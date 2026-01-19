Франкл - Психотерапия и экзистенциализм
Как превратить философские размышления об экзистенции в эффективный инструмент помощи? В сборнике «Психотерапия и экзистенциализм» Франкл подробно разбирает методы логотерапии, включая работу с невротическим бегством и динамику ценностей. Книга отвечает на вопрос, почему ориентация на смысл является ключевым фактором выживания и психического здоровья.
Издание станет незаменимым руководством для психологов, философов и всех, кто стремится найти научное обоснование веры в человеческие возможности
Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм
Пер. с англ. яз.
М. ИОИ. 2015. 192 стр.
ISBN 978-5-88230-323-4
Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм - Содержание
М. ИОИ. 2015. 192 стр.
Предисловие
Филосовские основания логотерапии
Экзистенциальная динамика и невротическое бегство
По ту сторону самореализации и самовыражения
Логотерапия и экзистенция
Динамика и ценности
Психиатрия и поиск смысла
Логотерапия и вызов страданию
Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере
Коллективные неврозы наших дней
Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология
Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника
Психотерапия, искусство и религия
Лечение методом парадоксальной интенции
Логотерапия В. Франкла. В качестве послесловия
Примечания
Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм - Избранные работы по логотерапии
Пер. с англ. В. Иванова ; науч. ред. С. Штукарева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 272 c. — (Психология МИФ. Классика психологии и психотерапии).
ISBN 978-5-00214-105-0
Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм – Содержание
Предисловие
I. Философские основы логотерапии
II. Экзистенциальная динамика и невротический эскапизм
III. По ту сторону самоактуализации и самовыражения
IV. Логотерапия и бытие
V. Динамика и ценности
VI. Психиатрия и поиск смысла человеком
VII. Логотерапия и вызов страдания
VIII. Опыт групповой психотерапии в концентрационном лагере
IX. В память о…
X. Коллективные неврозы современности
XI. Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология
XII. Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника
XIII. Психотерапия, искусство и религия
XIV. Экспериментальное исследование экзистенциализма: психометрический подход к концепции ноогенного невроза Франкла
XV. Лечение пациентов с фобиями и обсессивно компульсивным расстройством методом парадоксальной интенции
Библиография
Примечания
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