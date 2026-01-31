3 октября 1226 года в Порциунколе умирал человек, чей путь перевернул представления о христианском подвиге. Франциск Ассизский «оставил мир» не ради тишины монастырских стен, а чтобы обручиться с Госпожой Нищетой — той, перед кем другие в ужасе закрывают двери. Бывший богатый наследник, любитель роскоши и мечтатель о рыцарстве, он стал «Божьим жонглером», превратив нищету в высшую аристократическую привилегию — привилегию полной свободы в Боге.

В этой книге Ольга Седакова собрала и заново перевела ключевые тексты францисканской традиции. Здесь и знаменитая «Песнь брата Солнца» — первый великий памятник итальянской поэзии, и пронзительные «Завещания», и легендарные «Цветочки», в которых святой проповедует птицам и усмиряет губбийского волка. Эти тексты — не просто исторические документы, а «музыка францисканства», в которой крест, радость и любовь к каждой малой твари сливаются в единый гимн Похвалы Творцу.

Издание включает в себя не только слова самого Франциска, но и свидетельства его ближайших спутников, а также глубокие наставления брата Эгидия. Комментарии Ольги Седаковой помогают современному читателю расслышать в этих древних строках живой голос «отца жаворонков», который видел мир как храм и призывал всё живое к сорадованию Истине.

Франциск и его братья

Выбор текстов, перевод и комментарии Ольги СедаковойМосква: ГРАНАТ, 2026. — 288 с.

ISBN 978-5-906456-74-8

Франциск и его братья — Содержание

I. Вступительные заметки: Музыка францисканства

Отпевание жаворонков и жонглеры Божии

Крест, нищета и поэтика «Песни брата Солнца»

II. Слова святого Франциска

Песнь брата Солнца (с рассказами о её создании)

Большое и Малое завещания

Беседа об истинной и совершенной радости

Хвалы и молитвы: Хвала добродетелям, Молитва пред Распятием, Изложение «Отче наш»

Послания и Правила: Письма всем христианам, клирикам и правителям народов; Послание брату Льву и Антонию; Записки Кларе Ассизской

III. Разные истории (Цветочки цветочков)

Из «Зеркала совершенства»: О жаворонках и Рождественском угощении

Из «Цветочков»: Проповедь птицам, Губбийский волк, Проповедь рыбам

Из «Второго жития» Фомы Челанского: Тайны молитвы и любовь к одушевленным тварям

Размышления о святых Стигматах (пять размышлений)

IV. Из «Слов брата Эгидия»