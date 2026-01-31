«Космическую доктрину», по важности можно сравнить с «Мистической каббалой». Текст представляет собой почти полную космогонию, наполненную таким количеством образов и концепций, что может увлечь духовного искателя на всю жизнь. Как всеобъемлющая философская и магическая система, эта книга представляет подробную интерпретацию происхождения жизни, Вселенной, Божества и Человечества.

Дион Форчун - Космическая доктрина

Перевод с английского: Майя Эберт,

Печать: Книжная фабрика «Unisoft»,

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. - 293 с.

Дион Форчун - Космическая доктрина - Содержание

Вступительное слово Дион Форчун

Введение

Раздел I. Космическая эволюция

1. Первое проявление

2. Первая тройственность

3. Построение атома

4. Эволюция атома

5. Возникновение Солнечной Системы

6. Космические воздействия на Солнечную Систему

Раздел II. Эволюция Логоса и его Регентов

7. Эволюция Высшей Сущности

8. Отношение Высшей Сущности к Космосу

9. Проекция образа Вселенной

10. Отношения между спроецированным образом и Логоидальным сознанием

11. Автоматические реакции и Космическая память

12. Зарождение сознания во Вселенной

13. Возникновение Разума и Группового Сознания

14. Семенной атом, выстраивающий тело седьмого плана

15. Эволюция первой планетарной формы

16. Эволюция Повелителей Пламени, Формы и Разума

17. Воздействие Регентов на планеты

18. Цель эволюции Жизненного Роя

Раздел III. Воздействия, направляющие эволюцию человечества