Эта книга — один из главных гуманитарных текстов XX века. В ней Виктор Франкл, выдающийся психиатр и узник нацистских лагерей, ищет ответ на вопрос: почему одни люди ломаются в нечеловеческих условиях, а другие находят в себе силы помогать окружающим?

Автор доказывает, что смысл жизни нельзя «изобрести» — его нужно обнаружить. Книга научит вас находить цели там, где другие видят только тупик, и объяснит, почему стремление к смыслу — это не роскошь для интеллектуалов, а базовая потребность каждого человека, без которой психическое здоровье невозможно.

Франкл - Человек в поисках смысла

Сборник: Пер. с англ. и нем.

Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева.

М.: Прогресс, 1990. — 368с:ил.

(Б-ка зарубежной психологии)

ISBN 5-01-001606-0

Виктор Франкл - Человек в поисках смысла - Содержание

Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева.

(Б-ка зарубежной психологии)

Д. А. Леонтьев. Вступительная статья

От автора

Человек перед вопросом о смысле

Часть I. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Плюрализм науки и единство человека

Самотрансценденция как феномен человека

Потенциализм и калейдоскопизм

Детерминизм и гуманизм: критика пандетерминизма

Духовность, свобода и ответственность

Часть II. ОБЩИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Психолог в концентрационном лагере

Общий экзистенциальный анализ

Часть III. ОСНОВЫ ЛОГОТЕРАПИИ

Что такое смысл

Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии

Критика чистого «общения»: насколько гуманистична «гуманистическая психология»

Психотерапия и религия

Теория и терапия неврозов

Именной указатель

Предметный указатель