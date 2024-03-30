Франк - Материалы и исследования

На протяжении многих лет историками русской религиозной мысли ведется активная работа по публикации архивных документов, связанных с предметом их исследований. В последние годы эта работа приобретает все более систематический и последовательный характер, ее целью становится реконструкция «архива эпохи» (Т. Щедрина) — той целостной среды, в рамках которой опубликованные произведения конкретных авторов обретают свое место и смысл. Растущий вал таких публикаций свидетельствует о зрелости истории русской философии как академической дисциплины, осознании того факта, что серьезная реконструкция идей и философских биографий вне такого контекста не может быть по- настоящему плодотворной и осмысленной.

Только за самое последнее время были опубликованы во многом близкие друг другу по издательским принципам большие тома переписки С. Н. Трубецкого и Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева и Е. Шора, семейств Бердяевых и Маритенов, описание эпистолярного архива и разнообразные переписки В. В. Розанова. Чуть раньше — переписки Л. Шестова и Б. Шлецера, Л. Шестова и М. Эйтин- гона, свящ. П. Флоренского и В. Розанова (не говоря о множестве менее объемных переписок, опубликованных в периодике). Выходит вторым, существенно расширенным, изданием собранная В. Кейданом антология «Взыскующие града...», предлагающая панорамное видение течения жизни наиболее ярких мыслителей и деятелей русской мысли конца XIX - начала XX в. в их «частных письмах и дневниках».

Большая работа ведется в этом отношении исследователями творчества С. Л. Франка: Г. Е. Аляевым, А. А. Гапоненковым, С. Т. Оболевич, А. С. Цыганковым и др. Публикуются не только эго-документы философа, но и курсы лекций, конспекты, записные книжки, содержащие подготовительные материалы для будущих книг. Среди наиболее значимых публикаций назовем лекции по социальной психологии2, получившие название «Первая философия», — подготовительные заметки к будущему «Непостижимому»3, переписка С. Л. Франка с Л. Бинсвангером, новые переводы. Многие из них увидели свет в Ежегоднике по истории русской мысли, издававшемся М. А. Колеровым. Значительная часть этой работы связана с изданием Полного собрания сочинений (далее — ПСС) мыслителя, с 2018 г. выходящего в издательстве ПСТГУ в рамках работы научной группы «Творческая биография С. Л. Франка: новое видение».

Идея настоящего издания, подсказанная несколько лет назад, в самом начале издания ПСС, тем же М. А. Колеровым по аналогии с известным изданием, посвященным творчеству Ф. М. Достоевского1, заключается в том, чтобы придать этому процессу большую упорядоченность и систематичность. Публикуемые тексты предполагается сопровождать содержательными и текстологическими вступлениями и комментариями. В случае нужды — указателями. Настоящее издание предполагается как ежегодное, публикуемые материалы не обязательно должны перекликаться с выходящими томами собрания сочинений, однако такие переклички, несомненно, кажутся важными и интересными.

Франк С. Л. - Материалы и исследования - Редакционные рецензии. Переписка. Радиолекции - Вылуск 1

Под общ. ред. К. М. Антонова, Т. Н. Резвых; подготовка текстов, комментарии и указатели Т. Н. Резвых, В. Е. Тихонов / С. Л. Франк. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. - 272 с.

ISBN 978-5-74291558-4

Франк С. Л. - Материалы и исследования – Выпуск 1 – Содержание

Предисловие к 1-му выпуску. К. Μ. Антонов, Т. Н. Резвых

«Забота о ней в этом году тоже лежит почти всецело на мне...»: отзывы С. Л. Франка, А. С. Изгоева и П. Б. Струве о рукописях, поступивших в редакцию журнала «Русская Мысль». Т. Н. Резвых

Отзывы С. Л. Франка о рукописях, поступивших в редакцию журнала «Русская Мысль»

Предисловие публикаторов. Подготовка текстов, комментарии и публикация Т. Н. Резвых, В. Е. Тихонова

1913

1914

1915

1916

1917-1918

Недатированные отзывы

Приложение. Отзывы А. С. Изгоева

Указатель авторов, на произведения которых написаны отзывы

Указатель имен, упоминаемых в отзывах

С. Л. Франк. Письма к Ал. Н. Чеботаревской

Цикл лекций С. Л. Франка на радио ВВС в 1946 г.

С. Л. Франк. Lebendiges Abendland (Живая Европа). Лекции на радио ВВС