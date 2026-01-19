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Франкл - Воспоминания

Франкл - Воспоминания
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Как рождаются идеи, спасающие миллионы? В этой книге Виктор Франкл возвращается к истокам своей жизни. Это не сухая автобиография, а мозаика из встреч, предчувствий и личных побед. От первых детских вопросов о смысле бытия до последних лет признания — Франкл пишет о себе с удивительной скромностью и тонким юмором.

«Воспоминания» — это уникальный шанс заглянуть в мастерскую духа человека, который доказал, что свет можно найти даже в самой глубокой тьме.

Виктор Франкл - Воспоминания

М.: Альпина нон-фикшн, 2020. - 196 с.

ISBN 978-5-91671-860-7

Виктор Франкл - Воспоминания - Содержание

  • Родители

  • Детство

  • Разум

  • ...И чувство

  • Остроумие

  • Хобби

  • Школа

  • Расхождение с психоанализом

  • Психиатрия: выбор профессии

  • Влияние врача

  • Философские вопросы

  • Вера

  • Столкновение с индивидуальной психологией

  • Начало логотерапии

  • Теория и практика: консультирование молодежи

  • Годы учения врача

  • Аншлюс

  • Борьба против эвтаназии

  • Выездная виза

  • Тилли

  • Концлагерь

  • Депортация

  • Освенцим

  • О «коллективной вине»

  • Возвращение в Вену

  • О писательстве

  • Отклики на книги и статьи

  • Знакомство с философами

  • Выступления по всему миру

  • О старости

  • Аудиенция у Папы

  • Страдающий человек

  • Послесловие

  • Примечания

  • Библиография

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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