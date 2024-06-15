Франкл - Неврозы
Книга Виктора Франкла «Неврозы. Теория и терапия» посвящена анализу природы неврозов и методам их лечения в рамках логотерапии — направления психотерапии, разработанного автором. Франкл рассматривает неврозы не только как психологическое расстройство, но и как явление, связанное с духовным кризисом человека и утратой смысла жизни.
Автор подробно анализирует различные виды неврозов, причины их возникновения и особенности их проявления. Особое внимание уделяется так называемым ноогенным неврозам — расстройствам, возникающим вследствие экзистенциальной фрустрации, когда человек сталкивается с ощущением бессмысленности своей жизни.
В книге рассматриваются терапевтические методы логотерапии, направленные на восстановление чувства смысла, личной ответственности и внутренней свободы человека. Франкл показывает, что поиск смысла является ключевым фактором психологического здоровья и важным условием преодоления многих внутренних кризисов.
Издание будет полезно психологам, психотерапевтам, студентам гуманитарных и медицинских специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами психологии личности и экзистенциальной философии.
Франкл, Виктор – Неврозы - Теория и терапия
Пер. с нем. М. Матвеевой, О. Терентьевой (введение) ; науч. ред. С. Штукарева. — Москва : МИФ, 2024. — 320 с. — (Психология МИФ. Классика психологии и психотерапии).
ISBN 978-5-00214-291-0
Франкл, Виктор – Неврозы – Содержание
Предисловие
Предисловие к 4-му изданию
Предисловие к 5-му изданию
Введение. Что такое логотерапия?
ЧАСТЬ I УЧЕНИЕ О НЕВРОЗАХ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Основы учения о неврозах
Глава 1. Проблематика учения о неврозах
Об определении и классификации невротических заболеваний
Глава 2. Учение о неврозах как система
2.1. Эндогенные психозы
Личность и психоз
Приложение
Психотерапия при эндогенной депрессии
2.2. Психосоматические заболевания
Критические замечания о психосоматической медицине
2.3. Функциональные заболевания
2.4. Реактивные неврозы
2.5. Ятрогенные неврозы
2.6. Психогенные неврозы
2.7. Ноогенные неврозы
2.8. Коллективные неврозы
ЧАСТЬ II ЛОГОТЕРАПИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Глава 3. Логотерапия как специфическая терапия ноогенных неврозов
Глава 4. Логотерапия как неспецифическая терапия
Глава 5. Парадоксальная интенция и дерефлексия
5 1 Парадоксальная интенция
5 2 Дерефлексия
Глава 6. Врачевание души
Глава 7. Экзистенциальный анализ как психотерапевтическая антропология
Заключение
Об авторе
О переводчике
Примечания
Предметный указатель
Библиография
Дополнительная литература и материалы по логотерапии
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