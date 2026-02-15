Фома Кемпийский - О подражании Христу
Этот классический труд XV века является одной из самых читаемых и переиздаваемых христианских книг в мире после Библии. Написанная в традиции «Devotio Moderna» (нового благочестия), книга представляет собой духовное руководство, призывающее христианина к глубокой внутренней жизни, смирению и полному сосредоточению на личности Иисуса Христа. Фома Кемпийский обращается к душе, уставшей от внешней суеты и схоластических споров, предлагая путь практического следования за Спасителем.
Книга разделена на четыре части, каждая из которых ведет читателя всё глубже в тайны духовной жизни. Автор подчеркивает, что истинная мудрость заключается не в многознании, а в чистоте сердца и любви к Богу. Он дает советы о том, как переносить искушения, как обрести внутренний мир в страданиях и как подготовиться к самому таинственному моменту общения с Богом — Евхаристии. Наставления Фомы Кемпийского отличаются поразительной психологической точностью и вневременной актуальностью, помогая верующему любой эпохи находить опору в вечных истинах Евангелия.
Перевод с латинского К. Победоносцева. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).
ISBN 978-5-17-139313-7
Фома Кемпийский - О подражании Христу – Содержание
Предисловие
Книга первая. Наставления полезные для духовной жизни
Глава I. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты его
Глава II. О смиренном чувстве
Глава III. Об учении истины
Глава IV. О благоразумии в действиях
Глава V. О поучении в Писаниях
Глава VI. О беспорядочных желаниях
Глава VII. Об уклонении от суетных надежд и от гордости
Глава VIII. Об уклонении от близкого обхождения
Глава IX. О послушании и подчинении
Глава X. Об излишестве в словах
Глава XI. Об искании мира и о ревности к преуспеянию
Глава XII. О пользе от несчастья
Глава XIII. О сопротивлении искушениям
Глава XIV. Об уклонении от неосмотрительного суждения
Глава XV. О делах любви
Глава XVI. О терпимости к чужим недостаткам
Глава XVII. О монашеской жизни
Глава XVIII. Об примере святых отцов
Глава XIX. О упражнениях доброго инока
Глава XX. О любви к уединению и молчанию
Глава XXI. О сокрушении сердечном
Глава XXII. О состоянии бедности человеческой
Глава XXIII. О памяти смертной
Глава XXIV. О суде и о казни грешникам
Глава XXV. О ревностном исправлении целой жизни
Книга вторая. Наставления ко внутренней жизни
Глава I. О внутренней беседе
Глава II. О смиренной покорности
Глава III. О добром и миролюбивом человеке
Глава IV. О простоте сердца и чистоте мысли
Глава V. О саморазумении
Глава VI. О радости, какая от доброй совести происходит
Глава VII. О любви ко Иисусу превыше всего
Глава VIII. О близком содружестве с Иисусом
Глава IX. О совершенной безутешности
Глава X. О благодарении за благодать Божию
Глава XI. О малом числе любителей креста
Глава XII. О царственном пути святого креста
Книга третья. О внутреннем утешении
Глава I. О внутренней беседе Христа с верною душою
Глава II. О том, что истина без шума глаголет в душе
Глава III. О том, что глаголам Божиим должно внимать во смирении
Молитва к испрошению дара благоговения
Глава IV. О том, что должно ходить пред Богом во смирении и в истине
Глава V. О дивном действии божественной любви
Глава VI. Об испытании истинной любви
Глава VII. О том, что благодать надобно скрывать под стражею смирения
Глава VIII. Об уничижении себя в очах Божиих
Глава IX. О том, что все надобно относить к Богу как последнему концу
Глава Х. Как сладко, презрев мир, служить Богу
Глава XI. О том, что должно испытывать и умерять сердечные желания
Глава XII. О науке терпения и о борьбе с похотями
Глава XIII. О послушании смиренного по примеру Иисуса Христа
Глава XIV. О тайных судах Божиих, что об них помышлять надобно для того, чтобы не превозноситься во благих
Глава XV. Как содержать себя и что говорить себе надобно, когда чего желаешь
Молитва о совершении благой воли Божией
Глава XVI. В едином Боге надобно искать утешения
Глава XVII. Все попечение возлагать надобно на Бога
Глава XVIII. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову
Глава XIX. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым
Глава XX. Об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни
Глава XXI. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров
Глава XXII. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих
Глава XXIII. О четырех способах к великому миру
Молитва противу злых помыслов
Молитва о просвещении мысли
Глава XXIV. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего
Глава XXV. В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение
Глава XXVI. О превосходстве свободного духа, коего достигнуть можно скорее смиренною молитвой, нежели чтением
Глава XXVII. О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага
Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости
Глава XXVIII. Противу языка поносителя
Глава XXIX. Как надобно призывать Бога во время искушения
Глава XXX. Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его
Глава XXXI. О пренебрежении ко всякому созданию для того, чтобы найти Создателя
Глава XXXII. Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения
Глава XXXIII. О непостоянстве сердца и о том, что в Боге полагать надобно конечное свое намерение
Глава XXXIV. Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом
Глава XXXV. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни
Глава XXXVI. Против суетных суждений человеческих
Глава XXXVII. О чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы
Глава XXXVIII. О добром поведении во внешних делах и о прибежище к Богу в опасностях
Глава XXXIX. Не должен человек быть нетерпелив в делах своих
Глава XL. Человек сам по себе не имеет ничего доброго и ничем не должен хвалиться
Глава XLI. О презрении всякой временной чести
Глава XLII. О том, что не следует мир свой полагать в человеках
Глава XLIII. Противу суетных знаний нынешнего века
Глава XLIV. О том, что не должно привлекать к себе вещи внешнего мира
Глава XLV. О том, что не должно всем верить, и как легко человеку падение в слове
Глава XLVI. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы словес человеческих
Глава XLVII. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни
Глава XLVIII. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни
Глава XLIX. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны
Глава L. Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию
Глава LI. О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких
Глава LII. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но паче достойным наказания
Глава LIII. О благодати, коей не могут познать земное мудрствующие
Глава LIV. О различных движениях природы и благодати
Глава LV. О повреждении природы и о действии Божественной благодати
Глава LVI. О том, что должно нам отвергнуться себя и Христу подражать во кресте
Глава LVII. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях
Глава LVIII. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии
Глава LIX. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином
Книга четвертая. О Таинстве Тела Христова
Глава I. С каким благоговением должно принимать Христа
Глава II. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в Таинстве
Глава III. О пользе частого приобщения
Глава IV. О многих благах, происходящих от благоговейного приобщения
Глава V. О светлости Таинства и о состоянии священства
Глава VI. О приготовлении к причащению: молитвенное прошение
Глава VII. Об испытании совести своей и о намерении к исправлению
Глава VIII. О приношении Христа в жертву на кресте и о самоотвержении
Глава IX. О том, что должны мы себя и все свое принесть Богу и молиться за всех
Глава Х. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение
Глава XI. О том, что Тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души
Глава XII. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову
Глава XIII. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в Таинстве
Глава XIV. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению Тела Христова
Глава XV. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением
Глава XVI. О том, что должны мы открывать нужды свои Христу и просить от Него благодати
Глава XVII. О пламенной любви и о крепком желании восприять Христа
Глава XVIII. О том, что не должно человеку любопытно исследовать Таинство, но да будет он смиренный подражатель Христу, приводя разум свой в послушание святой веры
Приложение
