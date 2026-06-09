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Фостер - Мифы о ёкаях

Фостер - Мифы о ёкаях
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (36 books)

Эта книга раскрывает перед вами целую галерею образов, которые на протяжении столетий помогают японцам понимать окружающий мир. Ёкаи — персонажи японского фольклора, легенд и страшных историй: от лисы-кицунэ и проказливого тануки до коварных водяных каппа и воинственных тэнгу. Пугающие и забавные, зловещие и милые, они могут приносить удачу или вредить, служить оберегами, предвещать перемены или просто проказничать. В наши дни люди продолжают переосмыслять эти образы и придумывать новых существ, которые живут в городских легендах, мемах, манге, аниме, фильмах Хаяо Миядзаки и видеоиграх, оставаясь неотъемлемой частью японской культуры.

Автор книги — профессор Калифорнийского университета, исследователь японской мифологии, специализирующийся на ёкаях и их роли в культуре Японии. Данный труд знакомит читателя с историей фольклора и исследований ёкаев, рассматривает ключевые концепции, определяющие их взаимодействие с людьми, и предлагает масштабный бестиарий, классифицированный по «зонам контакта» человека со сверхъестественным. Книга подробно проиллюстрирована оригинальными монохромными работами художника Синономэ Кидзина, а также архивными изображениями и фотографиями автора.

Фостер Майкл – Мифы о ёкаях – От водяных гоблинов и снежной женщины до ямамба и тануки

Пер. с англ. А. Воронцовой; науч. ред. Д. Кикнадзе. – М.: МИФ, 2026. – 528 с.: ил. – (Серия «Мифы от и до».) ISBN 978-5-00250-744-3

Фостер Майкл – Мифы о ёкаях – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ

  • ИМЕНА, ДАТЫ, МЕСТА

  • ЧАСТЬ І. КУЛЬТУРА ЁКАЕВ

    • Глава 1. Знакомство с ёкаями

    • Глава 2. История перевертышей

    • Глава 3. Ёкаи: практика и теория

  • ЧАСТЬ ІІ. СВОД ЁКАЕВ

    • Глава 4. Порядок ёкаев

    • Глава 5. Дикие земли

    • Глава 6. Вода

    • Глава 7. Сельская местность

    • Глава 8. Деревня и город

    • Глава 9. Дом

  • ЧАСТЬ ІІІ. ГАЛЕРЕЯ ЁКАЕВ

    • Глава 10. Ёкаи и зрение

    • Глава 11. Изображение ёкаев

    • Глава 12. Совершенно незавершенная выставка ёкаев

  • ЭПИЛОГ: МONSTERFUL

  • Примечания

  • Библиография

  • Источники иллюстраций

Views 35
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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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