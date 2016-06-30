Это первая из пяти повестей о библейских мужах веры, служивших в тени других.

Это были люди Востока, жившие в древние времена, и все же их истории не так уж далеки от нашего сегодняшнего бытия и тех сложностей и вызовов, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Эти герои находились между жизнью и смертью. Были смелы и мужественны. Они рисковали. Совершали неожиданные, отчаянные поступки. Проявляли отвагу, но порой ошибались, допускали серьезные промахи.

Они не были совершенны, и все же Бог, по Своей бесконечной благодати, использовал их в Своем совершенном плане, чтобы открыть Себя миру.

Франсин Риверс - Книжник

Сыны ободрения

Ресурсы Христианского Образования, Москва, 2010

ISBN: 1-933479-14-0

Франсин Риверс - Книжник - Предисловие

Мы живем в отчаянное, тревожное время, когда миллионы людей ищут ответы на множество вопросов. Эти мужи веры указывают нам путь. Уроки, которые они могут нам преподать, актуальны сегодня, как и в те времена — тысячи лет назад.

Герои повести — реальные исторические персонажи, люди, действительно жившие на земле. Их жизнеописания, сделанные мною, основаны на библейских текстах. Факты, известные нам о жизни Силы, можно найти в книге Деяний 15:22—19:10; Посланиях: 2 Коринфянам 1:19; 1 Фессалоникийцам 1:1; 2 Фессалоникийцам 1:1 и 1 Петра 5:12.

Эта книга — историческая художественная повесть. Главная идея и сюжет взяты из Библии. Я начинала с фактов, предоставленных Писанием, а потом, основываясь на них, воссоздавала действия, диалоги, описывала внутренние мотивации, рассуждения, а иногда и дополнительных персонажей, которые, как мне кажется, подходящим образом вписываются в библейскую канву. Я постаралась по всем аспектам придерживаться текста Писания, добавляя только необходимое — для лучшего понимания.

В конце каждой повести мы присоединили небольшой раздел изучения Библии. Когда мы говорим о библейских личностях, то главным документом и источником сведений является само Писание. Обязательно читайте его для лучшего понимания данной повести. Молюсь, чтобы, читая Библию, вы осознали целостность, последовательность и непреложность Божьего вечного плана, в котором Он задействовал и вас.

Франсин Риверс

Франсин Риверс - Книжник - Отрывок из книги

Сила подходил к дому, где скрывались Петр с женой, сгорбившись под бременем горестной вести, которую должен был им сообщить.

Осторожно стукнув три раза, он вошел в комнату, где они так часто собирались с братьями и сестрами во Христе, а иногда сами проводили долгие часы в молитве. Петр с женой молились и сейчас. Жена Петра подняла голову, и улыбка сбежала с ее лица.

Сила помог ей встать.

— Надо идти, — тихо произнес он и повернулся к Петру. — Павла взяли. Солдаты ищут вас по всему городу. Вы должны уйти сегодня.

Они двинулись к выходу. Сила продолжал:

— Со мной Апеллес. Он вас проводит.

— А ты? — Судя по голосу, Петр был серьезно озабочен. — Сила, тебе нужно идти с нами. Ты служил книжником при Павле и при мне. Тебя тоже будут искать.

— Я вас догоню. Когда Апеллес пришел меня известить, я работал над свитком. Надо вернуться и убедиться, что чернила просохли, прежде чем сложить его с остальными.

Петр мрачно кивнул, и Сила поспешно скрылся в доме, служившем ему пристанищем. Все папирусные свитки, кроме того, над которым он трудился, были свернуты и бережно хранились в кожаных чехлах. Сила знал, что настанет день, когда придется хватать их и бежать. Он поднял гирьки, удерживавшие новый свиток в развернутом виде, скрутил папирус и аккуратно убрал в футляр. Поднял мешок и ощутил на плечах весь груз ответственности за сохранность бесценных писем.

Опять оказавшись на улице, Сила увидел, что его дожидаются Петр с женой и Апеллесом. Сила подбежал к ним.

— Почему вы еще здесь?

Апеллеса трясло, как в лихорадке.

— Они наотрез отказались идти без тебя!

Раздираемый противоречивыми чувствами: признательностью верным друзьям и страхом за них, Сила снова заторопил:

— Надо спешить!

Когда они, наконец, тронулись с места, Апеллес, по-видимому, испытал явное облегчение. Он нетерпеливо зашептал:

— За городскими воротами ждет повозка. Мы решили: лучше дождаться темноты, когда разрешат въезд подводам. Так будет проще проскочить.

Петр был в Риме личностью известной, и его могли легко опознать. Под покровом тьмы, сгустившейся за стеной, в общей кутерьме, когда поставщики товаров ринутся в город, больше шансов ускользнуть незамеченными.