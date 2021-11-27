Невидимый мир ангелов

«Мир был бы весьма беден содержанием, если бы в нем существовало только то, что человек постигает одними своими внешними чувствами. Само существование в таком мире, без прошлого и без будущего, где смерть бесцеремонно обрывает всякое творческое начинание, всякое живое стремление к добру и счастью, было бы трагическим противоречием. Но человек способен своим разумом и духовными чувствами значительно расширить свое понятие о мире и увидеть, что кроме физического, есть великий духовный мир. Материализм конца прошлого и начала нашего столетия высмеивал саму возможность иных форм жизни, кроме тех, которые существуют на земле. Однако благодаря быстрому прогрессу науки за последние пять-десять лет кругозор современного человека значительно расширился. Теперь известно, что вселенная, в которой мы обитаем, хотя и велика, но не бесконечна. Само представ- ление о мире значительно одухотворилось. Ученые поняли, что материя не представляет собой твердую, неизменную и вечную сущность, но является одним из проявлений энергии. Энергия же может принимать и другие формы, совершенно не похожие на знакомые нам атомы и молекулы.

Поэтому за пределами видимого мира могут существовать другие миры, совершенно отличные от нашего. Эти открытия науки, а также межпланетные полеты породили целое движение в современной литературе и киноиндустрии, в котором затрагивается тема встреч людей с существами из других галактик и миров. Это увлечение потусторонним и необычным, к сожалению, часто переплетается с нездоровой фантазией и носит полудемонический характер. Тем не менее тяготение к расширению рамок земного существования в современном человеке очевидно. Взамен этой фантастики, а также бредней теософов и спиритистов христианская религия дает современному человеку четкое и здравое учение о духовном мире. Христианская вера учит, что, кроме нашего физического, есть великий ангельский мир. Ангелы, подобно людям, обладают разумом, свободной волей и чувствами, но они - бестелесные духи. Фактически человеческий мир есть только капля в море разумного бытия».

Невидимый мир ангелов

Составитель Фомин Алексей

М.: 2012. 480 с.

ISBN 978-5-90-27-16-21-1

Фомин Алексей - Невидимый мир ангелов - Содержание

Предисловие

Глава 1. НЕВИДИМЫЙ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ МИР

Глава 2. НЕВИДИМЫЙ МИР АНГЕЛОВ

Глава 3. АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 4. ЧУДЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ АНГЕЛОВ ЛЮДЯМ

Глава 5. НЕБЕСНАЯ ИЕРАРХИЯ

Глава 6. ЯВЛЕНИЯ И ЧУДОТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ АРХАНГЕЛОВ

Глава 7. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АНГЕЛАХ

Послесловие

Библиография