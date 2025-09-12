Форест Дану - Кельтская магия деревьев

Нет сомнений, что деревья — создания загадочные и магические. Мало кого оставляют равнодушным глубокое ощущение присутствия в лесной роще или успокаивающий шепот ветра в ветвях. Вне зависимости от религиозной или культурной принадлежности человечество давно относится к деревьям как к родным. Их ценят за практическую пользу, но также считают священными многие древние народы, видящие в деревьях мудрых старейшин, обитель духов и потусторонних существ.

Мой первый опыт знакомства с деревьями как духовными и магическими существами случился в очень раннем детстве. В саду моих бабушки и дедушки росла очень старая яблоня, и в первые годы жизни я относилась к ней как к дорогому другу: я проводила рядом долгие часы, говорила с ней без слов, и мое сердце наполнялось радостью. Иногда я видела в ветвях «яблоневого человека» с гладкой зеленой кожей и широкой улыбкой; порой я понимала, что он и есть дерево. Это был очень ранний период моей жизни, тогда реальность легко менялась и размывалась, потому что я не стремилась ее объяснить или подвергнуть анализу, а просто общалась с природой и ее духами, и, по моему мнению, так и должно быть у всех нас.

Было и другое, весьма примечательное дерево, которое я назвала «мудрым старым дубом». Деревенское поле для игры в крикет было окружено маленькой лесополосой, с другой стороны которой простирались фермерские поля. Для меня в этих местах было полным-полно фей и загадочных темных лощин. Маленькие убежища в ветвях плюща и бузины, готовые укрыть ребенка от солнца, палящего в открытом поле, взывали к моей душе на языке, который я в то время не могла объяснить. Пока другие дети рвались бегать и кричать, я хотела пробираться сквозь лесную чащу, кружиться и танцевать между деревьев. Мне нравилось находить потаенные уголки, где можно тихо сидеть и слушать песни ветра в листве. Дальше, на клочке дикой природы, который отделял нас от фермерских земель, уходивших в невообразимые дали, рос огромный дуб. С раскидистой кроной и изборожденным морщинами стволом он гордо стоял на границе между лесом и лугами; его корни, протянувшиеся вокруг словно змеи, ныряли под землю и снова появлялись на поверхности. Он отмечал место перехода от темноты леса к золоту полей.

Однажды я увидела лису, нырнувшую между корней дуба: она исчезла, будто попала в другой мир. Эта картина произвела на меня глубокое впечатление: я будто бы увидела сон. Я помню, как воздух искрился мощью, хотя тогда мне не пришло бы в голову такое описание. Я привыкла видеть духов, и мне повезло, что семья принимала мой опыт невозмутимо, как будто ничего особенного не происходит, но этот раз был другим. Я наткнулась на завесу, разделяющую миры. Я знала это в глубине души. Скорее всего, там была лисья нора, я понимала и это, но ощущения подсказали, что я наблюдаю нечто гораздо большее.

За все эти годы деревья сильно повлияли на мою жизнь, поскольку я органично пришла к тому духовному пути, на котором остаюсь по сей день. Для меня деревья всегда обладали потрясающим магическим и духовным значением, и я привыкла считать их нашей зеленой родней. Они способны очень многому научить, если мы станем слушать. Обучение ведовскому искусству в подростковом возрасте, а позже становление шаманом и друидом стали естественным следствием моего общения с деревьями, оказавшимися для меня величайшими учителями. Я полагаю, что духовная жизнь неотделима от природы, что мир духов и наш земной, зеленый мир сливаются друг с другом, перетекая один в другой так же легко, как лиса ныряет под землю, в солнечный свет и обратно. Именно здесь можно найти богов (на самом деле целое множество богов и богинь) в бесконечных вариациях. Лично для меня быть жрицей земли —это единственный естественный ответ на трепет и глубокую любовь, которые пробуждает во мне природа. Учиться у духов природы и работать с ними —это наше неотъемлемое право, поскольку для нас земля такая же мать, как и для них. Хотя мы много чему можем научиться друг у друга, особенно черпая знания из традиционных преданий, которые есть у каждой культуры, я считаю, что чтобы войти в любые духовные взаимоотношения с землей, практика всегда должна проистекать из этого ключевого опыта, должна вырастать из-под наших ног. По этой причине я нахожу колоссальный духовный смысл в магических и духовных учениях моих родных земель — Британии и Ирландии — и моих предков, того неуловимого народа, который в популярной культуре известен как кельты.

Кельты поклонялись определенным деревьям по всей Европе, Британии и Ирландии, и, хотя у них не было письменности, большая часть их знания сохранилась в фольклоре и народных обычаях. До нас дошел и загадочный набор знаков, известный как огам (по-гэльски произносится как «оам», с ударением на «о»). Моя работа с огамом продолжается уже добрых два десятка лет. Я была очень заинтригована, когда познакомилась с ним, и ощутила, будто вспоминаю что-то утраченное и бесконечно ценное. Наконец обнаружилось нечто, сохранившее наши магические древесные предания, хотя и в весьма загадочной, скрытой форме. Поиск его смыслов может сильно напоминать продвижение через лесную чащу: мы делаем шаг, отряхиваемся от колючек, отбрасываем лианы плюща и направляемся к сердцу знания, что лежит за ними. Однако путь остается прямым и истинным, как ствол дерева, как вертикальная черта, на которой записывается огам (ее еще называют «ствол»). Изучение огама и работа с ним — это дорога длиною в жизнь, как в духовном, так и в магическом смысле, но я нахожу, что этот путь приносит потрясающие результаты. Моя душа обновляется так же несомненно, как деревья одеваются в новую листву весной. Для меня ничто не олицетворяет сумму духовного знания родной земли лучше, чем сердцевина дерева —от корней до кончиков листьев и веточек.

Таким образом, в первую очередь эта книга сосредоточена на деревьях с точки зрения кельтов, записанной в ирландском алфавите огам. Она представляет собой глубокое исследование двадцати изначальных деревьев, которым соответствуют буквы этого алфавита, а также обзор forfeda (произносится как «форфейя») — пяти дополнительных деревьев, добавленных позже ради полноты системы.

Дану Форест — Кельтская магия деревьев: огам и мистерии друидов

М.: Касталия, 2025. - 228 с.

ISBN 978-5-907969-49-0

Дану Форест - Кельтская магия деревьев — Содержание