Тайны библейских пророчеств о событиях, которые свершатся в конце времен, всегда занимали умы людей. «Из курса истории вы не узнаете доподлинно, ни где она начинается, ни где заканчивается. Вы узнаете о возвышении народов, о падении монархий, но нигде в истории вы не прочитаете о том, когда все внезапно закончится. Это часть тайны о том, как мы перейдем в иной мир, в новый век». Священное Писание свидетельствует, что к концу бытия мира обольщенные злом люди изберут себе единого мирового правителя, которого апостолы именуют сыном беззакония, или антихристом. Гений и злодейство найдут в нем непостижимое сочетание. Нося на первых порах маску духовности и человеколюбия, затем он обнаружит в полноте свои поистине звериные качества: сатанинскую гордыню, коварство, ненависть и жестокость. Мир погрузится в смятение. Быть может, перед всеми нами очень скоро встанет решительный вопрос: с кем мы – со Христом или с антихристом? И очень-очень многие тогда соблазнятся и пойдут за антихристом, прельщая самих себя и увлекая за собой других. Не будем же безумно предаваться легкомыслию, закрывая глаза на явные знамения, которые с каждым днем все умножаются и живо свидетельствуют о том, что мы – на пороге разверзающейся пред нами вечности. «Святые отцы и учители Церкви учили, что во второй главе Второго послания к Фессалоникийцам апостол Павел говорит о Втором видимом и славном пришествии Иисуса Христа, которое они представляли не иначе, как имеющим сопровождаться воскресением мертвых. Точно также все они, без единого исключения и без тени сомнения, учили, что раньше Второго Пришествия Христова, непосредственно перед ним, явится и будет царствовать антихрист, что антихристом будет одно определенное лицо, один человек, и что именно его, а не кого-либо другого, апостол назвал человеком греха, беззаконником и сыном погибели». Алексей Фомин - Знамения пришествия антихриста - Тайны библейских пророчеств о событиях, которые свершатся в конце времен Новая мысль, Власов, 2013 ISBN 978-5-902716-11-2

Алексей Фомин - Знамения пришествия антихриста - Тайны библейских пророчеств о событиях, которые свершатся в конце времен - Содержание

Предисловие

Глава 1 О последних временах Толкование пророчеств святого тайновидца Тайны книги Апокалипсис Когда наступит конец света? «Предсказательная эпидемия» и Библия Точной даты не знает никто Признаки наступления последних времен Глава 2 Знамения пришествия антихриста Разделение признаков пришествия антихриста Признаки, предваряющие явление антихриста Дух антихристов и предтечи антихриста В преддверии антихриста Когда придет антихрист? Миф о тысячелетнем земном царстве Иисуса Христа Отступление в последние дни мира. Духовная слепота людей О том, что не допускает открыться антихристу Строительство иерусалимского храма Глава 3 Антихрист Представление об антихристе в свете Священного Писания и Священного Предания Толкование пророчеств апокалипсиса о звере из моря Тайна числа зверя Изображение козней антихриста и указание, кого он прельстит Тайна беззакония и антихрист Глава 4 Мир в период царства антихриста Принятие антихриста иудеями за Мессию Пособник антихриста – лжепророк Царство антихриста Ложные чудеса и знамения антихриста Печать антихриста Воскресение святых пророков Еноха и Илии Обращение ко Христу израильского народа Гонения христиан Слово на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово св. Ефрема Сирина Глава 5 Второе пришествие Христово. Страшный Суд Знамения Второго пришествия Иисуса Христа Гибель антихриста Святитель Игнатий Брянчанинов о Втором Пришествии Христовом Страшный Суд Христов Воскресение мертвых Кончина мира Послесловие Библиография Примечания

Знамения пришествия антихриста - Тайны библейских пророчеств о событиях, которые свершатся в конце времен - Что такое хилиазм?

«В нынешнее время получает большое распространение это учение о тысячелетнем царстве Христа на земле до всеобщего, или Страшного, суда. Хилиазм (в пер. с греч. тысячелетие) – религиозное учение о тысячелетнем «царстве божьем» на земле, якобы предшествующем концу света. Хилиазм был присущ иудаизму и первоначальному христианству, где связывался с идеями прихода Мессии – избавителя.

Идеи хилиазма привлекали к себе рабов и бедняков. Став официальной религией Римской империи, христианство отказалось от попыток изменения земных порядков, сделало упор на идею загробного воздаяния, отвергло хилиазм как ложное учение. В эпоху средневековья хилиазм оживает в ряде еретических учений, представляющих религиозную оболочку социального протеста крестьян и горожан против феодальной эксплуатации. Сейчас хилиазм – составная часть идеологии некоторых религиозных сект.

Сущность этого учения заключается в следующем: задолго до кончины мира Христос опять придет на землю, поразит антихриста, воскресит одних праведников, устроит новое царство на земле, в котором праведники в награду за свои подвиги будут царствовать вместе с Ним в продолжение 1000 лет, наслаждаясь всеми благами временной жизни. Затем уже последует второе, всеобщее воскресение мертвых, всеобщий суд и праведное воздаяние каждому человеку по делам его. Таковы мысли хилиастов. Защитники этого учения основываются на видении тайнозрителя (ап. Иоанна Богослова, в 20-й главе) Апокалипсиса.

Там сказано, что Ангел, сошедший с неба, сковал сатану на 1000 лет, души же обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие «ожили и царствовали со Христом тысячу лет… Это первое воскресение… Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и будет обольщать народы»… «Вскоре последует суд над дьяволом и над обольщенными им. Мертвые будут судимы по делам их». «И кто не был записан в книге жизни, тот был ввергнут в озеро огненное… Это смерть вторая». Над воскресшими же в первое воскресение смерть вторая не имеет власти.

Хилиастические взгляды в древности распространялись главным образом среди еретиков. В новое время они возродились в протестантских сектах. Этого учения придерживаются многие современные секты».

В доказательство своих мыслей хилиасты обыкновенно указывают на 20-ю главу Апокалипсиса, в которой излагается видение Иоанна Богослова: Увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время (Откр. 20, 1–3).

Хилиастические идеи «Свидетелей Иеговы» не стали чем-то новым для России. В XIX веке мы встречаемся с идеей земного тысячелетнего царства в учениях многих отечественных сектантских групп. Его наступления ждали и иеговисты (последователи Ильина), и духоборы, и молокане. В XX веке евангельские христиане пятидесятники-сионисты учили, что только те грешники заслуживают жизни в тысячелетнем царстве, которые готовы обеспечивать своим трудом членов секты.

Хилиастические представления проникли в самые различные слои русского общества. Версилов, один из главных героев романа Достоевского «Подросток», следующим образом представляет Второе пришествие. После торжества атеизма оставшиеся без Бога люди парадоксальным образом должны сильнее возлюбить друг друга. Чтобы проявить эту любовь, они откроют тайны природы и построят рай на земле, в который, по мнению героя, и вернется Христос. К построению «земного рая» сводится и система Шигалева, одного из действующих лиц романа «Бесы». Любопытно, что его будущее общество, во-первых, имеет явные черты тоталитарного строя, а во-вторых, уже Россия, а не Америка, считается страной, наиболее способной к исполнению великой задачи построения «земного рая».

Многие русские философы, прошедшие через увлечение марксистскими теориями, считали, что утопия социального земного рая является видоизмененным учением о тысячелетнем царстве. Но при этом соблазн «прогрессивного хилиазма» был ими преодолен. Типично следующее высказывание Бердяева: «Искание Царства Божьего в истории, в земной исторической действительности есть иллюзия, обман зрения. Царство Божье за историей и над историей, но не в истории». Царство Божие «…есть конец, завершение мировой истории, а не какая-либо <…> стадия его развития», – считал Е. Трубецкой. Отвергалась идея возможности будущего земного рая и Новгородцевым в работе «Об общественном идеале». Кудрявцев и Козлов считали, что развитие личности завершается в Высочайшем (Абсолютном) Существе, то есть в Боге.