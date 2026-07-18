Впервые на русском языке

Мария-Луиза фон Франц - одна из самых известных учениц и последователей К.Г. Юнга. Полное собрание сочинений этого выдающегося психолога впервые выходит с 2021 года в американском издательстве «Хирон». Теперь книги из планируемого к выпуску собрания сочинений станут доступными и для российских читателей. Шестой том собрания сочинений выдающегося швейцарского аналитического психолога Марии-Луизы фон Франц, в которое вошли материалы, ранее недоступные российскому читателю.

Жития и видения Николая из Флюэ и св. Перпетуи укладываются в систему христианских легенд о святых, а это значит, что, по сравнению со сказками, они гораздо ближе к контексту своей исторической реальности. Мария-Луиза фон Франц так объясняет разницу между легендами и волшебными сказками: «В психологическом плане местные легенды — это в значительной степени фактографический рассказ о магических происшествиях, которые, в свою очередь, репрезентируют переживание вторжения мира архетипов в область сознательного. <...> И в самом деле, в легендах психологи имеют благодатный материал, дающий им преимущество перед другими исследователями, ибо автохтонные легенды освещают некую целостную человеческую ситуацию, в которой имеет место мистический опыт познания архетипов. <...> Легенды больше освещают напряженную связь между реальной жизнью с потусторонним миром или с осознанием бессознательного».

О легендах можно сказать, что они являются ответом или компенсаторной реакцией на внешние исторические ситуации, которые не могут быть поняты одним лишь рациональным сознанием. Леген- ды объясняют или компенсируют те или иные события человеческого либо культурного развития с точки зрения коллективного бессознательного и придают исторической реальности новый смысл. Все это делает их более близкими к действительной жизни, чем сказки.

Мария-Луиза фон Франц - Собрание сочинений - Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи: психологическое истолкование

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой; Научн. ред. А.С. Хмель.

Μ.: Академический проект, 2025. — 223 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4222-3

ISBN 978-5-8291-4404-3 (Т. 6)

Мария-Луиза фон Франц - Собрание сочинений - Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи: психологическое истолкование - Содержание

Иллюстрации

Д-р Хансуэли Ф. Эттер. Предисловие

Книга 1. Видения Николая из Флюэ

Введение

Глава 1. Эпоха Николая из Флюэ

Глава 2. Лица, увиденные в утробе матери, и видение при крещении

Глава 3. Видение башни

Глава 4. Время уныния и искушений

Глава 5. Видение лилии, которую съела лошадь

Глава 6. Листальское видение

Глава 7. Назад в Ранфт

Глава 8. Видение о трех гостях

Глава 9. Видение поющего берсерка

Глава 10. Видение источника

Глава И. Видение о небесном Quaternio

Глава 12. Видение ужасающего лика Божьего

Книга 2. Страсти Перпетуи: психологическая интерпретация видений

Предисловие редактора

Глава 1. Введение

Глава 2. Текст

Глава 3. Проблема ортодоксии мучеников

Глава 4. Жизнь святой Перпетуи

Глава 5. Видения святой Перпетуи

Глава 6. Толкование первого видения

Глава 7. Толкование второго и третьего видений

Глава 8. Толкование четвертого видения

Приложение. Видение Сатура

В. Калиненко, Е. Слесарева. Послесловие к русскому изданию

Библиография

Указатель