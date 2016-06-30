Звуки шофара - Франсин Риверс

Роман Франсин Риверс о молодом амбициозном пасторе.

Шофар — традиционно используемый евреями музыкальный инструмент; изготавливается из бараньего рога и по устройству близок к трубе. В библейские времена он использовался для провозглашения юбилейного года и при восшествии на престол нового царя.

В наши дни в шофар трубят при отправлении синагогальных служб на самые большие праздника Согласно еврейским представлениям, звуки шофара могут восприниматься как призыв Бога к покаянию.

Франсин Риверс - Звуки Шофара

Издательство «Шандал», 2008

Франсин Риверс - Звуки Шофара - Отрывок из книги

Юнис поблагодарила его за угощение, прежде чем сделать глоток. Она надеялась, что у него пропадет желание откровенничать с ней, но он придвинул свой стул поближе к столу, явно намереваясь исполнить задуманное.

— Молли, моя первая жена, помогала мне окончить колледж. Она мать моих двоих детей. Как раз в то время, когда они перешли в старшие классы и с ними начались проблемы, я нанял новую секретаршу. Умненькую, молодую и красивую. Как вы уже догадались, это была Шила. И очень скоро у нас с ней начался роман.

Рядом с ней жена казалась такой скучной. Молли никогда не училась в колледже. У нее просто не было такой возможности. — Он опять откинулся на спинку, взгляд его стал задумчивым. — Мне кажется, что я немного стыдился Молли. Я получил степень магистра, зарабатывал денег куда больше, чем мог когда‑нибудь надеяться, участвовал в общественной жизни. И Молли в эту жизнь не вписывалась. Хуже того, она и не хотела под меня подстраиваться. И я стал брать с собой Шилу на деловые ужины, с этого все и началось.

Я попросил у Молли развода. Конечно, она и дети сильно страдали. Но я был очарован Шилой, и семья меня совсем не трогала. У меня были друзья, которые тоже проходили через развод, они и дали мне совет. Очень плохой совет. Они порекомендовали мне забрать с общего счета как можно больше денег и положить их на свое имя. Что я и сделал. Я оправдывал себя тем, что это я заработал все эти деньги. Жена работала только первые четыре года нашего брака, помогая мне получить образование. — Он покачал головой и отвернулся. — Я нанял энергичного адвоката, который помог мне забрать большую часть имущества.

Молли не сопротивлялась. Она тогда сказала, что я когда‑нибудь приду в себя и вернусь домой. Поэтому отобрать у нее имущество не представляло труда. Она соглашалась на все, что предлагал мой адвокат. Деньги на детей. Алименты в течение десяти лет. Полдома. Она надеялась, что сможет выкупить мою половину исходя из тех небольших средств, что я ей выделил. — Наклонившись вперед, он сжал в руке чашку. Сделал глоток, нахмурился и продолжил свой печальный рассказ: — Она выставила дом на продажу только через две недели после моей женитьбы на Шиле. Дом располагался в очень хорошем районе и продался за неделю.

Она уже не могла купить такой же. Тогда она сняла дом поблизости от школы. Ей хотелось, чтобы дети учились со старыми друзьями. Так и получилось. Я виделся с Молли пару раз. Она сильно похудела. И пошла на компьютерные курсы, чтобы иметь возможность работать. Алиментов, которые я платил, было недостаточно. Но она ни разу ничего у меня не попросила. Я все знаю от сына, с которым встречаюсь.

Юнис видела его боль. Когда Роб пристально смотрел на нее, у нее создавалось ощущение, будто он пытается разглядеть, не судит ли она его слишком строго. Она же старалась вовсе не осуждать его.

Роб немного расслабился.

— Беда в том, что я до сих пор люблю Молли. И я люблю своих детей. — Он безрадостно рассмеялся. — Но ни один из них не захочет иметь со мной дело. Молли никогда не настраивала детей против меня. Они все видели сами. В награду я получил жену, которая моложе, красивее их матери, но для которой цель оправдывает средства. Шила до сих пор насмехается над Молли и возмущается всякий раз, когда я отправляю детям деньги. А если честно, я ее совсем не интересую.

— Я уверена, что вы ошибаетесь, Роб.

Он с сожалением посмотрел на нее:

— Вы ни в чем не видите зла, верно? Вы понятия не имеете, как добиваются своего такие женщины, как Шила. Вы не можете себе представить, какой хитрой и коварной может быть Шила. Какой тщеславной. Возможно, она… — Он замолчал. Сжал губы и снова тряхнул головой. Потом отхлебнул еще кофе. — Можете мне поверить, я‑то ее знаю. Шиле все быстро надоедает, а я надоел ей очень давно. Сначала меня это волновало, я изо всех сил старался удержать ее интерес. Но вскоре бросил бесплодные попытки и целиком погрузился в работу.