Настоящая работа ставит своей целью проследить возникновение и развитие той церковной организации, которая впервые возникла на развалинах Императорской России и была названа ее создателями сперва «Всеукраинская Православная Церковь», а затем переименована в «Украинскую Автокефальную Православную Церковь».

Внешняя судьба этой организации необычайно изменчива, – возникнув на территории Украины в 1917 г., «Всеукраинская Православная Церковь», просуществовала открыто в СССР до, примерно, 1934 г., а в годы между первой и второй мировой войной существовала как подспудное, административно не оформленное, движение, в Польской Автокефальной Церкви.

Фотиев - Попытки Украинской Церковной автокефалии в XX в - Свитич - Православная Церковь в Польше и ее автокефалия

М.: Крутицкое Патриаршее подворье, Общество любителей церковной истории, 1997 – 298 с.

ISBN 5-7873-0006-8

Фотиев - Попытки Украинской Церковной автокефалии в XX в - Свитич - Православная Церковь в Польше и ее автокефалия – Содержание

И. Соловьев. Предисловие к российскому изданию

Прот. К. Фотиев. Попытки украинской церковной автокефалии в XX в.

А. В. Карташев. Вступительные замечания

Прот. К. Фотиев. Вводные замечания

Политическое положение на Юге России 1917-1923

Православная Церковь в России после Поместного Собора

Первые попытки автокефалии

Подготовка к «Всеукраинскому Церковному Собору»

Состав и деятельность «Всеукраинского Церковного Собора»

«Хиротония» Липковского и других «иерархов»

Постановления «Всеукраинского Церковного Собора»

Судьба «Всеукраинской Православной Церкви» в Советской России

«Автокефалия» 1942 г.

Ересь о церкви

А. Свитич. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия

Введение

Глава 1. Православная Церковь в Польше после первой мировой войны 1914-1918 г. г. Ревиндикации храмов, сокращение приходов, отобрание церковных имуществ, запрещение преподавания Закона Божия. – Разрушение Православного Собора в Варшаве и в других городах Польши. – Инициатива Польского правительства в деле автокефалии Церкви

Глава II. Сношения Польского Правительства с Патриархом Тихоном по вопросу об управлении Православной Церковью в Польше. – Каноническая преемственность от власти Московского Патриарха. – Варшавский Собор епископов в январе 1922 года. – “Временные Правила” об отношении Церкви к Государству. – Устранение епископа Пантелеймона. – Высылка за границу епископа Сергия. – Второй Собор епископов в Почаевской Лавре в мае 1922 года. – Третий Собор епископов в Варшаве в июне 1922 года. – Доклад архиепископа Елевферия и епископов Владимира и Сергия Московскому Патриарху

Глава III. Отрицательное отношение к автокефалии православного населения Польши. Епархиальные Собрания представителей духовенства и мирян в Вильно и Гродно. – Лишение епископских кафедр Виленского архиепископа Елевферия и Гродненского епископа Владимира. – Арест и вывоз архиепископа Елевферия в Краков и заключение в римо-католическом монастыре. – Арест и вывоз из Гродно епископа Владимира. – Меморандум Православных епископов Русской зарубежной Церкви, порицавших действия митрополита Георгия, и реакция на него Священного Синода Православной Церкви в Польше

Глава IV. Убийство митрополита Георгия архимандритом Смарагдом. – Лишение последнего духовного и монашеского звания. — Суд над ним в Варшаве. – Избрание на митрополичью кафедру архиепископа Кременецкого и благословение Вселенского Патриарха на это избрание. – Прибытие в Польшу из Советской России архиепископа Феодосия (Федосьева) и назначение его на Виленскую кафедру. – Введение нового стиля и его отмена

Глава V. Дарование Вселенской Патриархией автокефалии Православной Церкви в Польше и ее торжественное провозглашение в Варшаве. – Доклад Собора епископов Православной Церкви в Польше Московскому Патриарху о введении автокефалии и вообще о жизни Православной Церкви в Польше. – Отрицательное отношение Московской Патриархии к автокефалии

Глава VI. Путешествие Митрополита Дионисия и епископа Гродненского на Восток. – Внутренние несогласия “в ограде церковной”. – Украинизация Церкви и Луцкий Украинский Съезд в 1927 году. – Почаевская демонстрация в 1933 году. – Лишение митрополита Дионисия Волынской кафедры

Глава VII. Новая волна религиозных преследований в Польше закрытие и дальнейшее разрушение православных святынь. – Предъявление католическим епископатом судебных исков о так называемой ревиндикации храмов. – Высшая Церковная Власть обращается к соборному голосу православно-верующего народа. – Декрет Президента Республики о созыве Всепольского Поместного Собора и предваряющего его Предсоборного Собрания

Глава VIII. Работа Предсоборного Собрания и его Комиссий. – Декларативное заявление Члена Предсоборного Собрания А. К. Свитича от имени группы Членов Собрания – сторонников соборного и выборного начал в жизни Церкви. “Соборный” строй в жизни Православной Церкви в Польше и живая действительность. – Письма Митрополита Дионисия на имя Премьер-министра о печальных событиях в жизни Церкви. – Вторая сессия Предсоборного Собрания, созванная через 5 лет после первой сессии. – Выступление Членов Предсоборного Собрания в защиту Соборного начала в жизни Церкви

Глава IX. Неоуния в Польше и, так называемый, “Восточный обряд”. – Инструкция Рима по ведению унийной работы. – Появление в Польше отцов – иезуитов “восточной ветви” и монахов других католических орденов. – Прибытие на Волынь епископа “Восточного обряд Николая Чарнецкого. – Так называемые, “перелеты” из одного исповедания в другое. – Переход в неоунию архимандрита Филиппа (Морозова). – Решение наивысшего Суда по ревиндикационным делам.

Глава X. Полонизация Богослужения и Церковного Управления в Польше. – Духовные школы в Польше. – Насаждение “Польского Православия”. – Создание Комиссии по переводу Богослужебных текстов на польский язык. – Первое митрополичье Богослужение на польском языке. – Протесты против насильственной полонизации Православной Церкви в Польше. – Реакция Св. Синода на протест Обще-Русского Собрания в Нью-Йорке

Глава XI. Широкий план наступления на Православие. – “Обращение” православных в католичество на Волыни. – Печальные события в Кремснецком уезде (село Гринки и др.). – Запросы в Польском Парламенте. – Канонизация Римом Андрея Боболы и использование нового святого в качестве средства к “обращению” православных

Глава XII. Грозные события на Холмщине и на Подляшьи – разрушение около 150 православных святынь. Тщетные обращения Митрополита Дионисия к властям за содействием. – Отклики в Законодательных Палатах Польши. – Собор епископов в Варшаве в июле 1938 г. – Скорбное обращение Протопресвитера Т. Теодоровича. – Послание Собора епископов Польши и его конфискация Польским Правительством. – Меморандумы Собора епископов на имя Президента Республики, Маршала Польши и Премьер-министра. – Отклики польской печати. – Выступление в защиту православных Греко-Католического Митрополита Андрея Щептицкого и конфискация его Послания. – Отклики за границы на гонения Православной Церкви в Польше

Глава XIII. Разрушение военной гарнизонной церкви в городе Гродно и недостроенного Православного Собора в городе Белостоке. – “Поляки православного исповедания” и их разрушительная работа. – Закладка новой церкви в Гродно. – Назначение новых епископов, поляков по национальности, и их торжественная хиротония в Почаевской Св. Успенской Лавре. – Отрицательное отношение православных к новопосвященным “епископам-полякам”. – Демонстрация в Виленском Св. Духовом монастыре

Глава XIV. Работа по полонизации Православной Церкви новопоставленных “епископов-поляков”. – Издание правительственных законоположений о внешнем и внутреннем устроении Православной Церкви. – Крупные перемены в составе профессорской коллегии Православного Богословского Отдела Варшавского Университета. – Перемены на постах Высшей Церковной Администрации. – Создание “Научной Комиссии по переводу на польский язык Св. Писания, Творений Св. Отцов и научных произведений из области догматики и др. православных дисциплин

Глава XV. Польско-Немецкая война 1939 года и включение Православной Церкви в сферу государственных интересов Германии. – Отказ Митрополита Дионисия от управления бывшей Автокефальной Церковью в Польше. – Период управления Церковью архиепископом Берлинским Серафимом (Ляде). – Возвращение к власти Митрополита Дионисия. – Усиленная украинизация Православной Церкви в так называемом Генерал-губернаторстве. – Подавление новых украинских епископов – Илариона (Огненно) и Палладия (Видыбиды-Руденко). – Церковное управление на отшедших к СССР епархиях Западной Украины и Западной Белоруссии. – Эвакуация из Восточной Украины епископов украинских автономной и автокефальных Церквей и их взаимоотношения с митрополитом Дионисием

Глава XVI. Православная Церковь в Польше по окончании Второй мировой войны и создание т. н. свободной “Людовой” (народной) Польши. – Возвращение митрополита Дионисия в Варшаву и вступление в управление Церковью. – Отрицательное к нему отношение со стороны епископата, духовенства и мирян. – Обращение делегации Польской Православной Церкви к Московскому Патриарху и состоящему при нем Св. Синоду о даровании Польской Церкви канонической автокефалии. – Дарование таковой автокефалии Московским Патриархом и Св. Синодом при нем. – Новая попытка митрополита Дионисия удержать за собой власть. – Ею “покаянное” письмо Патриарху Московскому Алексию. – Выступление в защиту митрополита Дионисия Константинопольского Вселенского Патриарха Афинагора. – Московский Патриарх Алексий отвергает просьбу Вселенского Патриарха. – Назначение Варшавским митрополитом бывшего Львовского архиепископа Макария

Эпилог

Фотиев - Попытки Украинской Церковной автокефалии в XX в - Свитич - Православная Церковь в Польше и ее автокефалия – Вводные замечания прот. Кирилла Фотиева

Во время второй мировой войны деятели УАПЦ активно действовали на территории занятой немцами Украине, чтобы затем перенести свою деятельность, уже иерархически и административно оформленную, в эмиграцию.

Документы по интересующему нас вопросу скудны и не равноценны – издательские возможности были, по причине революционных и военных потрясений, очень ограничены; архивы гибли от военных действий или оставлялись по причине спешных эвакуаций. Этим объясняется, что некоторые части нашей работы страдают схематизмом и нуждаются в дальнейшем развитии и углублении.

Заключительная глава представляет собой попытку наметить основные богословские позиции, необходимые для того, чтобы, sine ira et studio, разобраться в описываемых событиях. Глава эта носит скорее декларативный, чем исследовательский характер – к богословским и каноническим проблемам, поднятым православным «модернизмом» и, в частности, «автокефалистами», мы надеемся вернуться в специальной работе.

Основная документация о движении «самосвятов» взята нами из 3 и 4-го номеров журнала «Orientalia Christina» за 1923 г. издания Понтификального Восточного Института в Риме. Документы изданы под редакцией известного католического деятеля о. (с 1926 г. – епископа) Michel d’Herbigne, в 1922 г. ставшего ректором Понтификального Восточного Института, а в 1925 г. назначенного председателем комиссии Pro Russia, созданной римским престолом при Конгрегации Восточных Церквей. D’Herbigny, дважды ездивший в Россию и отдавший всю свою жизнь делу католического прозелитизма в русской среде, является, несомненно, знатоком новейшей истории Русской Православной Церкви. Перевод документов с украинского языка на французский был сделан русским католиком кн. П. Волконским.

Прочие источники на украинском языке нам предоставили: апостолический визитатор для греко-католиков во Франции Mgr Perridon и настоятель украинского прихода в Париже, протоиерей. Владимир Вишневский.

Необычайно ценным справочником по вопросу об украинской автокефалии нужно признать книгу Friedrich Неуг «Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis 1945».

Автор, верующий протестант, попал во время второй мировой войны на Украйну, как офицер немецкой армии. Его книга основывается на собранных им там документах и представляет собой очень серьезный и детально разработанный труд.

Готовя настоящую работу к печати, автор воспользовался своим продолжительным пребыванием в Риме, чтобы дополнить документацию настоящей работы, пользуясь библиотекой Понтификального Восточного Института. Автор считает своим долгом выразить свою глубокую благодарность о. Amman, профессору истории Церкви в Понтификальном Восточном Институте, за его благожелательную помощь.

Автор глубоко убежден, что разрешение всех мучительных вопросов нашей церковной жизни будет возможно только тогда, когда в основу наших рассуждений и поступков ляжет подлинное понимание природы Церкви, не затемненное «стихиями мира сего».

Этим убеждением, и желанием послужить Церкви в годину Ее тяжелых испытаний, а не жаждой бесплодной полемики, обуславливается написание настоящей работы.

Париж, апрель 1953 г. – Рим, март 1954 г.