«У каждого из нас есть неоспоримое представление, что общая сумма его собственных переживаний и воспоминаний образует некоторую единицу, ясно отличающуюся от такой же единицы любого другого человека. Он ссылается на нее, как на свое «я». Что же такое это «я»?

Если вы будете пристально анализировать это «я», то я думаю, вы придете к заключению, что оно представляет собой все же нечто большее, чем простой набор отдельных восприятий и воспоминаний, и служит именно той канвой, на которой они накапливаются. При внимательном самонаблюдении вы неминуемо придете к выводу, что то, что вы реально принимали за «я», — это и есть основа, на которой собираются все эти переживания. Вы можете уехать в другую страну, перестать видеть всех своих друзей, можете почти забыть их; вы приобретете новых друзей, будете интенсивно участвовать в общей жизни с ними, как когда-то со старыми. Всё менее и менее важным будет для вас то, что вы, живя новой жизнью, продолжаете еще вспоминать старую. Вы, может быть, скажете о своем прошлом в третьем лице: «юноша, которым я был». Герой читаемого вами романа может стать ближе вашему сердцу и значительно более живым и знакомым, чем этот юноша. Однако здесь не было промежуточного перелома, не было смерти. И даже если искусный гипнотизер сумеет совсем вычеркнуть из вашего сознания все ваши ранние воспоминания, то и тогда вы не будете считать, что он убил вас. Ни в коем случае здесь нет потери личного существования, которую надо оплакивать. И никогда не будет!» — писал в своей книге «Основана ли жизнь на законах физики?» лауреат Нобелевской премии по физике, основоположник квантовой теории, профессор Дублинского исследовательского института Эрвин Шредингер.

Мы разделяем мир на видимый и невидимый, или, более понятным для нас, на материальный и духовный. Среди нашего материального мира много невидимого. Невидим воздух, звук, магнетизм, электрический заряд и так далее. Среди так называемых электромагнитных волн лишь очень небольшая часть принадлежит видимому спектру. Но вот, например, ультрафиолетовые лучи невидимы, а обнаружить их мы можем на фотобумаге, которую они чернят. Невидимы радиоволны, а улавливаются приемником. Невидимы рентгеновские лучи, но на флуоресцирующем экране они обнаруживаются.

А. В. Фомин - Доказательства существования жизни после смерти

М.: «Новая мысль», 2010. — 512 с.

ISBN 978-5-902716-13-6

А. В. Фомин - Доказательства существования жизни после смерти - Содержание

Предисловие

Глава 1. НЕСКОЛЬКО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ФАКТОВ И СООБРАЖЕНИЙ

Думает ли наш мозг?

Удивительные рассуждения о мозге

Душа — носитель духовной жизни человека

Зависят ли психические явления от физических?

Главный вопрос мировоззрения

В объективе — отлетающая душа

Глава 2. ПЕРЕЖИВШИЕ СМЕРТЬ

Частица вечности

Случаи из практики профессора Гнездилова

Загробная жизнь ecть!

Жизнь после смерти

Смысл современных «посмертных» опытов

Случай с Ангелиной

Рассказ об истинных событиях, происшедших в г. Барнауле

За рубежом земной жизни

Глава 3. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЯВЛЕНИЙ ДУШ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ

Опровержение возражений против фактов явления умерших

Неоспоримые свидетельства необъяснимых явлений

Несколько рассказов о явлениях душ умерших обыкновенных людей

Глава 4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ АДА

Свидетельства пациентов доктора Роолингза

Видение девицы Марии: «Что я видела на том свете»

Мытарства монахини Сергии (Клименко)

Изображение ада и будущих мучений в нем грешников

О смерти после смерти

Глава 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕССМЕРТИЯ ДУШИ

В чем заключается истинное бессмертие души?

Внутренний человек

Бессмертие человека

Доказательства загробной жизни

Научные доказательства бессмертия души

Диалог о бессмертии

Для чего дано тело?

Глава 6. О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ

Доказательство воскресения Иисуса Христа

Возможность воскресения тел

Поучение о воскресении мертвых

Глава 7. ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ В БЕССМЕРТИЕ

Возможность и реальность чудес

Знаменательный сон Ломоносова

Рассказы о спасительности молитв за умерших

О естестве и назначении души

Послесловие

Библиография