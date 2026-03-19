Форест - Живущий в премудрости

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics

Томас Мертон вошёл в мою жизнь со страниц своей автобиографии. Я служил на флоте, ехал домой на Рождество и, дожидаясь автобуса, приметил бумажный переплёт «Семиярусной горы» у газетного ларька. История о молодом человеке, ставшем монахом, мгновенно приковала моё внимание. Потом я ехал в направлении Хадсон Вэлли и, по временам отрываясь от книги, смотрел на густо падавший снег. С тех самых пор эта книга связана для меня с безмолвным танцем снежинок, стремительным водоворотом проносившихся в свете уличных огней.

Она сыграла не последнюю роль в том, что через полтора года я вернулся домой сознательным противником существующих порядков. Впрочем, были и другие причины, из коих отнюдь не второстепенная — моё участие в Движении рабочих-католиков (ДРК). У Движения был дом в Нью-Йорк Сити, и я поселился там после демобилизации. Тогда же я ближе познакомился с Мертоном.

Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона

Перевод с английского Андрея Кирилeнкова под редакцией Наталии Трауберг

М: Истина и Жизнь, 2000. — 264 с. Илл.

ISBN 5-88403-029-0

Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

  • Pax Intrantibus

  • Детство

  • Англия

  • Христос с иконы

  • Кембридж

  • Нью-Йорк

  • Жильсон, Хаксли, Блейк, Маритен

  • Обращение

  • Брат Иоанн Мертон, OFM

  • Колледж св. Бонавентуры

  • Гефсимания и Гарлем

  • Брат Людовик

  • Томас Мертон против брата Людовика

  • Обеты

  • Во чреве китовом

  • Отшельник с Таймс-сквер

  • Пробуждаясь от сна

  • Благословения

  • Айя София

  • Вынужденное молчание

  • Пастырь миротворцев

  • Монах под дождём

  • Отец Людовик, отшельник

  • Притча по имени Марджи

  • Член семьи

  • Я думаю об Азии

  • Всё — сострадание

  • Иона под покровом

Приложение

Томас Мертон - Семиярусная гора. Предисловие к японскому изданию

  • Письма

  • Нравственное богословие от лукавого

  • Один день странного человека

  • Семиярусная гора. Последняя глава

Примечания

Примечания переводчика

Added 19.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

