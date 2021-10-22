Сборник «Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения» посвящен памяти Клавдии Дмитриевны Авдеевой (1925-1995 гг.), выдающегося отечественного ученого- медиевиста, доктора исторических наук, профессора. Клавдия Дмитриевна работала в Ивановском университете с 1980 г., вернувшись на родину после долгих лет преподавания в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. В 1981 г. она создала и возглавила кафедру истории древнего мира и средних веков, тем самым заложив основу для серьезных исследований по медиевистике в Ивановском университете. В последние годы жизни внимание Клавдии Дмитриевны как ученого было сосредоточено на проблемах истории исторической мысли эпохи Возрождения и раннего Нового времени. В сфере ее интересов оказались такие крупные философы и историки XV-XVIII вв., как Никколо Макиавелли, Фрэнсис Бэкон, Джеймс Гаррингтон, Джамбаттиста Вико, Болингброк и Дэвид Юм.

Под руководством Клавдии Дмитриевны эту проблематику стали разрабатывать и многие ее ученики.

Работы Клавдии Дмитриевны Авдеевой положили начало традиции изучения в Ивановском университете истории исторической мысли и исторического текста, в первую очередь эпохи Средневековья и Возрождения. В настоящее время это направление является одним из ведущих на историческом факультете Университета. В 2000 году, когда минуло пять лет со дня безвременной кончины Клавдии Дмитриевны и когда ей должно было исполниться семьдесят пять лет, ее коллеги, ученики и ученики се учеников отмечают память Учителя своими исследованиями.

Настоящий сборник состоит из двух разделов. В первом представлены статьи, в которых рассматриваются самые разные аспекты исторического сознания и типы историописания от поздней античности, когда уходила в прошлое греко-римская историография и рождалась историография христианская и когда античный взгляд на историю уступал место средневековому, до эпохи Ренессанса, когда возрождение интереса к античной исторической мысли шло рука об руку с формированием новых подходов к истории, открывая путь исторической науке Нового времени. Основная часть статей посвящена раннему Средневековью — эпохе, исторические представления которой наименее изучены в отечественной медиевистике.

Освоение и введение в научный оборот оригинальных средневековых текстов Клавдия Дмитриевна Авдеева считала одной из главных задач современной науки. Она приложила много усилий, чтобы воспитать у своих учеников умение работать с историческим источником, видеть в нем внутреннюю логику, быть внимательным к каждому его слову. Вот почему в сборник включен также раздел, в котором представлены переводы фрагментов еще не переводившихся (за исключением «Истории бриттонов» Ненния) на русский язык греческих, латинских, древнеанглийских и французских текстов VI-XVII вв. — как собственно исторических сочинений, так и трудов историко-философского характера.

Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи возрождения

Министерство образования Российской Федерации. Ивановский государственный университет, 2000. - 282 с.

ISBN 5-89729-029-6

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