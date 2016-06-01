Настоящая книга задумана для того, чтобы представить основные истины христианской веры. В ней доминирует мотив искупления. Она может послужить благовестием для человека, который не является христианином и который, возможно, познакомится через нее с Иисусом Христом, познание которого есть жизнь вечная. Книга также обращена и к тем, кто уже спасен, чтобы помочь им возрастать в подобии образу Христа и приобретать благодать Божию, необходимую в нашей сложной жизни.

Лерой Форлайнс - Библейская систематика

Издательство: Библия для всех

Твердый переплет, 272 стр.

ISBN 5-7454-0095-1

Лерой Форлайнс - Библейская систематика - Содержание

Предисловие

От автора

1. Введение

2. Откровение

3. Вдохновение и авторитет

4. Природа и свойства Бога

5. Троица

6. Испытание мировоззрений

7. Сотворение человека

8. Природа человека

9. Боговоплощение

10. Заместительная жертва Богу и оправдание

11. Освящение

12. Условие спасения

13. Учение о сохранении святых

Приложение. К вопросу о безусловном предызбрании

Указатель стихов из Библии

Указатель имен

Лерой Форлайнс - Библейская систематика - Предисловие

Когда человек берет в руки книгу по проблемам такого рода, у него первым делом обычно возникает вопрос: «Что дает автору право писать об этом?» Но если речь идет о данной книге, ответ очевиден для всех, кто знает Лероя Форлайнса. Начнем с того, что около десяти лет профессор Форлайнс работал в высших учебных заведениях Америки. Он закончил Свободный библейский баптистский колледж, имеет диплом магистра искусств Богословской школы Уайнона-Лейк и диплом бакалавра богословия Северной баптистской богословской семинарии.



Последней ему была присвоена степень магистра богословия Высшей школы богословия в Чикаго. Годы, которые профессор Форлайнс провел в этих учебных заведениях, позволили ему учиться у лучших богословов Англии и Америки.



Кроме того, более пятнадцати лет профессор Форлайнс посвятил преподаванию в своей alma mater. В течение долгого времени он совмещал должности профессора систематического богословия и декана факультета. Недавно он стал работать и куратором студентов. В своей двойной роли — профессора и помощника — он глубоко чувствовал необходимость такого толкования богословских вопросов, которое было бы обращено к личности человека и его жизни, а не только к его христианскому сознанию.

Данная книга — это далеко не первая его попытка раскрыть взаимосвязь богословских представлений человека со всей его жизнью. Предыдущие труды профессора Форлайнса на эту тему — брошюра «Нравственность и истинная вера» (в которой освещены вопросы взаимодействия истинной веры и праведной жизни), а также книга под названием «Библейская этика».



Имея столь богатый и разнообразный опыт, профессор Форлайнс приступил к написанию данной книги. А потому читатель сможет многое извлечь из этого опыта логического построения системы христианской истины. Аргументация автора весьма убедительна, стиль не формализован, и вся книга свидетельствует о его приверженности к истине и добродетели.

Остается лишь надеяться, что люди, для которых написана данная книга, воспримут стремление автора к познанию правды.