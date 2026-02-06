Сборник «Формирование идеи спасения на Востоке и Западе» представляет собой уникальные материалы легендарной конференции «Эранос» 1937 года. Это издание — не просто академический альманах, а грандиозная попытка синтеза человеческих знаний о «пути искупления». Исследователи разных направлений — от исламоведов до этнологов — объединились под эгидой «Эраноса», чтобы возвести мост между современным сознанием и древними архетипами спасения, сформировавшими облик мировой культуры.

Книга предлагает читателю захватывающее путешествие по интеллектуальному ландшафту человечества. Здесь концепции психологических техник Индии соседствуют с анализом христианского Гнозиса, а мифы о путешествии душ на островах Океании переплетаются с неоплатонизмом Плотина. Авторы сборника, среди которых такие величины как Луи Массиньон и Анри-Шарль Пюэш, прослеживают метаморфозы религиозного опыта, стремясь найти в древних символах ту интегративную силу, которая необходима для духовного обновления нашего времени.

Особая ценность этих архивов заключается в их способности связывать частные научные открытия с глобальными душевными проблемами современности. Обращаясь к «Золотой Цепи» (Catena Aurea) традиций наших предков, книга вводит читателя в круг, где циркулируют энергии тысячелетий. Это чтение для тех, кто ищет за конкретными формами культуры вечные архетипы и жаждет увидеть встречу прошлого и будущего в контексте нового мировоззрения и отношения к космосу.

Формирование идеи спасения на Востоке и Западе. Из архива Эраноса, 1937

«Касталия», 2026. — 262 с.

ISBN 978-5-908110-05-1

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