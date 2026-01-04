Фоос - Послание Иакова
Послание Иакова — из волнующих книг Библии. В то же время очень часто эту книгу понимают неверно. Мы обсудим, почему Послание Иакова кажется противоречивым, а также покажем значимость учения Иакова в повседневной жизни христианина. Поэтому, прежде чем приступить к изучению курса, попросите Господа Иисуса о помощи, чтобы понять материал учебника и обрести настойчивость для завершения того, что вы наметили.
Гарольд Фоос - Послание Иакова - Вера на практике
Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 132 с.
Гарольд Фоос - Послание Иакова - Содержание
Урок 1. Общие сведения о послании
Урок 2. Особенности Послания Иакова
Урок 3. Твердая вера закаляется в испытаниях
Урок 4. Твердая вера противостоит искушениям
Урок 5. Твердая вера послушна Слову
Урок 6. Твердая вера не проявляет лицеприятия
Урок 7. Твердая вера проявляется в делах
Урок 8. Твердая вера контролирует язык
Урок 9. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 1
Урок 10. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 2
Урок 11. Твердая вера проявляет терпение в преддверии второго пришествия Господа
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