Фостер - Мифы о ёкаях

Эта книга раскрывает перед вами целую галерею образов, которые на протяжении столетий помогают японцам понимать окружающий мир. Ёкаи — персонажи японского фольклора, легенд и страшных историй: от лисы-кицунэ и проказливого тануки до коварных водяных каппа и воинственных тэнгу. Пугающие и забавные, зловещие и милые, они могут приносить удачу или вредить, служить оберегами, предвещать перемены или просто проказничать. В наши дни люди продолжают переосмыслять эти образы и придумывать новых существ, которые живут в городских легендах, мемах, манге, аниме, фильмах Хаяо Миядзаки и видеоиграх, оставаясь неотъемлемой частью японской культуры.

Автор книги — профессор Калифорнийского университета, исследователь японской мифологии, специализирующийся на ёкаях и их роли в культуре Японии. Данный труд знакомит читателя с историей фольклора и исследований ёкаев, рассматривает ключевые концепции, определяющие их взаимодействие с людьми, и предлагает масштабный бестиарий, классифицированный по «зонам контакта» человека со сверхъестественным. Книга подробно проиллюстрирована оригинальными монохромными работами художника Синономэ Кидзина, а также архивными изображениями и фотографиями автора.

Фостер Майкл – Мифы о ёкаях – От водяных гоблинов и снежной женщины до ямамба и тануки

Пер. с англ. А. Воронцовой; науч. ред. Д. Кикнадзе. – М.: МИФ, 2026. – 528 с.: ил. – (Серия «Мифы от и до».) ISBN 978-5-00250-744-3

Фостер Майкл – Мифы о ёкаях – Содержание