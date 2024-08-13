Фрейд - Юнг - Фромм - Кляйн - Эдипов комплекс

Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом мною журнале «Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и предлагаемая книга, представляют собой первую попытку с моей стороны применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам психологии народов. По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта, пользующегося для той же цели положениями и методами неаналитической психологии, с другой — работам цюрихской школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые зависят от недостаточного на сегодняшний день количества клинического материала в этой области. Однако иные из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на внимание широкого круга образованных людей, их, собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии. Задача этих статей — послужить посредником между этнологами, лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками — с другой; и все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает: первым — достаточного ознакомления с новой психологической техникой, последним — возможности в полной мере овладеть требующим обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут встречаться чаще, то это окажется небесполезным для научного исследования.

Обе главные темы, давшие наименование этой книге, тотем и табу, получают в ней неодинаковую разработку. Анализ табу отличается безусловно большей достоверностью, и разрешение этой проблемы более исчерпывающее. Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы тотема. Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще существует у нас; хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие содержания, по психологической природе своей оно является не чем иным, как «категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную мотивировку. Тотемизм, напротив, — чуждый нашему современному чувствованию религиозно-социальный институт, в действительности давно оставленный и замененный новыми формами, оставивший только незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза, в конце концов, оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой действительности.

Фрейд З., Юнг К., Фромм Э., Кляйн М. - Эдипов комплекс - Мама, я люблю тебя

Перевод М.В. Вульф, А. Боковиков, В. Николаев, В. Зеленский, З. Баблоян, И. Малышко, А. Ниязова, М. Якушкина. – М.: Алгоритм, 2021. – 400 с. – (Клинические рассказы).

ISBN 978-5-00180-293-8

Фрейд З., Юнг К., Фромм Э., Кляйн М. - Эдипов комплекс – Содержание

Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии

Введение

Боязнь инцеста

Табу и амбивалентность чувств

Анимизм, магия и всемогущество мысли

Инфантильное возвращение тотема

Происхождение эксогамии и ее отношение к тотемизму

Зигмунд Фрейд. Анализ фобии пятилетнего мальчика

Введение

История болезни и анализ

Эпикриз

Эрих Фромм. Эдипов комплекс: заметки по поводу случая Маленького Ганса

Эрих Фромм. Инцестуальные связи

Эрих Фромм. Гипотеза об инцесте и эдиповом комплексе

Карл Густав Юнг. Эдипов комплекс

Проблема инцеста

Мелани Кляйн. Эдипов комплекс в свете ранних тревог

Введение

Отрывки из истории случая, иллюстрирующие эдипово развитие мальчика

Ранние тревоги, препятствующие эдипову развитию

Некоторые ранние защиты

Уменьшение вытеснения эдиповых желаний

Тревоги, касающиеся интернализированных родителей

Резюме истории случая мальчика

Отрывки из истории случая, иллюстрирующие эдипово развитие девочки

Раннее отношение к родителям

Некоторые примеры из аналитического материала

Развитие супер-эго

Персекуторные и депрессивные тревоги, нарушающие эдипово развитие

Общее теоретическое резюме

Заключительные замечания

Рональд Бриттон. Утраченная связь: родительская сексуальность в эдиповом комплексе

Пример осложнений при первом столкновении с эдипальной ситуацией

Эдипальные иллюзии

Заключение

Майкл Фельдман. Эдипов комплекс: проявления во внутреннем мире и в терапевтической ситуации

Обсуждение

Эдна О’Шонесси. Невидимый эдипов комплекс

Заключение

Примечания