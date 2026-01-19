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Франкл - Страдания от бессмысленности жизни

Франкль - Страдания от бессмысленности жизни
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Почему в обществе изобилия и комфорта нас всё чаще настигает чувство пустоты? Виктор Франкл ставит диагноз современности: мы научились добывать средства к жизни, но потеряли саму жизнь. В этой книге автор исследует «ноогенные неврозы» — страдания, которые возникают не из-за детских травм или подавленных инстинктов, а из-за отсутствия ответа на вопрос «зачем?».

Это честный разговор о том, почему депрессия, агрессия и зависимости — лишь симптомы одной большой беды: утраты смысла. Книга-руководство для тех, кто хочет заполнить внутреннюю пустоту не вещами, а содержанием.

Виктор Эмиль Франкль - Франкл - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия

пер. с англ. С. С. Панкова

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2021. 95 с.

Серия "Пути философии"

ISBN 9783־ 02058־ 379־ 5־

Виктор Эмиль Франкль - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия - Оглавление

Введение. Страдания от бессмысленности жизни

  • Возрождение гуманистической психотерапии

  • Фрейд, Адлер и Юнг

  • Логотерапия

  • Парадоксальная интенция

  • Дерефлексия

  • Стремление к смыслу

  • Экзистенциальная фрустрация

  • В чем смысл страданий

  • Душепопечительство во врачебной практике

  • Логотерапия и религия

  • Критика динамического психологизма

Приложение. Современная литература глазами психиатра

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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