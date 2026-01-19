Франкл - Человек в поисках смысла
Эта книга — один из главных гуманитарных текстов XX века. В ней Виктор Франкл, выдающийся психиатр и узник нацистских лагерей, ищет ответ на вопрос: почему одни люди ломаются в нечеловеческих условиях, а другие находят в себе силы помогать окружающим?
Автор доказывает, что смысл жизни нельзя «изобрести» — его нужно обнаружить. Книга научит вас находить цели там, где другие видят только тупик, и объяснит, почему стремление к смыслу — это не роскошь для интеллектуалов, а базовая потребность каждого человека, без которой психическое здоровье невозможно.
Франкл - Человек в поисках смысла
Сборник: Пер. с англ. и нем.
Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева.
М.: Прогресс, 1990. — 368с:ил.
(Б-ка зарубежной психологии)
ISBN 5-01-001606-0
Виктор Франкл - Человек в поисках смысла - Содержание
Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева.
(Б-ка зарубежной психологии)
Д. А. Леонтьев. Вступительная статья
От автора
Человек перед вопросом о смысле
Часть I. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Плюрализм науки и единство человека
Самотрансценденция как феномен человека
Потенциализм и калейдоскопизм
Детерминизм и гуманизм: критика пандетерминизма
Духовность, свобода и ответственность
Часть II. ОБЩИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Психолог в концентрационном лагере
Общий экзистенциальный анализ
Часть III. ОСНОВЫ ЛОГОТЕРАПИИ
Что такое смысл
Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии
Критика чистого «общения»: насколько гуманистична «гуманистическая психология»
Психотерапия и религия
Теория и терапия неврозов
Именной указатель
Предметный указатель
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