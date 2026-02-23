К моменту написания этих слов прошло две декады, с тех пор как данный образчик загогулек «Прославление дисциплины» был впервые опубликован. После первой декады издатель, без сомнения удивленный долголетием и популярностью книги, пожелал отпраздновать эту веху и попросил меня переработать оригинальный текст, что я с удовольствием и делаю.

А теперь после второй декады удивление не проходит. Каким-то образом (кто вообще может это объяснить?) люди продолжают посредством этой книги находить помощь в их повседневном хождении с Богом.

Ричард Фостер - Прославление дисциплины

СПб.: Библия для всех, 2006, - 236 с.

ISBN 5-7454-0909-6

Ричард Фостер - Прославление дисциплины - Содержание

Введение

1. Дисциплина духовной жизни — путь к освобождению

I. ДИСЦИПЛИНА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

2. Размышление (Медитация)

3. Дисциплина молитвы

4. Дисциплина поста

5. Дисциплина изучения

II. ДИСЦИПЛИНА ВНЕШНЕГО ПОВЕДЕНИЯ

6. Простота

7. Дисциплина уединения

8. Дисциплина покорности

9. Дисциплина служения

III. ГРУППОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10. Дисциплина исповеди

11. Дисциплина богопоклонения

12. Дисциплина руководства

13. Дисциплина прославления

Прославляя «Прославление дисциплины»

Примечания

Ричард Фостер - Прославление дисциплины - Глава 1

Поверхностность — это проклятие нашего времени. Общее желание немедленного удовлетворения — это проблема не материальная, а духовная. Самая большая нужда нашего времени — это не люди интеллигентные или же люди талантливые, но люди глубокие.

Классическая дисциплина требует от нас жизни на духовной глубине, не удовлетворяясь поверхностностью. Она приглашает нас исследовать внутренние стороны духовной сферы. Она побуждает нас быть ответом пустоте мира: хорошо жить на глубине, чтобы чувствовать и понимать дух людей.

Есть неправильное мнение, что духовная дисциплина существует только для неких гигантов духа, что она находится вне нашего постижения или что она предназначается только для созерцателей, посвятивших все свое время молитве и размышлению над духовными вопросами. Совсем нет! Бог предназначил дисциплину внутренней жизни для обычных людей, которые должны работать, которые имеют детей, моют посуду и убирают сады.



Вообще говоря, внутреннюю дисциплину лучше всего практиковать именно среди наших повседневных дел. Если она назначена для преображения нашей жизни, то она и должна проявляться именно в наших отношениях с мужем или женой, братьями и сестрами, друзьями и соседями.