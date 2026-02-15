Этот классический труд XV века является одной из самых читаемых и переиздаваемых христианских книг в мире после Библии. Написанная в традиции «Devotio Moderna» (нового благочестия), книга представляет собой духовное руководство, призывающее христианина к глубокой внутренней жизни, смирению и полному сосредоточению на личности Иисуса Христа. Фома Кемпийский обращается к душе, уставшей от внешней суеты и схоластических споров, предлагая путь практического следования за Спасителем.

Книга разделена на четыре части, каждая из которых ведет читателя всё глубже в тайны духовной жизни. Автор подчеркивает, что истинная мудрость заключается не в многознании, а в чистоте сердца и любви к Богу. Он дает советы о том, как переносить искушения, как обрести внутренний мир в страданиях и как подготовиться к самому таинственному моменту общения с Богом — Евхаристии. Наставления Фомы Кемпийского отличаются поразительной психологической точностью и вневременной актуальностью, помогая верующему любой эпохи находить опору в вечных истинах Евангелия.

Перевод с латинского К. Победоносцева. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-139313-7

Фома Кемпийский - О подражании Христу – Содержание

Предисловие

Книга первая. Наставления полезные для духовной жизни

Глава I. О подражании Христу и о презрении мира и всей суеты его

Глава II. О смиренном чувстве

Глава III. Об учении истины

Глава IV. О благоразумии в действиях

Глава V. О поучении в Писаниях

Глава VI. О беспорядочных желаниях

Глава VII. Об уклонении от суетных надежд и от гордости

Глава VIII. Об уклонении от близкого обхождения

Глава IX. О послушании и подчинении

Глава X. Об излишестве в словах

Глава XI. Об искании мира и о ревности к преуспеянию

Глава XII. О пользе от несчастья

Глава XIII. О сопротивлении искушениям

Глава XIV. Об уклонении от неосмотрительного суждения

Глава XV. О делах любви

Глава XVI. О терпимости к чужим недостаткам

Глава XVII. О монашеской жизни

Глава XVIII. Об примере святых отцов

Глава XIX. О упражнениях доброго инока

Глава XX. О любви к уединению и молчанию

Глава XXI. О сокрушении сердечном

Глава XXII. О состоянии бедности человеческой

Глава XXIII. О памяти смертной

Глава XXIV. О суде и о казни грешникам

Глава XXV. О ревностном исправлении целой жизни

Книга вторая. Наставления ко внутренней жизни

Глава I. О внутренней беседе

Глава II. О смиренной покорности

Глава III. О добром и миролюбивом человеке

Глава IV. О простоте сердца и чистоте мысли

Глава V. О саморазумении

Глава VI. О радости, какая от доброй совести происходит

Глава VII. О любви ко Иисусу превыше всего

Глава VIII. О близком содружестве с Иисусом

Глава IX. О совершенной безутешности

Глава X. О благодарении за благодать Божию

Глава XI. О малом числе любителей креста

Глава XII. О царственном пути святого креста

Книга третья. О внутреннем утешении

Глава I. О внутренней беседе Христа с верною душою

Глава II. О том, что истина без шума глаголет в душе

Глава III. О том, что глаголам Божиим должно внимать во смирении

Молитва к испрошению дара благоговения

Глава IV. О том, что должно ходить пред Богом во смирении и в истине

Глава V. О дивном действии божественной любви

Глава VI. Об испытании истинной любви

Глава VII. О том, что благодать надобно скрывать под стражею смирения

Глава VIII. Об уничижении себя в очах Божиих

Глава IX. О том, что все надобно относить к Богу как последнему концу

Глава Х. Как сладко, презрев мир, служить Богу

Глава XI. О том, что должно испытывать и умерять сердечные желания

Глава XII. О науке терпения и о борьбе с похотями

Глава XIII. О послушании смиренного по примеру Иисуса Христа

Глава XIV. О тайных судах Божиих, что об них помышлять надобно для того, чтобы не превозноситься во благих

Глава XV. Как содержать себя и что говорить себе надобно, когда чего желаешь

Молитва о совершении благой воли Божией

Глава XVI. В едином Боге надобно искать утешения

Глава XVII. Все попечение возлагать надобно на Бога

Глава XVIII. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову

Глава XIX. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым

Глава XX. Об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни

Глава XXI. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров

Глава XXII. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих

Глава XXIII. О четырех способах к великому миру

Молитва противу злых помыслов

Молитва о просвещении мысли

Глава XXIV. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего

Глава XXV. В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение

Глава XXVI. О превосходстве свободного духа, коего достигнуть можно скорее смиренною молитвой, нежели чтением

Глава XXVII. О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага

Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости

Глава XXVIII. Противу языка поносителя

Глава XXIX. Как надобно призывать Бога во время искушения

Глава XXX. Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его

Глава XXXI. О пренебрежении ко всякому созданию для того, чтобы найти Создателя

Глава XXXII. Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения

Глава XXXIII. О непостоянстве сердца и о том, что в Боге полагать надобно конечное свое намерение

Глава XXXIV. Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом

Глава XXXV. О том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни

Глава XXXVI. Против суетных суждений человеческих

Глава XXXVII. О чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы

Глава XXXVIII. О добром поведении во внешних делах и о прибежище к Богу в опасностях

Глава XXXIX. Не должен человек быть нетерпелив в делах своих

Глава XL. Человек сам по себе не имеет ничего доброго и ничем не должен хвалиться

Глава XLI. О презрении всякой временной чести

Глава XLII. О том, что не следует мир свой полагать в человеках

Глава XLIII. Противу суетных знаний нынешнего века

Глава XLIV. О том, что не должно привлекать к себе вещи внешнего мира

Глава XLV. О том, что не должно всем верить, и как легко человеку падение в слове

Глава XLVI. О том, что надобно иметь упование на Бога, когда поднимаются стрелы словес человеческих

Глава XLVII. О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни

Глава XLVIII. О дне вечности и о бедствиях здешней жизни

Глава XLIX. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны

Глава L. Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию

Глава LI. О том, что усерднее надобно предаваться смиренным делам, когда нет сил для дел высоких

Глава LII. О том, что не должен человек почитать себя достойным утешения, но паче достойным наказания

Глава LIII. О благодати, коей не могут познать земное мудрствующие

Глава LIV. О различных движениях природы и благодати

Глава LV. О повреждении природы и о действии Божественной благодати

Глава LVI. О том, что должно нам отвергнуться себя и Христу подражать во кресте

Глава LVII. О том, что не следует чрезмерно унывать в падениях

Глава LVIII. О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии

Глава LIX. О том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге Едином

Книга четвертая. О Таинстве Тела Христова

Глава I. С каким благоговением должно принимать Христа

Глава II. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в Таинстве

Глава III. О пользе частого приобщения

Глава IV. О многих благах, происходящих от благоговейного приобщения

Глава V. О светлости Таинства и о состоянии священства

Глава VI. О приготовлении к причащению: молитвенное прошение

Глава VII. Об испытании совести своей и о намерении к исправлению

Глава VIII. О приношении Христа в жертву на кресте и о самоотвержении

Глава IX. О том, что должны мы себя и все свое принесть Богу и молиться за всех

Глава Х. О том, что не должно без важных причин отлагать святое приобщение

Глава XI. О том, что Тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души

Глава XII. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову

Глава XIII. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в Таинстве

Глава XIV. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению Тела Христова

Глава XV. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением

Глава XVI. О том, что должны мы открывать нужды свои Христу и просить от Него благодати

Глава XVII. О пламенной любви и о крепком желании восприять Христа

Глава XVIII. О том, что не должно человеку любопытно исследовать Таинство, но да будет он смиренный подражатель Христу, приводя разум свой в послушание святой веры

Приложение