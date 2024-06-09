Начало XVI века в Германии ознаменовало длительные и сложные изменения в политической, религиозной и интеллектуальной сферах, обусловленные вызовом, брошенным Мартином Лютером католической церкви и распространением знаний, ставшим возможным благодаря новым печатным станкам. Но несмотря на развитие страны и приобретение ею черт современного государства, люди продолжали держаться за свои старые суеверия, включая веру в существование дьявола с его страшной магической силой.

Богобоязненные немцы — и протестанты, и католики, с опаской следили за знаками его присутствия, а некоторые и вовсе считали, что их можно обнаружить в практике таинственных магов-гереметистов, людей, стремившихся контролировать природу с помощью магии и эзотерического искусства. Маги искали невидимую силу, применяя алхимию, египетскую математику и каббалу, мистическую еврейскую науку внутренних планов, и с помощью ангелов или демонов стремились обрести запретное знание. Они желали преобразовывать материю силой собственной воли и мысли, а в период абсолютной гордыни некоторые даже пытались стать богами.

Многие немцы, хоть и считали магию дьявольской, являлись утопистами-провидцами, надеявшимися исправить глубокие разногласия в обществе через всеобщее духовное пробуждение. Они были связаны с радикальными лютеранами и антипапскими розенкрейцерами, чье подпольное движение начало формироваться в конце XVI века. Столкновение этих движений с угрозой со стороны церкви вскоре привело к войнам и религиозным преследованиям, которые в следующем столетии охватят не только Германию, но и всю Европу.

Из этой нестабильной и суеверной среды родился современный миф. Первым его проявлением стал небрежно написанный манускрипт под названием «Жизнь и история доктора Иоганна Фауста». Эта история неизвестного автора изобиловала таинственными символами и магическими событиями. В 1570-м году она увидела свет и начала тайно распространяться по всей Германии. Это был причудливый трагический рассказ о колдуне, основанный на немецком фольклоре и древних религиозных легендах, который пропагандировал католическую веру, но содержал явные еретические идеи. Доктор Фауст жаждал запретных знаний, поэтому заключил сделку с дьяволом. С дьявольского попустительства он предавался возлияниям и плотской любви, обрел невероятные силы, вступил в связь с призрачной богиней, и в конце концов встретил ужасную кончину.

Между тем, несмотря на то, что наказание Фауста соответствовало ожиданиям католической церкви, его попытки найти просветление вне религиозной сферы не были ею одобрены, а сама история стала считаться богохульной. Несмотря на скандальность этой сказки, передававшейся из рук в руки, она нашла своего читателя среди немецкого народа, и ее популярность неуклонно росла. Со временем она начала изменяться и адаптироваться под крестьянские пьесы и кукольные балаганы, которые распространялись по всей Европе, особенно там, где римское господство подвергалось сомнению.

Около двадцати лет спустя после своего появления одна из версий этой истории привлекла внимание Кристофера Марлоу — английского драматурга, который вдохновился ею и написал свою собственную пьесу «Доктор Фауст». Будучи мятежным ученым, покинувшим церковь и университет, Марлоу придал трагической истории большую силу и блеск, превратив оригинальное творение в более изысканное и эмоциональное произведение. Он усилил ощущение обреченности, которое преследовало Фауста, и сделал его роковую тоску почти возвышенной. Именно с этой первой великой адаптации началась европейская фаустианская традиция.

Рамона Фрейдон - Фауст-гностик - Тайные учения, скрытые за классическим текстом

Переводчик: Валерий Грушницкий. - М.: «Касталия», 2024. — 364 с.

ISBN 9784־24151־521־5־

Рамона Фрейдон - Фауст-гностик – Содержание

Введение: подготовка почвы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Здесь начинается доктор Фауст: его жизнь и история

Вступление к «Книге Фауста»

1. О его происхождении и юности

2. Как доктор Фауст достиг магии и овладел ею

3. Далее следует разговор, который ведут Фауст и Дух

Введение к главам 4-7

4. Второй разговор с Духом

5. Третий разговор доктора Фауста с Духом, которого звали Мефистофель, о договоре, который заключили эти двое

6. Орудие доктора Фауста, или дьявольское и безбожное письменное обязательство

7. Об услуге, которую Мефистофель оказал Фаусту

Введение к главам 8-11

8. О предполагаемом браке доктора Фауста

9. Вопросы доктора Фауста о его духе Мефистофеле

10. Разговор о прежнем состоянии падших ангелов

11. Разговор об аде; как он был создан и устроен; о мучениях в аду

Чисть вторая Доктор Фауст, его история: здесь следует вторая часть, приключения и разные вопросы.

12. Его альманахи и гороскопы

13. Разговор или исследование об искусстве астрономии или астрологии

14. Разговор и ложный ответ, который Дух дал доктору Фаусту

15. Как доктор Фауст спустился в ад

16. Как доктор Фауст отправился к звездам

17. Как я расскажу вам о том, что я действительно видел

18. Третье путешествие доктора Фауста

19. Что касается звезд

20. Вопрос по этой теме

21. Второй вопрос

22. Третий вопрос

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Далее следует третья часть: доктор Фауст, его приключения, дела, которые он совершали творил со своей нигромантией при дворах великих властителей

23. История императора Карла V и доктора Фауста

24. О рогах оленя

25. О трех графах, которых быстро доставили на королевскую свадьбу в Мюнхен

26. 0 приключении с евреем

27. Приключение при дворе графа Ангальтского

28. Как доктор Фауст в роли Бахуса справлял масленицу

29. 0 Елене, наколдованной из Греции

30. Относительно манипуляции с участием четырех колес

31. О четырех волшебниках, которые рубили друг другу головы и снова насаживали, а доктор Фауст сыграл главную роль в их выступлении

32. Об одном старце, который хотел отвратить доктора Фауста от его безбожной жизни

33. Договор

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТИЙ Доктор Фауст: его последние уловки и то, что он сделал в последние годы своего контракта

34. Как доктор Фауст добился брака двух влюбленных

35. 0 разнообразной флоре в саду доктора Фауста на Рождество

36. О войске, собравшемся против барона, которому Фауст при императорском дворе наколдовал на голове оленьи рога

37. О прекрасной Елене из Греции, о том, как она некоторое время жила с доктором Фаустом

38. О том, чья жена вышла замуж, когда он был в плену в Египте, и о том, как доктор Фауст сообщил ему об этом и помог ему

39. О завещании: что доктор Фауст завещал своему слуге Кристофу Вагнеру

40. Разговор, который доктор Фауст вел со своим сыном о его последней воле и завещании

41. Что делал доктор Фауст в последний месяц своего договора

42. Доктор Фауст: его плач о том, что он должен умереть, будучи молодым и крепким

43. Доктор Фауст сокрушается еще больше

44. Доктор Фауст: его ужасный конец и зрелище

Библиография

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