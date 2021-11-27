«Человек, живущий лишь материальны- ми интересами и физическими ощущениями, не задумывается над такими «отвлеченными» вопросами, как существование Бога, существование духовного мира с добрыми и злыми духами, о загробной жизни. Он полностью поглощен своими каждодневными заботами. Но вдруг какие-то неожиданные потрясения встряхивают его, и он начинает чувствовать потребность осмыслить свою жизнь и увидеть цель своего существования. И вот, когда он задумывается над духовно-моральной стороной жизни, он быстро убеждается в том, что наука, в которую он до сих пор так верил, совершенно бессильна в том, чтобы помочь ему разобраться в его самых насущных и животрепещущих вопросах.

Если в нем совершенно не убито религиозное чувство, то он почувствует потребность обратиться к Богу, начнет молиться и читать Священное Писание. И если это не мимолетное лишь и поверхностное отклонение, а действительно серьезный перелом в жизни, искреннее желание стать лучше, то Бог начнет обновлять его сердце и открывать его внутреннему взору новые горизонты. Человек начнет явственно ощущать ведущую руку Господа, Его близость и Отеческую любовь. Он начнет понимать, что мир гораздо шире и богаче содержанием, чем ему раньше казалось. Он станет более чутко отличать добро от зла, начнет сознавать, что есть духовный мир и невидимые существа, которые влияют на его жизнь: одни в добром, другие в дурном направлении, что, кроме Бога, существуют Ангелы и бесы. Ознакомление с духовным миром инте- ресно и важно. Но откуда узнать о нем ? Литература на эту тему очень обширна, противоречива, наполнена выдумками и всякой фантастикой. Однако учение Священного Писания на эту тему, хотя и лаконично, но очень четка и точно. Священное Писание учит, что существуют светлые и добрые Ангелы и что каждый христианин имеет своего Ангела-хранителя.

Невидимый мир демонов

Составитель Фомин Алексей

Москва, «Новая мысль» 2012, 512 с.

ISBN 978-5-902716-26-6

Фомин Алексей - Невидимый мир демонов - Содержание

Предисловие

Глава 1. РЕАЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗЛЫХ ДУХОВ

Глава 2. О ДИАВОЛЕ И ДЕМОНАХ

Глава 3. ТАЙНЫЕ НЕДУГИ ДУШИ

Глава 4. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМНОЙ СИЛЫ НА ЛЮДЕЙ

Глава 5. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЯВЛЕНИЯХ ДЕМОНОВ

Глава 6. ВСЕЛЕНИЕ И ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Глава 7. СРЕДСТВА ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С ДЕМОНАМИ

Послесловие

Библиография

Примечания