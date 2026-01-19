Франкл - Воспоминания
Как рождаются идеи, спасающие миллионы? В этой книге Виктор Франкл возвращается к истокам своей жизни. Это не сухая автобиография, а мозаика из встреч, предчувствий и личных побед. От первых детских вопросов о смысле бытия до последних лет признания — Франкл пишет о себе с удивительной скромностью и тонким юмором.
«Воспоминания» — это уникальный шанс заглянуть в мастерскую духа человека, который доказал, что свет можно найти даже в самой глубокой тьме.
Виктор Франкл - Воспоминания
М.: Альпина нон-фикшн, 2020. - 196 с.
ISBN 978-5-91671-860-7
Виктор Франкл - Воспоминания - Содержание
Родители
Детство
Разум
...И чувство
Остроумие
Хобби
Школа
Расхождение с психоанализом
Психиатрия: выбор профессии
Влияние врача
Философские вопросы
Вера
Столкновение с индивидуальной психологией
Начало логотерапии
Теория и практика: консультирование молодежи
Годы учения врача
Аншлюс
Борьба против эвтаназии
Выездная виза
Тилли
Концлагерь
Депортация
Освенцим
О «коллективной вине»
Возвращение в Вену
О писательстве
Отклики на книги и статьи
Знакомство с философами
Выступления по всему миру
О старости
Аудиенция у Папы
Страдающий человек
Послесловие
Примечания
Библиография
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