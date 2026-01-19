Перед вами работа, которая перевернула представления о возможностях человеческой психики. Виктор Франкл бросает вызов убеждению, что мы — лишь рабы своих инстинктов или окружения. Центральная идея книги: между стимулом и нашей реакцией всегда есть зазор — пространство, в котором живет наша свобода. «Воля к смыслу» учит использовать эту свободу, чтобы превращать трагедии в триумф, а повседневную рутину — в осмысленное бытие.

Виктор Франкл - Воля к смыслу

М.: Альпина нон- фикшн, 2020. — 228 с.

ISBN 978-5-91671-848-5

Виктор Франкл - Воля к смыслу - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I Основания логотерапии

Метаклинические предпосылки психотерапии

Самотрансцендентность как человеческий феномен

В чем смысл «смысла»?

Часть II Применение логотерапии

Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии

Логотерапевтические техники

Медицинское служение

Заключение

Послесловие

Примечания

Предметно-именной указатель