Франкл - Страдания от бессмысленности жизни
Почему в обществе изобилия и комфорта нас всё чаще настигает чувство пустоты? Виктор Франкл ставит диагноз современности: мы научились добывать средства к жизни, но потеряли саму жизнь. В этой книге автор исследует «ноогенные неврозы» — страдания, которые возникают не из-за детских травм или подавленных инстинктов, а из-за отсутствия ответа на вопрос «зачем?».
Это честный разговор о том, почему депрессия, агрессия и зависимости — лишь симптомы одной большой беды: утраты смысла. Книга-руководство для тех, кто хочет заполнить внутреннюю пустоту не вещами, а содержанием.
Виктор Эмиль Франкль - Франкл - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия
пер. с англ. С. С. Панкова
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2021. 95 с.
Серия "Пути философии"
ISBN 9783־ 02058־ 379־ 5־
Виктор Эмиль Франкль - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия - Оглавление
Введение. Страдания от бессмысленности жизни
Возрождение гуманистической психотерапии
Фрейд, Адлер и Юнг
Логотерапия
Парадоксальная интенция
Дерефлексия
Стремление к смыслу
Экзистенциальная фрустрация
В чем смысл страданий
Душепопечительство во врачебной практике
Логотерапия и религия
Критика динамического психологизма
Приложение. Современная литература глазами психиатра
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