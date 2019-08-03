Книга содержит систематизированный исторический материал. Начиная от Апостольской Пятидесятницы, прослеживается история харизматических проявлений и движений в истории церкви на протяжении веков и возникновения зарождающегося пятидесятнического движения в царской России. Повествование книги простирается до нашей современности - до начала третьего тысячелетия.

Владимир Франчук - Пробуждение: от центра Одессы до окраин России

Одесса: «Симэкс-принт», 2011. - 712 с.

ISBN 978-966-2601-35-12

В книге много фотографий.

Владимир Франчук - Пробуждение: от центра Одессы до окраин России - Содержание

Глава 1 ВОРОНАЕВ: КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Глава 2 С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Глава 3 ОТ ЦЕНТРА ОДЕССЫ ДО ОКРАИН РОССИИ

Глава 4 ВРЕМЯ ТОПОРОВ

Глава 5 БОГОСЛОВСКИЙ ПОРТРЕТ

Вместо эпилога ДУХ СВЯТОЙ - ДУХ ЕВАНГЕЛИЗМА И МИССИИ

Владимир Франчук - Братству нашему посвящаю

«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 8:2)

Церковь христиан евангельской веры является мощным движением в христианстве, которое ежегодно стремительно возрастает во всем мире. Причина этого роста единственная - великая Божья истина о силе Святого Духа (которую особенно акцентирует пятидесятническое движение) является очень динамичной истиной Священного Писания, изменяющей жизнь людей. Характеризуя благословенный период истории первоапостольской церкви, когда мощно действовали проявления и дары Святого Духа, богослов Вильям Баркли писал, что «история Библии - это история о человеке, исполненном Духом», и указывал, что «в первых тринадцати главах книги Деяний Святых апостолов более сорока упоминается о Святом Духе; первохристианская церковь была преисполнена Духа Святого, и в этом был источник ее силы».

Святая книга Библия торжественно и повелительно напоминает каждому верующему человеку: «помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 8:2). И потому с точки зрения истории христианства для нас год 2011 - год особенный, значимый, юбилейный. Исполняется 90 лет начала широкомасштабного движения христиан евангельской веры на территории бывшего Советского Союза - на постсоветском пространстве.

Согласно Провидению Божьему, возникновение пятидесятнического движения на этих землях носит многоочаговый характер - почти одновременно оно началось в нескольких местах тогдашней Украины, Белоруссии, Польши, Румынии, Латвии, Эстонии и Литвы, однако одним из самых мощных очагов стала именно ветвь пятидесятнического движение с центром в Одессе. Это движение стремительно распространилось от юга Украины до Москвы и Санкт-Петербурга, центральных областей России, Кубани и Ставрополья, Крыма, Поволжья и Сибири, а также до Азербайджана, республик Средней Азии и самых отдаленных окраин Советской России.

Началось это движение связано с приездом в Одессу выдающего христианского служителя, пламенного проповедника и евангелиста Ивана Ефимовича Воронаева, а также его друга и соратника в труде на ниве Божьей Василия Романовича Колтовича в августе 1921 года. В стране, разоренной ужасным террором гражданской войны и последовавшего за ней страшного голода, они немедленно начали проповедовать свет Божьей правды и силу Господа спасать и миловать, ежедневно рискуя собой и подвергая опасностям свои семьи, переживая все трудности и невзгоды вместе со своими соотечественниками.

Очень скоро они стали проводить богослужения в подвале железнодорожного вокзала, а 12 ноября 1921 года была официально открыта первая церковь христиан евангельской веры в Сабанском переулке. К 1924 году на юге Украины было уже 50 церквей, был создан Одесский областной союз церквей, который в следующем 1925 году, имея 150 церквей, был переименован во Всеукраинский союз христиан евангельской веры.

В 1927 году, имея в своем составе более 350 церквей в разных республиках бывшего СССР, на съезде в Одессе, он стал Всесоюзным объединением христиан евангельской веры. В конце 1929 года, как следует из чудом сохранившихся архивных документов, в этом союзе насчитывалось около 1.000 церквей и групп верующих с количеством крещеных членов до 25.000 человек - от Одессы до Дальнего Востока и Средней Азии, от Азербайджана до Санкт-Петербурга. И все это - за 8 лет относительной свободы для проповеди Евангелия!

Можно только представлять себе каким сильным и победоносным было бы шествие Пятидесятницы по Советской России, однако период хрупкой свободы оборвался - наступило время тяжелейших гонений и репрессий против церкви Божьей в СССР. Практически все служители братства были брошены в тюрьмы, прошли через страшные гонения и репрессии, стали жертвами беспощадного террора. Многие из них навсегда остались в неизвестных могилах архипелага ГУЛаг - как первомученик братства Степан Алексюк.

Исчезли во мраке безвестности союзные благовестники Василий Колтович, Митрофан Бондаренко, Николай Доброгорский, Федор Криволенко, 24 мая 1938 года расстреляли в Одессе группу христиан, в том числе и жену Криволенко - Прасковью, мать восьмерых детей... 2 ноября 1937 года в далеких Мариинских лагерях в Кемеровской области в третий раз судили Особым совещанием НКВД основателя движения христиан евангельской веры Ивана Воронаева. Приговорили его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 5 ноября 1937 года - и это была еще одна жертва, принесенная кровавым режимом к 20-й годовщине Октябрьской революции. Более 20 лет провела в тюрьмах, лагерях и ссылках и жена Воронаева-Екатерина Афанасьевна...

Настоящая свобода пришла только после перестройки - в 1988 году, и была она поначалу такой хрупкой и робкой как небывало ранняя весна. Согласно Божьему промыслу, это совпало с 1000-летием крещения Руси и стало началом прорыва к золотым возможностям нового времени. И снова в Одессе - после десятилетий гонений и репрессий! - живая церковь христиан евангельской веры открыто заявила о своем существовании, проведя первую публичную евангелизацию в парке «Победа» на юбилейном торжестве празднования христианского Тысячелетия на Руси!

Церковь жива и сегодня - и продолжает праздновать свои юбилеи во славу Господа Иисуса Христа, который сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16:18).

Главным событием праздничных мероприятий должна стать Международная юбилейная конференция, которая будет приходить в Одессе 7-11 сентября. В рамках этой конференции планируются также встречи с общественностью Одессы, исторические экскурсии «По Воронаевским местам», которые связаны с жизнью и служением брата Воронаева, евангелизации и праздничные концерты, исторические доклады о стремительном шествии Пятидесятницы от Одессы до окраин бывшего Советского Союза, о новых Божьих благословениях, которые Господь изливает сегодня - как в Украине, так и на других миссионерских полях. Состоится также святое крещение по вере новых членов церкви и рукоположение на служение новых служителей церквей - пасторов и диаконов.

Планируется также молитвенное открытие нового сезона обучения в Миссионерской Библейской школе, студентами которой, как обычно, станут молодые люди разных национальностей и стран. И еще одно - очень для нас необычное - событие: открытие памятника основателю нашего движения церкви христиан евангельской веры в бывшем СССР И.Е. Воронаеву, а также другим нашим героям веры - братьям и сестрам, как пели мы в течение десятилетий в известном величественном христианском гимне, с которым мы выросли:

Кто сказал: побеждать легко?!

Будто все нам досталось даром -

Сколько братьев-борцов полегло

И сестер, молодых и старых!

К праху их не найти путей

Средь тайги и хребтов Урала

И на холмик рука друзей

Не положит букет фиалок!..

Памятник будет сооружен за счет пожертвований людей доброй воли, я верю, что найдется немало людей, которые захотят внести свою лепту любви и признательности для сохранения памяти о героях веры нашего братства. Наша молитва, мечта и желание сбываются - должно быть и будет такое место в стране нашей, где рука друзей положит памятный букет фиалок - еще до того, как откроется все тайное и умершие во Христе Иисусе воскреснут в светлый день его второго пришествия!