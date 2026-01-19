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Франкл - Психотерапия и экзистенциализм

Франкл - Психотерапия и экзистенциализм
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Как превратить философские размышления об экзистенции в эффективный инструмент помощи? В сборнике «Психотерапия и экзистенциализм» Франкл подробно разбирает методы логотерапии, включая работу с невротическим бегством и динамику ценностей. Книга отвечает на вопрос, почему ориентация на смысл является ключевым фактором выживания и психического здоровья.

Издание станет незаменимым руководством для психологов, философов и всех, кто стремится найти научное обоснование веры в человеческие возможности

Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм

Пер. с англ. яз.

М. ИОИ. 2015. 192 стр.

ISBN 978-5-88230-323-4

Виктор Франкл - Психотерапия и экзистенциализм - Содержание

М. ИОИ. 2015. 192 стр.

Предисловие

  • Филосовские основания логотерапии

  • Экзистенциальная динамика и невротическое бегство

  • По ту сторону самореализации и самовыражения

  • Логотерапия и экзистенция

  • Динамика и ценности

  • Психиатрия и поиск смысла

  • Логотерапия и вызов страданию

  • Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере

  • Коллективные неврозы наших дней

  • Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология

  • Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника

  • Психотерапия, искусство и религия

  • Лечение методом парадоксальной интенции

  • Логотерапия В. Франкла. В качестве послесловия

Примечания

Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм - Избранные работы по логотерапии

Пер. с англ. В. Иванова ; науч. ред. С. Штукарева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 272 c. — (Психология МИФ. Классика психологии и психотерапии).

ISBN 978-5-00214-105-0

Франкл, Виктор - Психотерапия и экзистенциализм – Содержание

Предисловие

  • I. Философские основы логотерапии

  • II. Экзистенциальная динамика и невротический эскапизм

  • III. По ту сторону самоактуализации и самовыражения

  • IV. Логотерапия и бытие

  • V. Динамика и ценности

  • VI. Психиатрия и поиск смысла человеком

  • VII. Логотерапия и вызов страдания

  • VIII. Опыт групповой психотерапии в концентрационном лагере

  • IX. В память о…

  • X. Коллективные неврозы современности

  • XI. Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология

  • XII. Парадоксальная интенция: логотерапевтическая техника

  • XIII. Психотерапия, искусство и религия

  • XIV. Экспериментальное исследование экзистенциализма: психометрический подход к концепции ноогенного невроза Франкла

  • XV. Лечение пациентов с фобиями и обсессивно компульсивным расстройством методом парадоксальной интенции

Библиография

Примечания

Благодарности

Об авторе

Views 198
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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