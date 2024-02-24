Франкенберг Абрахам фон - Рафаель или Ангел-Целитель

Абрахам фон Франкенберг родился 24 июня 1593 г. в Людвигсдорф в герцогстве Эльском недалеко от Бреслау (Вроцлав). Живя в тамошнем отцовском имении он посещал гимназию совсем рядом в Бриге, а после 1611 г. — различные университеты, где он приобрел свои широкие познания в разных науках. Как любитель книги с ранних лет он много занимался математикой, естествознанием, медициной, но прежде всего теологией. Когда его брат унаследовал отцовское владение и управление хозяйством, он смог в полной тиши и уединении полностью посвятить себя своим ученым занятиям. Руководствуясь своим девизом «!езш теа поЬПказ»״, он не принимал участия в спорах и дискуссиях ученых, ибо его сердце стремилось только к миру и он также отказывался от различных официальных почетных должностей. В современной ему теологии фон Франкенберг безусловно находил массу мертвого догматизма. И в начале собственное изучение Библии пробудило основную его идею «что Адам в нас умер и в нас должен жить Христос». Для него это было спасительным в вере и истинным учением.

В одном письме в 1617 г. фон Франкенберг писал, что он к определенному времени «уже весьма выделялся своей эрудицией и особенно красноречием, но однажды благодаря случаю, данному от Бога, он осознал свою слабость в вере. В особенности он имел некоторые сомнения из-за множества разногласий и различных суждений в вере в связи с постом и молитвой, пока, наконец, ему была указана истинная вера с ее удивительными деяниями и он пребыл в спокойной Sabbath. Затем он смог понять, услышать и увидеть несказанное Слово, Силу и Свет над светочами».

Посредством прилежного изучения учения Апостола Павла, «Тевтонской Теологии», трактатов Таулера, Фомы Кемпийского, Швенкфельда, Вайгеля и Йоханна Арндта, и, наконец, благодаря чтению вышедшей в 1612 г. книги Якоба Бёме «Аврора», он прочно уверился в своем обучении. Однако он еще «из-за многих искушений, внутренних и внешних, противоречий плотских и бренных чувств, долгое время не раз был испытан». К этим испытаниям он также причислял уже упомянутое приглашение герцога Эльского поступить к нему на службу. Он весьма опасался официальной службы, способной ввести в искушение и ввиду этого отклонил предложение. Тем сильнее он укрепился своим благородным характером во мнении, когда считал, что должен пожертвовать мирской суетой и помочь своему ближнему.

В 1634 г. по всей Силезии свирепствовала чума, и фон Франкенберг посетил Людвигсдорф, где в полном одиночестве ухаживал за оставленными пациентами, пораженными болезнью. Он лечил и хоронил умерших, и, конечно же, его не минула эта болезнь.

Абрахам фон Франкенберг - Рафаель или Ангел-Целитель

Пер. с нем. — К: “Пор-Рояль”, 2006. — 224 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-7068-24-2

О Вечности то есть действующей вне всей Природы и Времени Неназванный и неизвестный

В нем самом священный замысел + Его скрытые Божество, Сила и Первичная Чистота; к и при Нем по духовному сверхъестественному божественному определению вечное успокоение, как рожденного таинственной Матерью, при его вечной непознаваемой глубине, где как в ясном и чистом зерцале, его вечном благе, мудрости и всемогуществе, сам себя лицезреет, познает, любит, живет и вечно радуется.

Итак, теперь Он охватил все в этом своем замысле, внутренне сам в себе обращенная Воля или духовное Устремление, и так расширился.

И Воля облеклась в сильнейшее Желание: (как молодое вино в своей циркуляции, вызывая желание или вожделение).

А желание породило в себе пронизывающее насквозь страстное влечение или стремление.

Страстное влечение пробудило в самом себе проникновение, борьбу и движение.

А движение пробудило Дух вечной ПРИРОДЫ, скрытый в Центр®.

И Дух двигался, создавая трения, боролся и проникал, схватывался, и сам в себе сжимался и нагревался в соответствующее тепло.

Тепло породило из себя везде огромный и схваченный жар.

От него исходил тонкий Пар или духовный ДЫМ (RAUCH’) и Туман.

Затем последовали Запах (GeRuch) и воспламенение, так появился Божественный сверхъестественный Огонь (FeUR).