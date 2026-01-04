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Фоос - Послание Иакова

Фоос - Послание Иакова
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Послание Иакова — из волнующих книг Библии. В то же время очень часто эту книгу понимают неверно. Мы обсудим, почему Послание Иакова кажется противоречивым, а также покажем значимость учения Иакова в повседневной жизни христианина. Поэтому, прежде чем приступить к изучению курса, попросите Господа Иисуса о помощи, чтобы понять материал учебника и обрести настойчивость для завершения того, что вы наметили.

Гарольд Фоос - Послание Иакова - Вера на практике

Заочная школа Библейской миссии. — 2014. — 132 с.

Гарольд Фоос - Послание Иакова - Содержание

  • Урок 1. Общие сведения о послании

  • Урок 2. Особенности Послания Иакова

  • Урок 3. Твердая вера закаляется в испытаниях

  • Урок 4. Твердая вера противостоит искушениям

  • Урок 5. Твердая вера послушна Слову

  • Урок 6. Твердая вера не проявляет лицеприятия

  • Урок 7. Твердая вера проявляется в делах

  • Урок 8. Твердая вера контролирует язык

  • Урок 9. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 1

  • Урок 10. Твердая вера определяет верный взгляд на мир. Часть 2

  • Урок 11. Твердая вера проявляет терпение в преддверии второго пришествия Господа

Views 384
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat lexmak
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