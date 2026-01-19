Как превратить философские размышления об экзистенции в эффективный инструмент помощи? В сборнике «Психотерапия и экзистенциализм» Франкл подробно разбирает методы логотерапии, включая работу с невротическим бегством и динамику ценностей. Книга отвечает на вопрос, почему ориентация на смысл является ключевым фактором выживания и психического здоровья.

Издание станет незаменимым руководством для психологов, философов и всех, кто стремится найти научное обоснование веры в человеческие возможности

Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм

Пер. с англ. яз.

М. ИОИ. 2015. 192 стр.

ISBN 978-5-88230-323-4

Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм - Содержание

М. ИОИ. 2015. 192 стр.

Предисловие

Филосовские основания логотерапии

Экзистенциальная динамика и невротическое бегство

По ту сторону самореализации и самовыражения

Логотерапия и экзистенция

Динамика и ценности

Психиатрия и поиск смысла

Логотерапия и вызов страданию

Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере

Коллективные неврозы наших дней

Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология

Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника

Психотерапия, искусство и религия

Лечение методом парадоксальной интенции

Логотерапия В. Франкла. В качестве послесловия

Примечания

Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм - Избранные работы по логотерапии

Пер. с англ. В. Иванова ; науч. ред. С. Штукарева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 272 c. — (Психология МИФ. Классика психологии и психотерапии).

ISBN 978-5-00214-105-0

Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм – Содержание

Предисловие

I. Философские основы логотерапии

II. Экзистенциальная динамика и невротический эскапизм

III. По ту сторону самоактуализации и самовыражения

IV. Логотерапия и бытие

V. Динамика и ценности

VI. Психиатрия и поиск смысла человеком

VII. Логотерапия и вызов страдания

VIII. Опыт групповой психотерапии в концентрационном лагере

IX. В память о…

X. Коллективные неврозы современности

XI. Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология

XII. Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника

XIII. Психотерапия, искусство и религия

XIV. Экспериментальное исследование экзистенциализма: психометрический подход к концепции ноогенного невроза Франкла

XV. Лечение пациентов с фобиями и обсессивно компульсивным расстройством методом парадоксальной интенции

Библиография

Примечания

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