Как рождаются идеи, спасающие миллионы? В этой книге Виктор Франкл возвращается к истокам своей жизни. Это не сухая автобиография, а мозаика из встреч, предчувствий и личных побед. От первых детских вопросов о смысле бытия до последних лет признания — Франкл пишет о себе с удивительной скромностью и тонким юмором.

«Воспоминания» — это уникальный шанс заглянуть в мастерскую духа человека, который доказал, что свет можно найти даже в самой глубокой тьме.

Виктор Франкл - Воспоминания

М.: Альпина нон-фикшн, 2020. - 196 с.

ISBN 978-5-91671-860-7

Виктор Франкл - Воспоминания - Содержание