. Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию

  • Глава LI. О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких

  • Глава LII. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но паче достойным наказания

  • Глава LIII. О благодати, коей не могут познать земное мудрствующие

  • Глава LIV. О различных движениях природы и благодати

  • Глава LV. О повреждении природы и о действии Божественной благодати

  • Глава LVI. О том, что должно нам отвергнуться себя и Христу подражать во кресте

  • Глава LVII. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях

  • Глава LVIII. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии

  • Глава LIX. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином

Книга четвертая. О Таинстве Тела Христова

  • Глава I. С каким благоговением должно принимать Христа

  • Глава II. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в Таинстве

  • Глава III. О пользе частого приобщения

  • Глава IV. О многих благах, происходящих от благоговейного приобщения

  • Глава V. О светлости Таинства и о состоянии священства

  • Глава VI. О приготовлении к причащению: молитвенное прошение

  • Глава VII. Об испытании совести своей и о намерении к исправлению

  • Глава VIII. О приношении Христа в жертву на кресте и о самоотвержении

  • Глава IX. О том, что должны мы себя и все свое принесть Богу и молиться за всех

  • Глава Х. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение

  • Глава XI. О том, что Тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души

  • Глава XII. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову

  • Глава XIII. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в Таинстве

  • Глава XIV. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению Тела Христова

  • Глава XV. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением

  • Глава XVI. О том, что должны мы открывать нужды свои Христу и просить от Него благодати

  • Глава XVII. О пламенной любви и о крепком желании восприять Христа

  • Глава XVIII. О том, что не должно человеку любопытно исследовать Таинство, но да будет он смиренный подражатель Христу, приводя разум свой в послушание святой веры

Приложение

Views 107
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

