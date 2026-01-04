Послание Иакова — из волнующих книг Библии. В то же время очень часто эту книгу понимают неверно. Мы обсудим, почему Послание Иакова кажется противоречивым, а также покажем значимость учения Иакова в повседневной жизни христианина. Поэтому, прежде чем приступить к изучению курса, попросите Господа Иисуса о помощи, чтобы понять материал учебника и обрести настойчивость для завершения того, что вы наметили.

Гарольд Фоос - Послание Иакова - Вера на практике

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 132 с.

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