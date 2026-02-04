Фон Франц Мария-Луиза - Сны и видения святого Никлауса из Флюэ

Есть великие и малые, шаманы-мужчины и шаманы-женщины. Есть скромные женщины-шаманки, которые помогают при родах, помогают маленьким детям, но не могут справиться с другими проблемами. Один молодой шаман, после некоего посвящения, спросил своего учителя, как далеко можно зайти для того, чтобы стать великим шаманом, и получил ответ, что это отчасти зависит от воли богов, а отчасти от того, насколько он сам готов страдать, потому что весь прогресс зависит от количества страданий, которые могут быть приняты, поскольку каждое посвящение означает еще один шаг в страдании.

Мария Луиза фон Франц - Сны и видения святого Никлауса из Флюэ

М.: Клуб Касталия, 2018. — 224 с.

Мария Луиза фон Франц - Сны и видения святого Никлауса из Флюэ - Содержание

СНЫ И ВИДЕНИЯ СВЯТОГО НИКЛАУСА ИЗ ФЛЮЭ

Лекция 1. Институт Юнга. 8 Мая, 1957

Лекция 2. Институт Юнга. 15 Мая, 1957

Лекция 3. Институт Юнга. 22 Мая, 1957

Лекция 4. Институт Юнга. 29 Мая, 1957

Лекция 5. Институт Юнга. 5 Июня, 1957

Лекция 6. Институт Юнга. 19 Июня, 1957

Лекция 7. Институт Юнга. 26 Июня, 1957

Лекция 8. Институт Юнга. 3 Июля, 1957

Лекция 9. Институт Юнга. 10 Июля, 1957

ПРИЛОЖЕНИЯ