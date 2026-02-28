Франчук - Пробуждение: от центра Одессы до окраин России

Церковь христиан евангельской веры является мощным движением в христианстве, которое ежегодно стремительно возрастает во всем мире. Причина этого роста единственная - великая Божья истина о силе Святого Духа (которую особенно акцентирует пятидесятническое движение) является очень динамичной истиной Священного Писания, изменяющей жизнь людей. Характеризуя благословенный период истории первоапостольской церкви, когда мощно действовали проявления и дары Святого Духа, богослов Вильям Баркли писал, что «история Библии - это история о человеке, исполненном Духом», и указывал, что «в первых тринадцати главах книги Деяний Святых апостолов более сорока упоминается о Святом Духе; первохристианская церковь была преисполнена Духа Святого, и в этом был источник ее силы».

Святая книга Библия торжественно и повелительно напоминает каждому верующему человеку: «помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 8:2). И потому с точки зрения истории христианства для нас год 2011 - год особенный, значимый, юбилейный. Исполняется 90 лет начала широкомасштабного движения христиан евангельской веры на территории бывшего Советского Союза - на постсоветском пространстве.

Согласно Провидению Божьему, возникновение пятидесятнического движения на этих землях носит многоочаговый характер - почти одновременно оно началось в нескольких местах тогдашней Украины, Белоруссии, Польши, Румынии, Латвии, Эстонии и Литвы, однако одним из самых мощных очагов стала именно ветвь пятидесятнического движение с центром в Одессе. Это движение стремительно распространилось от юга Украины до Москвы и Санкт-Петербурга, центральных областей России, Кубани и Ставрополья, Крыма, Поволжья и Сибири, а также до Азербайджана, республик Средней Азии и самых отдаленных окраин Советской России.

Началось это движение связано с приездом в Одессу выдающего христианского служителя, пламенного проповедника и евангелиста Ивана Ефимовича Воронаева, а также его друга и соратника в труде на ниве Божьей Василия Романовича Колтовича в августе 1921 года. В стране, разоренной ужасным террором гражданской войны и последовавшего за ней страшного голода, они немедленно начали проповедовать свет Божьей правды и силу Господа спасать и миловать, ежедневно рискуя собой и подвергая опасностям свои семьи, переживая все трудности и невзгоды вместе со своими соотечественниками.

Очень скоро они стали проводить богослужения в подвале железнодорожного вокзала, а 12 ноября 1921 года была официально открыта первая церковь христиан евангельской веры в Сабанском переулке. К 1924 году на юге Украины было уже 50 церквей, был создан Одесский областной союз церквей, который в следующем 1925 году, имея 150 церквей, был переименован во Всеукраинский союз христиан евангельской веры.

В 1927 году, имея в своем составе более 350 церквей в разных республиках бывшего СССР, на съезде в Одессе, он стал Всесоюзным объединением христиан евангельской веры. В конце 1929 года, как следует из чудом сохранившихся архивных документов, в этом союзе насчитывалось около 1.000 церквей и групп верующих с количеством крещеных членов до 25.000 человек - от Одессы до Дальнего Востока и Средней Азии, от Азербайджана до Санкт-Петербурга. И все это - за 8 лет относительной свободы для проповеди Евангелия!

Владимир Франчук - Пробуждение: от центра Одессы до окраин России

Одесса: «Симэкс-принт», 2011. - 712 с.

ISBN 978-966-2601-35-12

В книге много фотографий.

Владимир Франчук - Пробуждение: от центра Одессы до окраин России - Содержание

Глава 1 ВОРОНАЕВ: КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Глава 2 С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Глава 3 ОТ ЦЕНТРА ОДЕССЫ ДО ОКРАИН РОССИИ

Глава 4 ВРЕМЯ ТОПОРОВ

Глава 5 БОГОСЛОВСКИЙ ПОРТРЕТ

Вместо эпилога ДУХ СВЯТОЙ - ДУХ ЕВАНГЕЛИЗМА И МИССИИ