Томас Мертон вошёл в мою жизнь со страниц своей автобиографии. Я служил на флоте, ехал домой на Рождество и, дожидаясь автобуса, приметил бумажный переплёт «Семиярусной горы» у газетного ларька. История о молодом человеке, ставшем монахом, мгновенно приковала моё внимание. Потом я ехал в направлении Хадсон Вэлли и, по временам отрываясь от книги, смотрел на густо падавший снег. С тех самых пор эта книга связана для меня с безмолвным танцем снежинок, стремительным водоворотом проносившихся в свете уличных огней.
Она сыграла не последнюю роль в том, что через полтора года я вернулся домой сознательным противником существующих порядков. Впрочем, были и другие причины, из коих отнюдь не второстепенная — моё участие в Движении рабочих-католиков (ДРК). У Движения был дом в Нью-Йорк Сити, и я поселился там после демобилизации. Тогда же я ближе познакомился с Мертоном.
Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона
Перевод с английского Андрея Кирилeнкова под редакцией Наталии Трауберг
М: Истина и Жизнь, 2000. — 264 с. Илл.
ISBN 5-88403-029-0
Джим Форест - Живущий в премудрости - Жизнь Томаса Мертона - Содержание
Предисловие
Предисловие к русскому изданию
Pax Intrantibus
Детство
Англия
Христос с иконы
Кембридж
Нью-Йорк
Жильсон, Хаксли, Блейк, Маритен
Обращение
Брат Иоанн Мертон, OFM
Колледж св. Бонавентуры
Гефсимания и Гарлем
Брат Людовик
Томас Мертон против брата Людовика
Обеты
Во чреве китовом
Отшельник с Таймс-сквер
Пробуждаясь от сна
Благословения
Айя София
Вынужденное молчание
Пастырь миротворцев
Монах под дождём
Отец Людовик, отшельник
Притча по имени Марджи
Член семьи
Я думаю об Азии
Всё — сострадание
Иона под покровом
Приложение
Томас Мертон - Семиярусная гора. Предисловие к японскому изданию
Письма
Нравственное богословие от лукавого
Один день странного человека
Семиярусная гора. Последняя глава
Примечания
Примечания переводчика
