В этой книге Папа Франциск представляет молитву не как сложную теологическую дисциплину, а как естественную потребность человеческой души — «дыхание», без которого невозможна полноценная духовная жизнь. Автор подчеркивает, что молитва — это прежде всего диалог и личные отношения с Богом, основанные на сыновнем доверии, а не на механическом повторении заученных фраз. Через серию размышлений и поучений Понтифик призывает верующих находить время для тишины в шумном мире, чтобы услышать голос Творца, который всегда готов ответить на искренний зов сердца.

Вторая часть труда посвящена практическим аспектам молитвенной практики: от молитвы в трудные минуты до радостного прославления. Франциск уделяет особое внимание «молитве повседневности», утверждая, что любая работа и каждое доброе дело могут стать формой общения с Богом, если они совершаются с любовью. Он поощряет читателей быть настойчивыми и смиренными в своих просьбах, напоминая, что молитва меняет не Бога, а самого молящегося, открывая его сердце для принятия Божьей воли и сострадания к ближним.

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 152 с.

ISBN 978-5-6044873-7-2

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни - Содержание

Предисловие митрополита Волоколамского Илариона

Несколько изречений о молитве

ЕДИНО С ИИСУСОМ

Иисус молится о нас

Нужно иметь веру

Смелость в молитве

Премия от Бога

К встрече с Отцом нас приводит Святой Дух

Иисус призывает нас молиться

Дать место Богу

Быть в присутствии Господа

Учиться молитве с братьями за Литургией

Чтобы больше уподобиться Иисусу

Поклоняться

Вверить всё Богу

Смелость

Настойчивость

ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, МОЛИСЬ ОТЦУ

Учитель, научи нас молиться

Просить с доверием

В сердцевине Нагорной проповеди

Стучите и отворят вам

Авва, Отче!

Всем нам Отец

Сущий на небесах

Молитва изгоняет все страхи

Да приидет Царствие Твое

Да будет воля Твоя

Хлеб наш насущный дай нам

Прости нам долги наши

Как и мы прощаем должникам нашим

Не введи нас в искушение

Но избавь нас от лукавого

Взывай к Отцу, где бы ты ни был

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ВСТРЕЧА

Источник милосердия

Смиренная молитва стяжает милосердие

Она усыновляет нас Отцу

ДРУГ ЗА ДРУГА, ВСЕГДА И НЕУСТАННО

Мария молится и учит нас молиться

Одно тело, один дух, одна надежда

Против лукавого и за пастырей Церкви

В трудные времена

Молитва Отцу в испытаниях

Когда в семью приходит болезнь

Потеря близкого человека

В семье

Христос озаряет всю семейную жизнь

В различии призваний

Бабушки и дедушки

Муж и жена

Родители

О своих детях

Молодежь

Помолвленные

...и служений в Церкви

Епископы

Пресвитеры

Диаконы

Монахи и монахини

Семинаристы и молодые монахи

ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ