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Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи возрождения

Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи возрождения
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Сборник «Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения» посвящен памяти Клавдии Дмитриевны Авдеевой (1925-1995 гг.), выдающегося отечественного ученого- медиевиста, доктора исторических наук, профессора. Клавдия Дмитриевна работала в Ивановском университете с 1980 г., вернувшись на родину после долгих лет преподавания в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. В 1981 г. она создала и возглавила кафедру истории древнего мира и средних веков, тем самым заложив основу для серьезных исследований по медиевистике в Ивановском университете. В последние годы жизни внимание Клавдии Дмитриевны как ученого было сосредоточено на проблемах истории исторической мысли эпохи Возрождения и раннего Нового времени. В сфере ее интересов оказались такие крупные философы и историки XV-XVIII вв., как Никколо Макиавелли, Фрэнсис Бэкон, Джеймс Гаррингтон, Джамбаттиста Вико, Болингброк и Дэвид Юм.
Под руководством Клавдии Дмитриевны эту проблематику стали разрабатывать и многие ее ученики.
Работы Клавдии Дмитриевны Авдеевой положили начало традиции изучения в Ивановском университете истории исторической мысли и исторического текста, в первую очередь эпохи Средневековья и Возрождения. В настоящее время это направление является одним из ведущих на историческом факультете Университета. В 2000 году, когда минуло пять лет со дня безвременной кончины Клавдии Дмитриевны и когда ей должно было исполниться семьдесят пять лет, ее коллеги, ученики и ученики се учеников отмечают память Учителя своими исследованиями.
Настоящий сборник состоит из двух разделов. В первом представлены статьи, в которых рассматриваются самые разные аспекты исторического сознания и типы историописания от поздней античности, когда уходила в прошлое греко-римская историография и рождалась историография христианская и когда античный взгляд на историю уступал место средневековому, до эпохи Ренессанса, когда возрождение интереса к античной исторической мысли шло рука об руку с формированием новых подходов к истории, открывая путь исторической науке Нового времени. Основная часть статей посвящена раннему Средневековью — эпохе, исторические представления которой наименее изучены в отечественной медиевистике.
Освоение и введение в научный оборот оригинальных средневековых текстов Клавдия Дмитриевна Авдеева считала одной из главных задач современной науки. Она приложила много усилий, чтобы воспитать у своих учеников умение работать с историческим источником, видеть в нем внутреннюю логику, быть внимательным к каждому его слову. Вот почему в сборник включен также раздел, в котором представлены переводы фрагментов еще не переводившихся (за исключением «Истории бриттонов» Ненния) на русский язык греческих, латинских, древнеанглийских и французских текстов VI-XVII вв. — как собственно исторических сочинений, так и трудов историко-философского характера.

Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи возрождения

Министерство образования Российской Федерации. Ивановский государственный университет, 2000. - 282 с.
ISBN 5-89729-029-6

Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи возрождения - Содержание

Предисловие
Раздел I: Исследования
  • В.М. Тюленев Греко-римское прошлое Улактанция: вариативность трактовок
  • Д. В. Кареев «Бревиарий» Евтропия и проблема потерянной «императорской истории»
  • Л. А. Самуткина Концепция легендарной истории у Иоанна Малалы
  • И. В. Кривушин, Е. С. Кривушина Античная трагедия в церковной истории: Юстин младший в изображении Евагрия схоластика
  • Н. Ю. Гвоздецкая Поэтическое осмысление англосаксонской истории в «битве при Брунанбурге»
  • А. В. Вишневский Битва как феномен англосаксонского исторического сознания (на материале поэтических памятников древнеанглийского периода)
  • Д. И. Полывянный Историография в контексте литургии (замечания о синодике болгарской церкви)
  • Н. В. Ревякина Колюччо Салютати в споре об античности и современности
  • В. Г. Безрогов Историческое осмысление персонального опыта в автобиографии
Раздел II: Тексты
  • Аноним Валезия Извлечения (пер. с лат. В.М. Тюленева)
  • Иоанн Малала Хронография (пер. с греч. Л.А. Самугкиной)
  • Исидор Севильский История готов, вандалов и свевов (пер. с лат. А.М. Поповой и В.М. Тюленева)
  • Ненний История бритгонов (пер. с лат. Ю.Б. Першиной и В.М. Тюленева)
  • Англосаксонская хроника (пер. с древнеангл. Н.Ю. Гвоздецкой)
  • Эней Сильвий Пикколомини Богемская история (пер. с лат. И.В. Кривушина и И.А. Мальцевой)
  • Луи Леруа О непостоянстве или разнообразии вещей во вселенной (пер. с франц. Д.В. Самотовинского)
  • Франсуа Фенелон Малые исторические сочинения (пер. с франц. Л.А. Царьковой)
Список научных трудов К. Д. Авдеевой
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Added 22.10.2021
Author AlexDigger
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