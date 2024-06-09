Фрейдон - Фауст-гностик
Начало XVI века в Германии ознаменовало длительные и сложные изменения в политической, религиозной и интеллектуальной сферах, обусловленные вызовом, брошенным Мартином Лютером католической церкви и распространением знаний, ставшим возможным благодаря новым печатным станкам. Но несмотря на развитие страны и приобретение ею черт современного государства, люди продолжали держаться за свои старые суеверия, включая веру в существование дьявола с его страшной магической силой.
Богобоязненные немцы — и протестанты, и католики, с опаской следили за знаками его присутствия, а некоторые и вовсе считали, что их можно обнаружить в практике таинственных магов-гереметистов, людей, стремившихся контролировать природу с помощью магии и эзотерического искусства. Маги искали невидимую силу, применяя алхимию, египетскую математику и каббалу, мистическую еврейскую науку внутренних планов, и с помощью ангелов или демонов стремились обрести запретное знание. Они желали преобразовывать материю силой собственной воли и мысли, а в период абсолютной гордыни некоторые даже пытались стать богами.
Многие немцы, хоть и считали магию дьявольской, являлись утопистами-провидцами, надеявшимися исправить глубокие разногласия в обществе через всеобщее духовное пробуждение. Они были связаны с радикальными лютеранами и антипапскими розенкрейцерами, чье подпольное движение начало формироваться в конце XVI века. Столкновение этих движений с угрозой со стороны церкви вскоре привело к войнам и религиозным преследованиям, которые в следующем столетии охватят не только Германию, но и всю Европу.
Из этой нестабильной и суеверной среды родился современный миф. Первым его проявлением стал небрежно написанный манускрипт под названием «Жизнь и история доктора Иоганна Фауста». Эта история неизвестного автора изобиловала таинственными символами и магическими событиями. В 1570-м году она увидела свет и начала тайно распространяться по всей Германии. Это был причудливый трагический рассказ о колдуне, основанный на немецком фольклоре и древних религиозных легендах, который пропагандировал католическую веру, но содержал явные еретические идеи. Доктор Фауст жаждал запретных знаний, поэтому заключил сделку с дьяволом. С дьявольского попустительства он предавался возлияниям и плотской любви, обрел невероятные силы, вступил в связь с призрачной богиней, и в конце концов встретил ужасную кончину.
Между тем, несмотря на то, что наказание Фауста соответствовало ожиданиям католической церкви, его попытки найти просветление вне религиозной сферы не были ею одобрены, а сама история стала считаться богохульной. Несмотря на скандальность этой сказки, передававшейся из рук в руки, она нашла своего читателя среди немецкого народа, и ее популярность неуклонно росла. Со временем она начала изменяться и адаптироваться под крестьянские пьесы и кукольные балаганы, которые распространялись по всей Европе, особенно там, где римское господство подвергалось сомнению.
Около двадцати лет спустя после своего появления одна из версий этой истории привлекла внимание Кристофера Марлоу — английского драматурга, который вдохновился ею и написал свою собственную пьесу «Доктор Фауст». Будучи мятежным ученым, покинувшим церковь и университет, Марлоу придал трагической истории большую силу и блеск, превратив оригинальное творение в более изысканное и эмоциональное произведение. Он усилил ощущение обреченности, которое преследовало Фауста, и сделал его роковую тоску почти возвышенной. Именно с этой первой великой адаптации началась европейская фаустианская традиция.
Рамона Фрейдон - Фауст-гностик - Тайные учения, скрытые за классическим текстом
Переводчик: Валерий Грушницкий. - М.: «Касталия», 2024. — 364 с.
ISBN 9784־24151־521־5־
Рамона Фрейдон - Фауст-гностик – Содержание
Введение: подготовка почвы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Здесь начинается доктор Фауст: его жизнь и история
- Вступление к «Книге Фауста»
- 1. О его происхождении и юности
- 2. Как доктор Фауст достиг магии и овладел ею
- 3. Далее следует разговор, который ведут Фауст и Дух
- Введение к главам 4-7
- 4. Второй разговор с Духом
- 5. Третий разговор доктора Фауста с Духом, которого звали Мефистофель, о договоре, который заключили эти двое
- 6. Орудие доктора Фауста, или дьявольское и безбожное письменное обязательство
- 7. Об услуге, которую Мефистофель оказал Фаусту
- Введение к главам 8-11
- 8. О предполагаемом браке доктора Фауста
- 9. Вопросы доктора Фауста о его духе Мефистофеле
- 10. Разговор о прежнем состоянии падших ангелов
- 11. Разговор об аде; как он был создан и устроен; о мучениях в аду
Чисть вторая Доктор Фауст, его история: здесь следует вторая часть, приключения и разные вопросы.
- 12. Его альманахи и гороскопы
- 13. Разговор или исследование об искусстве астрономии или астрологии
- 14. Разговор и ложный ответ, который Дух дал доктору Фаусту
- 15. Как доктор Фауст спустился в ад
- 16. Как доктор Фауст отправился к звездам
- 17. Как я расскажу вам о том, что я действительно видел
- 18. Третье путешествие доктора Фауста
- 19. Что касается звезд
- 20. Вопрос по этой теме
- 21. Второй вопрос
- 22. Третий вопрос
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Далее следует третья часть: доктор Фауст, его приключения, дела, которые он совершали творил со своей нигромантией при дворах великих властителей
23. История императора Карла V и доктора Фауста
- 24. О рогах оленя
- 25. О трех графах, которых быстро доставили на королевскую свадьбу в Мюнхен
- 26. 0 приключении с евреем
- 27. Приключение при дворе графа Ангальтского
- 28. Как доктор Фауст в роли Бахуса справлял масленицу
- 29. 0 Елене, наколдованной из Греции
- 30. Относительно манипуляции с участием четырех колес
- 31. О четырех волшебниках, которые рубили друг другу головы и снова насаживали, а доктор Фауст сыграл главную роль в их выступлении
- 32. Об одном старце, который хотел отвратить доктора Фауста от его безбожной жизни
- 33. Договор
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТИЙ Доктор Фауст: его последние уловки и то, что он сделал в последние годы своего контракта
- 34. Как доктор Фауст добился брака двух влюбленных
- 35. 0 разнообразной флоре в саду доктора Фауста на Рождество
- 36. О войске, собравшемся против барона, которому Фауст при императорском дворе наколдовал на голове оленьи рога
- 37. О прекрасной Елене из Греции, о том, как она некоторое время жила с доктором Фаустом
- 38. О том, чья жена вышла замуж, когда он был в плену в Египте, и о том, как доктор Фауст сообщил ему об этом и помог ему
- 39. О завещании: что доктор Фауст завещал своему слуге Кристофу Вагнеру
- 40. Разговор, который доктор Фауст вел со своим сыном о его последней воле и завещании
- 41. Что делал доктор Фауст в последний месяц своего договора
- 42. Доктор Фауст: его плач о том, что он должен умереть, будучи молодым и крепким
- 43. Доктор Фауст сокрушается еще больше
- 44. Доктор Фауст: его ужасный конец и зрелище
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