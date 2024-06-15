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Франкл - Неврозы

Франкл, Виктор – Неврозы - Теория и терапия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy

Книга Виктора Франкла «Неврозы. Теория и терапия» посвящена анализу природы неврозов и методам их лечения в рамках логотерапии — направления психотерапии, разработанного автором. Франкл рассматривает неврозы не только как психологическое расстройство, но и как явление, связанное с духовным кризисом человека и утратой смысла жизни.

Автор подробно анализирует различные виды неврозов, причины их возникновения и особенности их проявления. Особое внимание уделяется так называемым ноогенным неврозам — расстройствам, возникающим вследствие экзистенциальной фрустрации, когда человек сталкивается с ощущением бессмысленности своей жизни.

В книге рассматриваются терапевтические методы логотерапии, направленные на восстановление чувства смысла, личной ответственности и внутренней свободы человека. Франкл показывает, что поиск смысла является ключевым фактором психологического здоровья и важным условием преодоления многих внутренних кризисов.

Издание будет полезно психологам, психотерапевтам, студентам гуманитарных и медицинских специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами психологии личности и экзистенциальной философии.

Франкл, Виктор – Неврозы - Теория и терапия

Пер. с нем. М. Матвеевой, О. Терентьевой (введение) ; науч. ред. С. Штукарева. — Москва : МИФ, 2024. — 320 с. — (Психология МИФ. Классика психологии и психотерапии).

ISBN 978-5-00214-291-0

Франкл, Виктор – Неврозы – Содержание

Предисловие

Предисловие к 4-му изданию

Предисловие к 5-му изданию

Введение. Что такое логотерапия?

ЧАСТЬ I УЧЕНИЕ О НЕВРОЗАХ И ПСИХОТЕРАПИЯ

  • Основы учения о неврозах

  • Глава 1. Проблематика учения о неврозах

    • Об определении и классификации невротических заболеваний

  • Глава 2. Учение о неврозах как система

    • 2.1. Эндогенные психозы

    • Личность и психоз

    • Приложение

    • Психотерапия при эндогенной депрессии

    • 2.2. Психосоматические заболевания

    • Критические замечания о психосоматической медицине

    • 2.3. Функциональные заболевания

    • 2.4. Реактивные неврозы

    • 2.5. Ятрогенные неврозы

    • 2.6. Психогенные неврозы

    • 2.7. Ноогенные неврозы

    • 2.8. Коллективные неврозы

ЧАСТЬ II ЛОГОТЕРАПИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

  • Глава 3. Логотерапия как специфическая терапия ноогенных неврозов

  • Глава 4. Логотерапия как неспецифическая терапия

  • Глава 5. Парадоксальная интенция и дерефлексия

    • 5 1 Парадоксальная интенция

    • 5 2 Дерефлексия

  • Глава 6. Врачевание души

  • Глава 7. Экзистенциальный анализ как психотерапевтическая антропология

Заключение

Об авторе

О переводчике

Примечания

Предметный указатель

Библиография

Дополнительная литература и материалы по логотерапии

Views 312
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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