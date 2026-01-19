Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франкл - Воля к смыслу

Франкл - Воля к смыслу
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Перед вами работа, которая перевернула представления о возможностях человеческой психики. Виктор Франкл бросает вызов убеждению, что мы — лишь рабы своих инстинктов или окружения. Центральная идея книги: между стимулом и нашей реакцией всегда есть зазор — пространство, в котором живет наша свобода. «Воля к смыслу» учит использовать эту свободу, чтобы превращать трагедии в триумф, а повседневную рутину — в осмысленное бытие.

Виктор Франкл - Воля к смыслу

М.: Альпина нон- фикшн, 2020. — 228 с.

ISBN 978-5-91671-848-5

Виктор Франкл - Воля к смыслу - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I Основания логотерапии

  • Метаклинические предпосылки психотерапии

  • Самотрансцендентность как человеческий феномен

  • В чем смысл «смысла»?

Часть II Применение логотерапии

  • Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии

  • Логотерапевтические техники

  • Медицинское служение

Заключение

Послесловие

Примечания

Предметно-именной указатель

Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books