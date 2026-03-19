Томас Мертон вошёл в мою жизнь со страниц своей автобиографии. Я служил на флоте, ехал домой на Рождество и, дожидаясь автобуса, приметил бумажный переплёт «Семиярусной горы» у газетного ларька. История о молодом человеке, ставшем монахом, мгновенно приковала моё внимание. Потом я ехал в направлении Хадсон Вэлли и, по временам отрываясь от книги, смотрел на густо падавший снег. С тех самых пор эта книга связана для меня с безмолвным танцем снежинок, стремительным водоворотом проносившихся в свете уличных огней.

Она сыграла не последнюю роль в том, что через полтора года я вернулся домой сознательным противником существующих порядков. Впрочем, были и другие причины, из коих отнюдь не второстепенная — моё участие в Движении рабочих-католиков (ДРК). У Движения был дом в Нью-Йорк Сити, и я поселился там после демобилизации. Тогда же я ближе познакомился с Мертоном.

Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона

Перевод с английского Андрея Кирилeнкова под редакцией Наталии Трауберг

М: Истина и Жизнь, 2000. — 264 с. Илл.

ISBN 5-88403-029-0

Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Pax Intrantibus

Детство

Англия

Христос с иконы

Кембридж

Нью-Йорк

Жильсон, Хаксли, Блейк, Маритен

Обращение

Брат Иоанн Мертон, OFM

Колледж св. Бонавентуры

Гефсимания и Гарлем

Брат Людовик

Томас Мертон против брата Людовика

Обеты

Во чреве китовом

Отшельник с Таймс-сквер

Пробуждаясь от сна

Благословения

Айя София

Вынужденное молчание

Пастырь миротворцев

Монах под дождём

Отец Людовик, отшельник

Притча по имени Марджи

Член семьи

Я думаю об Азии

Всё — сострадание

Иона под покровом

Приложение

Томас Мертон - Семиярусная гора. Предисловие к японскому изданию

Письма

Нравственное богословие от лукавого

Один день странного человека

Семиярусная гора. Последняя глава

Примечания

Примечания переводчика