Посвященная военным неврозам брошюра <...> затрагивает крайне злободневную до недавнего времени тему. Стоило вынести ее на обсуждение участников Пятого психоаналитического конгресса в Будапеште (сентябрь 1918 года), как высокопоставленные представители ведомств ведущих держав собрались там для ознакомления с материалами лекций и переговоров. Обнадеживающим результатом данной первой встречи стало обещание создания психоаналитических отделений, в которых соответствующим образом подготовленные врачи должны были найти средства и время для изучения природы этих загадочных заболеваний и изучить терапевтическое воздействие на них психоанализа. Но не успели эти намерения воплотиться в жизнь, как война закончилась.

Соответствующие государственные структуры упразднили, а интерес к военным неврозам уступил место другим заботам. Примечательно, что большинство вызванных войной невротических заболеваний после ее прекращения также исчезло. Тем самым, к сожалению, была упущена возможность тщательного исследования этих аффектаций. Здесь следует добавить: надеюсь, она не представится вновь в ближайшее время.

Военные неврозы, поскольку они отличаются от банальных неврозов мирного времени особыми признаками, следует понимать как травматические неврозы, которые становятся возможными или облегчаются «я»-конфликтом. Доклад Абрахама дает хорошее представление об этом конфликте, его существование также признают английские и американские авторы, которых цитирует Джонс. Он разыгрывается между прежним миролюбивым и новым воинственным «я» солдата и обостряется по мере осознания миролюбивым «я» опасности быть лишенным жизни благодаря рискованным авантюрам своего новоиспеченного паразитического двойника.

Фрейд З., Ференци Ш., Абрахам К., Зиммель Э., Джонс Э., Эйнштейн А. - Неврозы военного времени

СПб.: Питер, 2024, 144 с.

Серия «Мастера психологии»

ISBN 978-5-4461-2118-2

Фрейд З., Ференци Ш., Абрахам К., Зиммель Э., Джонс Э., Эйнштейн А. - Неврозы военного времени - Содержание

К психоанализу военных неврозов

I. Предисловие

II. Дискуссия на Пятом международном психоаналитическом конгрессе (Будапешт, 28–29 сентября 1918 года) 1. Психоанализ военных неврозов 2. Первый содоклад 3. Второй содоклад

III. Военные неврозы и теория Фрейда

Мы и смерть

Письма З. Фрейда и А. Эйнштейна