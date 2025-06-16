Чи не занадто ви хвилюєтесь? Страх полонив Америку. Він відчувається в економіці, він кидає виклик системі охорони здоров’я, він є у політиці, в зростанні безробіття, у хворобах та злочинності; у збільшенні кількости терористичних актів та конфліктів по всьому світу. Кожного дня мас-медія ошелешують нас новинами, котрі змушують дедалі більше боятися. Ми живемо у світі, що з кожним днем видається страшнішим. Окрім того, більшість з нас до цього переліку додають ще й особисті страхи та переживання, які іноді важко назвати раціональними. Скільки енергії та емоцій ви витрачаєте, переживаючи за те, що ніколи не настане? Деякі дослідження стверджують, що лише відсотків усього, що нас лякає, може насправді трапитися. Я написав цю книгу з огляду на те, що Господь не хоче, аби нашими життями управляли якісь страхи. Ви покликані жити безстрашно. Тому хочу вам дати засоби, з допомогою яких можна подолати більшість звичних страхів, котрі час до часу постають перед нами: страх невдачі, страх відкинення іншими людьми, страх мати недостатньо, страх за нашу сім’ю та за наше здоров’я, а також страх смерти. Жити безстрашно - не означає цілком втратити відчуття боязні, це означає мати відвагу зустрітися зі своїм страхом і подолати його, прийняти послані Богом випробування та здолати їх. У Божій Всемогутності ви зможете відчути себе в безпеці. Будете відважними у будь-якій ситуації! Не миріться з життям, що кероване страхом, з життям, де ворог краде вашу радість, мир і майбутнє.

Франклін Джентезен - Відвага, спокій і радість

Перемога над страхом / Джентезен Франклін ; пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2015. -148 с.

ISBN 978-966-395-883-5

Франклін Джентезен - Відвага, спокій і радість - Зміст

ВСТУП

Розділ 1. ЖИТИ БЕЗ СТРАХУ

Розділ 2. БОРОТЬБА ЗІ СТРАХОМ ПОРАЗКИ

Розділ 3. ПЕРЕМОГА НАД БОЯЗНЮ ЛЮДЕЙ

Розділ 4. СТРАХ БІДНОСТИ

Розділ 5. БОРИСЯ ЗА СІМ’Ю

Розділ 6. БЕЗ СТРАХУ ПРО ЗДОРОВ’Я

Розділ 7. БЕЗ СТРАХУ ПЕРЕД СМЕРТЮ І ВІЧНІСТЮ

Розділ 8. ДЕ СХОВАТИСЯ ВІД СТРАХУ?

Розділ 9. МАЄШ ВІРУ!

Додаток. ПІСНЯ МОЙСЕЯ ПРО БОЖИЙ ЗАХИСТ

ПРИМІТКИ