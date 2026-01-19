Может ли психотерапия быть полноценной, игнорируя духовные запросы человека? В этой знаковой работе Виктор Франкл исследует «подсознательного Бога» и доказывает, что религиозность — это не подавленный инстинкт, а исконная человеческая потребность в смысле.

Автор проводит четкую демаркационную линию между лечением души и спасением души, объясняя, как логотерапия может помочь даже тем, кто далек от традиционной религии, но мучается от экзистенциальной пустоты.

Виктор Франкл - Основы логотерапии. Психотерапия и религия

СПб: Речь, 2000. - 286 с.

ISBN 5-9268-0005-6

Виктор Франкл - Основы логотерапии. Психотерапия и религия – Содержание

Предисловие переводчика

КНИГА ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ ЛОГОТЕРАПИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОКТОР И ДУША: ОТ ПСИХОТЕРАПИИ К ЛОГОТЕРАПИИ

Введение

Глава I. От психотерапии к логотерапии

Глава II. Специальный экзистенциальный анализ 1. О психологии невроза тревожности 2. О психологии обсессивного невроза 3. О психологии меланхолии 4. О психологии шизофрении

Глава III. Логотерапия как психотерапевтическая техника 1. Парадоксальная интенция 2. Дерефлексия 3. Логотерапия психозов 4. Заключительные замечания



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА: ВВЕДЕНИЕ В ЛОГОТЕРАПИЮ

Предисловие

Глава I. Опыт переживаний в концентрационном лагере

Глава II. Основные понятия логотерапии 1. Воля к смыслу 2. Экзистенциальная фрустрация 3. Ноогенные неврозы 4. Ноодинамика 5. Экзистенциальный вакуум 6. Смысл жизни 7. Сущность существования 8. Смысл любви 9. Смысл страдания 10. Метаклинические проблемы 11. Логодрама 12. Супрасмысл 13. Мимолетность жизни 14. Логотерапия как техника 15. Коллективный невроз 16. Критика пандетерминизма 17. Психиатрическое кредо 18. Регуманизированная психиатрия



КНИГА ВТОРАЯ. ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕЛИГИЯ. Бессознательный Бог