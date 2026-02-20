Я глубоко благодарен Господу, что вы скоро будете держать в руках эту мою новую книгу. Сегодня, когда рукопись книги сдается в типографию, я с молитвой размышляю о том, что было много причин, почему эта книга осталась бы ненаписанной.

Одна из этих многих причин - состояние моего здоровья.

Вероятно, это очень естественно, что - как минимум два раза в год: на Новый год и на свой день рождения - положено и характерно для человека думать о себе и о времени, сопоставлять события и молиться известной молитвой Моисея: «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое (Пс. 89:12). Когда-то меня заинтересовала эта Библейская фраза - и какую же мудрость можно приобрести, считая или отсчитывая время?! По-возможности начал я вникать в смысл Библейского текста - и очень интересные вещи тогда обнаружил. Вообще-то «считать», «рассчитывать» и всякие прочие синонимы - это не то же самое абсолютно, что «счислять...» Ибо в русском языке слово «счислять» - это морской термин. Мне положено это знать, я 40 лет прожил в Мариуполе, где находится самый большой порт на Азовском море и откуда корабли уходят во многие страны мира. Этот термин морской навигации обозначает определение географического местоположения корабля в открытом море - в том числе по звездам и приборам, вне прямой видимости каких-либо других географических ориентиров. То есть - важно знать, где именно мы находимся на курсе. Знать, сколько прошли. Знать - сколько осталось до порта назначения... Знать наши координаты. Вот об этом я и размышлял на свой последний день рождения - а ведь его тоже могло бы и не быть вовсе.

За несколько дней до этого со мной случился инфаркт. Третий по счету. (И, как оказалось - не последний). Это спровоцировало еще несколько других медицинских проблем. Превозмогая ужасающую головную боль, тошноту и рвоту, попросил я драгоценного брата моего Виталия, чтобы отвез меня к доктору. А единственным таким доктором, которого я знал в Киеве, был дежурный терапевт в моей поликлинике. Туда мы и ехали. Наверное, это была бы последняя в моей жизни поездка. Однако уже во время движения этот брат сказал мне: «Владимир Иванович, я чувствую, что мне нужно Вас везти в совершенно другое место». Сопротивляться я уже не мог - и он направил свою машину в противоположную сторону... Словом, успели мы вовремя. Медики нас ожидали возле входа. Одна кардиограмма, вторая, третья... О деталях того, что происходило далее, вряд ли мне сейчас уместно рассказывать... В такое время при полном упадке иммунитета меня одновременно ударил свирепый вирус, было деформировано и обезображено все мое лицо... Я отчетливо слышал, что у меня в голове буквально все вскипает...

В одну из ночей, пребывая в этой клинике, я впервые заснул - ибо все это время жестокая головная боль не позволяла мне спасть, я находился в полубессознательном состоянии под капельницами. Мне приснился сон. Я видел во сне, что снова сижу за своим компьютером и работаю с огромным файлом. Я этот материал узнал - это была моя незаконченная книга об истории нашего славянского братства в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Бразилии... При этом я проснулся и обнаружил, что головная боль, меня изводившая, внезапно ослабела. Я снова уснул - и мне приснился тот же сон опять. А затем - в третий раз... А после этого во сне я увидел вспышку света, который осветил меня - и ярко засветился экран моего компьютера. Я услышал Божий голос, который мне сказал: «Я снова продлеваю твою жизнь, чтобы ты мог дописать свои книги!»

Владимир Франчук - Небо чужим не бывает! Том І

Киев: Альфа Реклама, 2018. - 372 с.

ISBN 978-966-288-191-2

Владимир Франчук - Небо чужим не бывает! Том І - Содержание

Отзывы о книге

От автора

Предисловие

Введение

Глава 1. Преемственный теологический портрет славянского пятидесятнического братства в Бразилии, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Австралии: основы вероучения, правила духовной жизни и церковного порядка

Глава 2. История славянского пятидесятнического движения в Бразилии в период 1920-1950 гг.

Глава 3. История славянского пятидесятнического движения в Аргентине, Парагвае и Уругвае в период 1920-1950 гг.