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Формирование идеи спасения на Востоке и Западе

Формирование идеи спасения на Востоке и Западе
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, **Archetypal Psychology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Сборник «Формирование идеи спасения на Востоке и Западе» представляет собой уникальные материалы легендарной конференции «Эранос» 1937 года. Это издание — не просто академический альманах, а грандиозная попытка синтеза человеческих знаний о «пути искупления». Исследователи разных направлений — от исламоведов до этнологов — объединились под эгидой «Эраноса», чтобы возвести мост между современным сознанием и древними архетипами спасения, сформировавшими облик мировой культуры.

Книга предлагает читателю захватывающее путешествие по интеллектуальному ландшафту человечества. Здесь концепции психологических техник Индии соседствуют с анализом христианского Гнозиса, а мифы о путешествии душ на островах Океании переплетаются с неоплатонизмом Плотина. Авторы сборника, среди которых такие величины как Луи Массиньон и Анри-Шарль Пюэш, прослеживают метаморфозы религиозного опыта, стремясь найти в древних символах ту интегративную силу, которая необходима для духовного обновления нашего времени.

Особая ценность этих архивов заключается в их способности связывать частные научные открытия с глобальными душевными проблемами современности. Обращаясь к «Золотой Цепи» (Catena Aurea) традиций наших предков, книга вводит читателя в круг, где циркулируют энергии тысячелетий. Это чтение для тех, кто ищет за конкретными формами культуры вечные архетипы и жаждет увидеть встречу прошлого и будущего в контексте нового мировоззрения и отношения к космосу.

Формирование идеи спасения на Востоке и Западе. Из архива Эраноса, 1937

«Касталия», 2026. — 262 с.
ISBN 978-5-908110-05-1

Формирование идеи спасения на Востоке и Западе — Содержание

  • Предисловие

  • Анри-Шарль Пюэш: Некролог Александра Морэ.

  • Луи Массиньон: Истоки и значение гностицизма в исламе (духовные корни и символика).

  • Поль Массон-Урсель:

    • 1. Индийская концепция психологических данностей.

    • 2. Индийские техники спасения (практические методы освобождения).

  • Жан Пшилуски:

    • 1. Освобождение после смерти в Упанишадах и раннем буддизме.

    • 2. Живой освобожденный в развитом буддизме (феномен дживанмукты).

  • Андреас Шпайзер: Понятие освобождения у Плотина (неоплатонический взгляд на спасение).

  • Шарлотта А. Бейнс: Идея искупления в христианском Гнозисе (оригинальные тексты и глубокие комментарии).

  • Теодор-Вильгельм Данцель: О психологии древнемексиканского символизма.

  • Джон Лейард: Миф о путешествии душ на острове Малекула (этнографическое исследование).

  • Эрнесто Буонаюти: Духовная Церковь.

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Added 06.02.2026
Author brat Vadim
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