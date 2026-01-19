Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франкл - Основы логотерапии

Франкл - Основы логотерапии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Может ли психотерапия быть полноценной, игнорируя духовные запросы человека? В этой знаковой работе Виктор Франкл исследует «подсознательного Бога» и доказывает, что религиозность — это не подавленный инстинкт, а исконная человеческая потребность в смысле.

Автор проводит четкую демаркационную линию между лечением души и спасением души, объясняя, как логотерапия может помочь даже тем, кто далек от традиционной религии, но мучается от экзистенциальной пустоты.

Виктор Франкл - Основы логотерапии. Психотерапия и религия

СПб: Речь, 2000. - 286 с.

ISBN 5-9268-0005-6

Виктор Франкл - Основы логотерапии. Психотерапия и религия – Содержание

Предисловие переводчика

КНИГА ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ ЛОГОТЕРАПИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОКТОР И ДУША: ОТ ПСИХОТЕРАПИИ К ЛОГОТЕРАПИИ

  • Введение

  • Глава I. От психотерапии к логотерапии

  • Глава II. Специальный экзистенциальный анализ

    • 1. О психологии невроза тревожности

    • 2. О психологии обсессивного невроза

    • 3. О психологии меланхолии

    • 4. О психологии шизофрении

  • Глава III. Логотерапия как психотерапевтическая техника

    • 1. Парадоксальная интенция

    • 2. Дерефлексия

    • 3. Логотерапия психозов

    • 4. Заключительные замечания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА: ВВЕДЕНИЕ В ЛОГОТЕРАПИЮ

  • Предисловие

  • Глава I. Опыт переживаний в концентрационном лагере

  • Глава II. Основные понятия логотерапии

    • 1. Воля к смыслу

    • 2. Экзистенциальная фрустрация

    • 3. Ноогенные неврозы

    • 4. Ноодинамика

    • 5. Экзистенциальный вакуум

    • 6. Смысл жизни

    • 7. Сущность существования

    • 8. Смысл любви

    • 9. Смысл страдания

    • 10. Метаклинические проблемы

    • 11. Логодрама

    • 12. Супрасмысл

    • 13. Мимолетность жизни

    • 14. Логотерапия как техника

    • 15. Коллективный невроз

    • 16. Критика пандетерминизма

    • 17. Психиатрическое кредо

    • 18. Регуманизированная психиатрия

КНИГА ВТОРАЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕЛИГИЯ. Бессознательный Бог

  • Глава 1. Сущность экзистенциального анализа

  • Глава 2. Духовное бессознательное

  • Глава 3. Экзистенциальный анализ совести

  • Глава 4. Экзистенциальное толкование сновидений

  • Глава 5. Трансцендентность совести

  • Глава 6. Неосознанная религиозность

  • Глава 7. Психотерапия и религия

  • Глава 8. Логотерапия и теология

  • Глава 9. Врачебная забота о душе

  • Глава 10. Орган смысла

  • Глава 11. Пререфлексивное онтологическое понимание человеком самого себя

Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books