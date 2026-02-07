После того, как К.Г. Юнг закончил свою работу о синхронистичности: «Синхронистичность: аказуальный связующий принцип», он рискнул выдвинуть предположения (которые уже были набросаны на бумаге) о том, что есть возможность продвинуться ещё дальше в понимании единства психики и материи, исследуя архетипы целых чисел. Он даже начал записывать на клочке бумаги некоторые математические характеристики первых пяти чисел. Но, за два дня до своей смерти, он передал эти записи мне со словами: «Я слишком стар, чтобы заниматься этими исследованиями, потому передаю их тебе». Долгое время я пребывала в неуверенности: стоит ли продолжать эти его наработки или просто хранить их до того времени, пока не найду более компетентного в таких вопросах человека. Но, после смерти Юнга, эта проблема не давала мне покоя и я должна выразить благодарность Барбаре Ханне за то, что она подтолкнула меня на этот рискованный шаг. Работа длилась более шести лет и представляет собой всего лишь первый шаг в том, чтобы прояснить некоторые вопросы такой непростой темы.

Эта книга не о математике, в строгом смысле слова, и даже не претендует на учебное пособие по числовому символизму. Скорее, это попытка рассмотреть феномен числа, основываясь на теории бессознательного. Тем не менее, мне пришлось коснуться математики, в полной мере осознавая опасность того, что из-за недостатка средств я могу сделать далеко идущие выводы. По тем же причинам, я не касалась взаимоотношений между числом и логикой языка, а, также, теории музыки. Несмотря на то, что эти области достаточно хорошо проработаны.

Мария-Луиза фон Франц - Число и время

«Касталия», 2018. — 230 с.

ISBN 978-5-519-65861-4

Мария-Луиза фон Франц - Число и время - Содержание

Предисловие

Часть I: Число как основной определяющий фактор психики и материи

Глава 1. Проблема единства психики и материи

Глава 2. Образы и математические структуры относительно Unus Mundus

Глава 3. Число как основное проявление ума и неизменное свойство материи

Часть II: Структура первых четырех чисел

Глава 4. Число как ограничивающий фактор непрерывности

Глава 5. Число два как ритмический фактор непрерывности, порождающий соответствия и проявленности

Глава 6. Число три как ритмическая структура актуализации в сознании и материальном мире

Глава 7. Число четыре как модель целостности в относительно замкнутых структурах сознания и человеческого тела

Часть III: Область коллективного бессознательного и её внутренняя динамика

Глава 8. Архетипы и числа как «пространства»проявляющихся ритмических последовательностей

Глава 9. Числа как изоморфные состояния движения психической и физической энергии

Часть IV: Исторические и математические модели Unus Mundus

Глава 10. Исторические модели мандалы как психический эквивалент Unus Mundus

Глава 11. Гадательные, мнемонические и кибернетические мандалы

Глава 12. Архетип игры чисел как основа теории вероятности и математических оракулов

Часть V: Числовые и парапсихологические аспекты принципа синхронистичности