«Психотерапия» — это третий том в серии сборников статей Марии-Луизы фон Франц, который был выпущен в честь семьдесят пятого дня рождения автора. Праздник в честь этого события состоялся 4 января 1990 года, и на нем присутствовало множество друзей и бывших студентов.

Общая тема всех статей в этой книге — психотерапия. Отдельные главы посвящены важным аспектам терапевтического и аналитического процесса — например, проекции, переносу, активному воображению, а также основополагающим стандартам подготовки врачей и аналитиков. Особенностью всех статей является их прямая связь с реальной практикой. Очевидно, что это не пустое теоретизирование, а рассчитанное на неподготовленных читателей произведение, основанное на богатом опыте десятилетий практической работы с пациентами и студентами, проходящими учебный анализ. Множество примеров, взятых из врачебной практики, сопровождают суждения Марии-Луизы фон Франц, что делает этот том живым и богатым сборником работ выдающегося аналитика, в котором мы находим теплый и житейский юмор наравне с интеллектуальной строгостью.

Мария-Луиза фон Франц - Психотерапия

М.: Клуб Касталия. 2016. — 250с.

Мария-Луиза фон Франц - Психотерапия - Содержание

Предисловие

I. Самореализация в индивидуальной терапии К. Г. Юнга

II. Активное воображение в психологии Карла Густава Юнга

III. Об активном воображении

IV. Религиозное измерение анализа

V. Религиозное или магическое отношение к бессознательному

VI. Некоторые аспекты переноса

VII. Проекция и ее отношение к болезни и психическому созреванию

VIII. Профессия и призвание

IX. О групповой психологии

X. Наркотики с точки зрения К. Г. Юнга

XI. Религиозная подоплека проблемы puer aeternus