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Форлайнс - Библейская систематика

Лерой Форлайнс - Библейская систематика
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Настоящая книга задумана для того, чтобы представить основные истины христианской веры. В ней доминирует мотив искупления. Она может послужить благовестием для человека, который не является христианином и который, возможно, познакомится через нее с Иисусом Христом, познание которого есть жизнь вечная. Книга также обращена и к тем, кто уже спасен, чтобы помочь им возрастать в подобии образу Христа и приобретать благодать Божию, необходимую в нашей сложной жизни.

Лерой Форлайнс - Библейская систематика

Издательство: Библия для всех
Твердый переплет, 272 стр.
ISBN 5-7454-0095-1

Лерой Форлайнс - Библейская систематика - Содержание

Предисловие
От автора
1. Введение
2. Откровение
3. Вдохновение и авторитет
4. Природа и свойства Бога
5. Троица
6. Испытание мировоззрений
7. Сотворение человека
8. Природа человека
9. Боговоплощение
10. Заместительная жертва Богу и оправдание
11. Освящение
12. Условие спасения
13. Учение о сохранении святых
Приложение. К вопросу о безусловном предызбрании
Указатель стихов из Библии
Указатель имен

Лерой Форлайнс - Библейская систематика - Предисловие

Когда человек берет в руки книгу по проблемам такого рода, у него первым делом обычно возникает вопрос: «Что дает автору право писать об этом?» Но если речь идет о данной книге, ответ очевиден для всех, кто знает Лероя Форлайнса. Начнем с того, что около десяти лет профессор Форлайнс работал в высших учебных заведениях Америки. Он закончил Свободный библейский баптистский колледж, имеет диплом магистра искусств Богословской школы Уайнона-Лейк и диплом бакалавра богословия Северной баптистской богословской семинарии.

Последней ему была присвоена степень магистра богословия Высшей школы богословия в Чикаго. Годы, которые профессор Форлайнс провел в этих учебных заведениях, позволили ему учиться у лучших богословов Англии и Америки.

Кроме того, более пятнадцати лет профессор Форлайнс посвятил преподаванию в своей alma mater. В течение долгого времени он совмещал должности профессора систематического богословия и декана факультета. Недавно он стал работать и куратором студентов. В своей двойной роли — профессора и помощника — он глубоко чувствовал необходимость такого толкования богословских вопросов, которое было бы обращено к личности человека и его жизни, а не только к его христианскому сознанию.
Данная книга — это далеко не первая его попытка раскрыть взаимосвязь богословских представлений человека со всей его жизнью. Предыдущие труды профессора Форлайнса на эту тему — брошюра «Нравственность и истинная вера» (в которой освещены вопросы взаимодействия истинной веры и праведной жизни), а также книга под названием «Библейская этика».

Имея столь богатый и разнообразный опыт, профессор Форлайнс приступил к написанию данной книги. А потому читатель сможет многое извлечь из этого опыта логического построения системы христианской истины. Аргументация автора весьма убедительна, стиль не формализован, и вся книга свидетельствует о его приверженности к истине и добродетели.
Остается лишь надеяться, что люди, для которых написана данная книга, воспримут стремление автора к познанию правды.
Views 2 383
Rating 4.9 / 5
Added 01.06.2016
Author DikBSD
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!

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