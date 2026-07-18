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Франц Мария-Луиза - Собрание сочинений - Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи

Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи: психологическое истолкование
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Philology Literature, Mythology Legends
Series Психологические технологии (32 books)

Впервые на русском языке

Мария-Луиза фон Франц - одна из самых известных учениц и последователей К.Г. Юнга. Полное собрание сочинений этого выдающегося психолога впервые выходит с 2021 года в американском издательстве «Хирон». Теперь книги из планируемого к выпуску собрания сочинений станут доступными и для российских читателей. Шестой том собрания сочинений выдающегося швейцарского аналитического психолога Марии-Луизы фон Франц, в которое вошли материалы, ранее недоступные российскому читателю.

Жития и видения Николая из Флюэ и св. Перпетуи укладываются в систему христианских легенд о святых, а это значит, что, по сравнению со сказками, они гораздо ближе к контексту своей исторической реальности. Мария-Луиза фон Франц так объясняет разницу между легендами и волшебными сказками: «В психологическом плане местные легенды — это в значительной степени фактографический рассказ о магических происшествиях, которые, в свою очередь, репрезентируют переживание вторжения мира архетипов в область сознательного. <...> И в самом деле, в легендах психологи имеют благодатный материал, дающий им преимущество перед другими исследователями, ибо автохтонные легенды освещают некую целостную человеческую ситуацию, в которой имеет место мистический опыт познания архетипов. <...> Легенды больше освещают напряженную связь между реальной жизнью с потусторонним миром или с осознанием бессознательного».

О легендах можно сказать, что они являются ответом или компенсаторной реакцией на внешние исторические ситуации, которые не могут быть поняты одним лишь рациональным сознанием. Леген- ды объясняют или компенсируют те или иные события человеческого либо культурного развития с точки зрения коллективного бессознательного и придают исторической реальности новый смысл. Все это делает их более близкими к действительной жизни, чем сказки.

Мария-Луиза фон Франц - Собрание сочинений - Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи: психологическое истолкование

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой; Научн. ред. А.С. Хмель.

Μ.: Академический проект, 2025. — 223 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4222-3

ISBN 978-5-8291-4404-3 (Т. 6)

Мария-Луиза фон Франц - Собрание сочинений - Том 6 - Видения Николая из Флюэ и святой Перпетуи: психологическое истолкование - Содержание

Иллюстрации

Д-р Хансуэли Ф. Эттер. Предисловие

Книга 1. Видения Николая из Флюэ

  • Введение

  • Глава 1. Эпоха Николая из Флюэ

  • Глава 2. Лица, увиденные в утробе матери, и видение при крещении

  • Глава 3. Видение башни

  • Глава 4. Время уныния и искушений

  • Глава 5. Видение лилии, которую съела лошадь

  • Глава 6. Листальское видение

  • Глава 7. Назад в Ранфт

  • Глава 8. Видение о трех гостях

  • Глава 9. Видение поющего берсерка

  • Глава 10. Видение источника

  • Глава И. Видение о небесном Quaternio

  • Глава 12. Видение ужасающего лика Божьего

Книга 2. Страсти Перпетуи: психологическая интерпретация видений

Предисловие редактора

  • Глава 1. Введение

  • Глава 2. Текст

  • Глава 3. Проблема ортодоксии мучеников

  • Глава 4. Жизнь святой Перпетуи

  • Глава 5. Видения святой Перпетуи

  • Глава 6. Толкование первого видения

  • Глава 7. Толкование второго и третьего видений

  • Глава 8. Толкование четвертого видения

Приложение. Видение Сатура

В. Калиненко, Е. Слесарева. Послесловие к русскому изданию

Библиография

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Views 301
Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2026
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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