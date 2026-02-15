Франциск - Молитва
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге Папа Франциск представляет молитву не как сложную теологическую дисциплину, а как естественную потребность человеческой души — «дыхание», без которого невозможна полноценная духовная жизнь. Автор подчеркивает, что молитва — это прежде всего диалог и личные отношения с Богом, основанные на сыновнем доверии, а не на механическом повторении заученных фраз. Через серию размышлений и поучений Понтифик призывает верующих находить время для тишины в шумном мире, чтобы услышать голос Творца, который всегда готов ответить на искренний зов сердца.

Вторая часть труда посвящена практическим аспектам молитвенной практики: от молитвы в трудные минуты до радостного прославления. Франциск уделяет особое внимание «молитве повседневности», утверждая, что любая работа и каждое доброе дело могут стать формой общения с Богом, если они совершаются с любовью. Он поощряет читателей быть настойчивыми и смиренными в своих просьбах, напоминая, что молитва меняет не Бога, а самого молящегося, открывая его сердце для принятия Божьей воли и сострадания к ближним.

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 152 с.

ISBN 978-5-6044873-7-2

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни - Содержание

  • Предисловие митрополита Волоколамского Илариона

  • Несколько изречений о молитве

ЕДИНО С ИИСУСОМ

  • Иисус молится о нас

  • Нужно иметь веру

  • Смелость в молитве

  • Премия от Бога

  • К встрече с Отцом нас приводит Святой Дух

  • Иисус призывает нас молиться

  • Дать место Богу

  • Быть в присутствии Господа

  • Учиться молитве с братьями за Литургией

  • Чтобы больше уподобиться Иисусу

  • Поклоняться

  • Вверить всё Богу

  • Смелость

  • Настойчивость

ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, МОЛИСЬ ОТЦУ

  • Учитель, научи нас молиться

  • Просить с доверием

  • В сердцевине Нагорной проповеди

  • Стучите и отворят вам

  • Авва, Отче!

  • Всем нам Отец

  • Сущий на небесах

  • Молитва изгоняет все страхи

  • Да приидет Царствие Твое

  • Да будет воля Твоя

  • Хлеб наш насущный дай нам

  • Прости нам долги наши

  • Как и мы прощаем должникам нашим

  • Не введи нас в искушение

  • Но избавь нас от лукавого

  • Взывай к Отцу, где бы ты ни был

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ВСТРЕЧА

  • Источник милосердия

  • Смиренная молитва стяжает милосердие

  • Она усыновляет нас Отцу

ДРУГ ЗА ДРУГА, ВСЕГДА И НЕУСТАННО

  • Мария молится и учит нас молиться

  • Одно тело, один дух, одна надежда

  • Против лукавого и за пастырей Церкви

  • В трудные времена

  • Молитва Отцу в испытаниях

  • Когда в семью приходит болезнь

  • Потеря близкого человека

  • В семье

  • Христос озаряет всю семейную жизнь

  • В различии призваний

  • Бабушки и дедушки

  • Муж и жена

  • Родители

  • О своих детях

  • Молодежь

  • Помолвленные

  • ...и служений в Церкви

  • Епископы

  • Пресвитеры

  • Диаконы

  • Монахи и монахини

  • Семинаристы и молодые монахи

ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

  • Крещение — это начало новой жизни

  • Но что значит — новая жизнь?

  • Жизнь Божья — приобщение, и она дарована нам, как дружба

  • Символическое значение тела

  • Молитва и молитвы

  • Не всегда со словами, но всегда встреча

  • В унисон с Пасхой Христовой

  • Вверенный нам дар

  • Всё обновляется

Views 99
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

