Почему в обществе изобилия и комфорта нас всё чаще настигает чувство пустоты? Виктор Франкл ставит диагноз современности: мы научились добывать средства к жизни, но потеряли саму жизнь. В этой книге автор исследует «ноогенные неврозы» — страдания, которые возникают не из-за детских травм или подавленных инстинктов, а из-за отсутствия ответа на вопрос «зачем?».

Это честный разговор о том, почему депрессия, агрессия и зависимости — лишь симптомы одной большой беды: утраты смысла. Книга-руководство для тех, кто хочет заполнить внутреннюю пустоту не вещами, а содержанием.

Виктор Эмиль Франкль - Франкл - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия

пер. с англ. С. С. Панкова

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2021. 95 с.

Серия "Пути философии"

ISBN 9783־ 02058־ 379־ 5־

Виктор Эмиль Франкль - Страдания от бессмысленности жизни - Актуальная психотерапия - Оглавление

Введение. Страдания от бессмысленности жизни

Возрождение гуманистической психотерапии

Фрейд, Адлер и Юнг

Логотерапия

Парадоксальная интенция

Дерефлексия

Стремление к смыслу

Экзистенциальная фрустрация

В чем смысл страданий

Душепопечительство во врачебной практике

Логотерапия и религия

Критика динамического психологизма

Приложение. Современная литература глазами психиатра