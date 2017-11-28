Весна 1958 года. Я — на третьем курсе Истфака МГУ, на кафедре истории Древнего мира. По программе специализация начинается как раз с третьего курса, но, благодаря Елене Борисовне Веселаго, к которой я попал в группу латинского языка в сентябре 1955 года, я начал изучать античность на два года раньше. Увидев мой интерес к латыни, желание изучать культуру Греции и Рима, Елена Борисовна буквально через 2—3 недели после наших первых занятий предложила мне присоединиться к ее группе античников третьего курса, где она только что начала преподавать древнегреческий язык. Так, не успев стать студентом, я уже с октября — по воле Судьбы — определил свою профессию.



Борис Львович Фонкич - Исследования по греческой палеографии и кодикологии: IV—XIX вв.

Отв. ред. М. А. Курышева

М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2014. — 888 с., ил., вклейка. — (Мон-фокон. Вып. 3).

ISBN 978-5-9905759-4-3



Борис Львович Фонкич - Исследования по греческой палеографии - Содержание

Предисловие

1. Моя первая греческая рукопись (вместо Введения)

Часть первая - Проблемы изучения палеографии и кодикологии греческих рукописей IV—XVIII вв.

Часть вторая - Исследования по греческой палеографии и кодикологии VIII—IX вв.

Рукописи:

X—XI вв.

XII в.

XIII—XIV вв.

XV—XVI вв.

XVII в.

XVIII—XIX вв.

Борис Львович Фонкич - Исследования по греческой палеографии - К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ГРЕЧЕСКИХ МАЮСКУЛЬНЫХ РУКОПИСЕЙ IV—X ВЕКОВ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)*



Греческие маюскульные рукописи IV—X вв. с точки зрения палеографии делятся на несколько групп: библейский маюскул IV—IX вв.; маюскул коптского дукта (V—X вв.); наклонный маюскул палестинского дукта (VIII—IX вв.); наклонный маюскул не-палестинского происхождения (VIII—IX вв.); маюскул латинского дукта (V—IX вв.); литургический маюскул IX — начала XI в.



Важнейшим вопросом при изучении всего этого материала является вопрос о датировании рукописей, образующих каждую из указанных групп.



Наиболее серьезные проблемы в этом плане возникают перед исследователем библейского маюскула — вертикального унциала, сформировавшегося во II— IV вв., получившего самое широкое распространение в Византии с IV по IX столетие и сохранившегося до нашего времени во множестве целых рукописей и фрагментов сочинений, главным образом, христианской литературы Поздней античности и Средневековья. Палеографическое изучение библейского маюскула представляет большие затруднения, поскольку для всего громадного периода распространения этой разновидности греческого унциала мы располагаем лишь одной достаточно точно датированной и локализованной рукописью — Венским Диоскоридом, созданным в Константинополе ок. 512 г.