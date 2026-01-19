Франкл - Воля к смыслу
Перед вами работа, которая перевернула представления о возможностях человеческой психики. Виктор Франкл бросает вызов убеждению, что мы — лишь рабы своих инстинктов или окружения. Центральная идея книги: между стимулом и нашей реакцией всегда есть зазор — пространство, в котором живет наша свобода. «Воля к смыслу» учит использовать эту свободу, чтобы превращать трагедии в триумф, а повседневную рутину — в осмысленное бытие.
Виктор Франкл - Воля к смыслу
М.: Альпина нон- фикшн, 2020. — 228 с.
ISBN 978-5-91671-848-5
Виктор Франкл - Воля к смыслу - Содержание
Предисловие
Введение
Часть I Основания логотерапии
Метаклинические предпосылки психотерапии
Самотрансцендентность как человеческий феномен
В чем смысл «смысла»?
Часть II Применение логотерапии
Экзистенциальный вакуум: вызов психиатрии
Логотерапевтические техники
Медицинское служение
Заключение
Послесловие
Примечания
Предметно-именной указатель
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