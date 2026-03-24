Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете
Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете
Пер. с англ. Д. С. Вольпина
М.: Академический проект, 2018, 453 с.
Серия "Философские технологии. Социокультурная антропология"
ISBN 978-5-8291-2283-6
Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете - Оглавление
Предисловие (С. А. Токарев)
Часть первая. Древнейшая эпоха существования мира
Глава I. Сотворение человека
Глава II. Грехопадение
Глава III. «Каинова печать»
Глава IV. Великий потоп
Глава V. Вавилонская башня
Часть вторая. Эпоха патриархов
Глава I. Договор между богом и Авраамом
Глава II. Наследие Иакова, или минорат
Глава III. Иаков и козьи шкуры, или вторичное рождение
Глава IV. Иаков в Вефиле
Глава V. Иаков у колодца
Глава VI. Договор в Галааде
Глава VII. Иаков у переправы через Иавок
Глава VIII. Чаша Иосифа
Часть третья. Эпоха судей и царей
Глава I. Моисей в тростниковой корзине
Глава II. Самсон и Далида
Глава III. «Узел жизни»
Глава IV. Аэндорская волшебница
Глава V. Грех народной переписи
Глава VI. Стражи порога
Глава VII. Священные дубы и терпентинные деревья
Глава VIII. Израильские «высоты»
Глава IX. Молчание вдов
Часть четвертая. Закон
Глава I. Закон и его место в еврейской истории
Глава II. Не вари козленка в молоке матери его
Глава III. Самоистязания в знак траура по умершим
Глава IV. Бодливый бык
Глава V. Золотые колокольчики
No comments yet. Be the first!