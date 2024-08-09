Фрэнк - Страсти в нашем разуме - Стратегическая роль эмоций

Главная идея, которую в последние годы стремятся донести до нас ученые-бихевиористы, состоит в том, что люди по существу своему являются эгоистами. Биологи говорят нам, что в конечном счете поведение обусловлено материальным вознаграждением, что неослабевающее давление естественного отбора будет отбраковывать любой организм, который упускает возможность личного выигрыша. Психологи подтверждают это, указывая на важную роль, какую материальное вознаграждение играет в процессе обучения. Экономисты в свою очередь с гордостью указывают на способность эгоизма объяснять и предсказывать поведение не только в мире коммерции, но и в мире личных отношений.

И тем не менее очевидный факт — многие люди не вписываются в эту карикатуру: «на первом месте я». Они делают анонимные пожертвования телеканалам и частным благотворительным организациям. Становятся донорами костного мозга для незнакомых людей, болеющих лейкемией. Готовы страдать и нести расходы ради того, чтобы свершилась справедливость, даже когда это не возместит нанесенный ущерб. Рискуя собой, они вытаскивают людей из горящих зданий и прыгают в ледяную воду на помощь утопающим. Солдаты, чтобы спасти своих товарищей, бросаются на гранаты, которые должны вот-вот взорваться. Сквозь призму современной теории эгоизма подобное поведение вполне может быть сравнимо с планетой, движущейся по квадратной орбите, только в человеческом измерении.

Чтобы показать, как благородные наклонности человека не только выдержали жестокое давление материального мира, но фактически на него опирались, я использовал в этой книге идею, взятую из экономической теории. Идея основана на простом парадоксе: во многих ситуациях осознанное преследование эгоистических целей не совместимо с их достижением. Мы свыклись с подходом, что тот, кто действует на основе спонтанности, никогда своего не добьется. Точно так же, если поразмыслить, станет понятно: тот, кто всегда руководствуется только эгоистическими интересами, обречен на неудачу.

Суть проблемы станет наглядна на следующем примере. У Джонса есть кожаный портфель за 200 долларов. Смит очень хочет заполучить этот портфель. Если Смит его украдет, Джонс должен решить, выдвигать ли против него обвинения. Если Джонс решит их выдвинуть, ему придется обратиться в суд. Он получит обратно портфель, а Смит проведет 60 дней в тюрьме, но день судебных разбирательств обойдется Джонсу в 300 долларов потерянного дохода. Поскольку эта сумма превосходит стоимость портфеля, ясно, что выдвигать обвинения не в мате-риальных интересах Джонса. (Чтобы избежать очевидного осложнения, предположим, что Джонс как раз собирался уехать в далекий город, так что ему нет смысла занимать жесткую позицию, чтобы предотвратить дальнейшие кражи.) Следовательно, если Смит знает, что Джонс — совершенно рациональный, эгоистичный человек, он может безнаказанно украсть у него портфель. Джонс, конечно, может пригрозить подать на него в суд, но угрозы его будут пустыми.

Фрэнк, Р. Х. - Страсти в нашем разуме - Стратегическая роль эмоций

Пер. с англ. И. В. Кушнаревой; под науч. ред. М. С. Добряковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 288 с. — (Экономическая теория). — 1000 экз.

ISBN 978-5-7598-2367-4 (в пер.).

ISBN 978-5-7598-2254-7 (e-book).

Фрэнк, Р. Х. - Страсти в нашем разуме – Содержание

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ПО ТУ СТОРОНУ ЭГОИЗМА

II. ПАРАДОКС АЛЬТРУИЗМА

III. ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ

IV. РЕПУТАЦИЯ

V. СИГНАЛИЗИРОВАНИЕ

VI. КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЗНАКИ

VII. ПРЕДСКАЗАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

VIII. НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

IX. ЧЕСТНОСТЬ

X. ЛЮБОВЬ

XI. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

XII. РАЗМЫШЛЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ