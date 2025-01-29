В рамках данного курса изложены мои исследования символизма библейских повествований; чтобы составить себе более полное впечатление о цели данного курса, имеет смысл проследить его развитие, а также осветить те причины, которые побудили меня к его разработке изначально.

Ещё в ту пору, когда я исполнял обязанности младшего наставника, мне пришлось обратиться к декану факультета в связи с тем, что я столкнулся с определёнными сложностями при попытке донести до своих студентов содержание «Потерянного рая», попытки к чтению курса по которому я начал предпринимать в тот период. Очевидно, что корень затруднений заключался в том, что мои студенты были недостаточно хорошо знакомы с Библией. В ответ он воскликнул: «Помилуйте, как же вы надеетесь анализировать «Потерянный рай» с теми, кто не может отличить филистимлянина от фарисея?» Я порывался было сказать, что для моих студентов, являющихся, по большей части, выходцами из среднего класса, невежество в этом вопросе может и не приносить ощутимых затруднений. Однако же я не привык беседовать со своим деканом в таком тоне, потому вежливо поинтересовался тем, что же мне, в таком случае, можно было бы предпринять. Тогда он ответил: «Почему бы вам не организовать курс по Библии?»

На тот период религиоведение преподавалось в колледжах Виктория, Тринити и Сент-Майкл. В Университетском колледже также читались курсы по религиоведению, однако там для них приходилось изобретать эвфемистические наименования по типу «Исследование Ближнего Востока» или «Языки Востока», чтобы не посеять в мирных жителях Куинз-парка панику по случаю того, что от колледжа, на содержание которого выделяются казённые средства, веет нездоровым духом интереса к религии.

Нортроп Фрай - Джей Макферсон - Мифы христианства и классического периода - Мифологический каркас Запада

«Касталия», 2024. — 314 с.

ISBN 978-5-521-23949-8

Нортроп Фрай - Джей Макферсон - Мифы христианства и классического периода - Мифологический каркас Запада - Содержание

Содержание

Введение

1. Библия: толкования и переводы - 2. Структура Библии - 3. Образы рая: древеса и воды - 4. Деревья и воды — образы искажённые и демонизированные - 5. Сексуально окрашенные образы: невеста и жених; великая блудница и прощённая блудница - 6. Образы пасторальные и земледельческие - 7. Мир ангелов, левиафан, драконы и антихрист - 8. Демонизированные аналоги ангелов и образ заморского героя - 9. Двустороннее зеркало: Исход и Евангелия - 10. Метафора царствования - 11. Правитель, священнослужитель и пророк - 12. Первородство - 13. Книга Бытия: истоки - 14. Книга Бытия: мужское и женское Исход: обращение - 15. Закон: установление общественного уклада - 16. Закон и обращение против закона Мудрость: притча - 17. Мудрость: веселясь пред лицом Господа Книга Екклесиаста: суета сует - 18. Иов: испытание - 19. Иов: к вопросу о трагическом - 20. Иов: воздаяние - 21. Провозглашение: стиль и ритмика библейских текстов Евангелие: изложение заповедей на новый лад - 22. Откровение: снятие покрова - 23. Откровение: растворение эго - 24. Язык любви

Карты

Примечание к иллюстрациям