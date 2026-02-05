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Фрэзер - Золотая ветвь

Фрэзер - Золотая ветвь
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ветвь. Исследование магии и религии

пер. с англ. М. К. Рыклина

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018, 976 с.

ISBN 978-5-389-13530-7

Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ветвь. Исследование магии и религии - Оглавление

Из предисловия автора к сокращенному изданию «Золотой ветви»

  • Глава I. Диана и Вирбий

  • Глава II. Цари-жрецы

  • Глава III. Симпатическая магия

  • Глава IV. Магия и религия

  • Глава V. Магический контроль над погодой

  • Глава VI. Колдуны-правители

  • Глава VII. Воплощенные боги в образе людей

  • Глава VIII. Цари отдельных природных стихий

  • Глава IX. Поклонение деревьям

  • Глава X. Пережитки культа деревьев в современной Европе

  • Глава XI. Отношения полов и их влияние на растительность

  • Глава XII. Священный брак

  • Глава XIII. Цари Рима и Альбы

  • Глава XIV. Престолонаследие в древнем Лациуме

  • Глава XV. Поклонение дубу

  • Глава XVI. Дианус и Диана

  • Глава XVII. Бремя верховной власти

  • Глава XVIII. Опасности, угрожающие душе

  • Глава XIX. Запретные действия

  • Глава XX. Табу на людей

  • Глава XXI. Табу на предметы

  • Глава XXII. Запретные слова

  • Глава XXIII. Наш долг по отношению к первобытному человеку

  • Глава XXIV. Предание смерти божественного властителя

  • Глава XXV. Временные цари

  • Глава XXVI. Принесение в жертву сына правителя

  • Глава XXVII. Наследование души

  • Глава XXVIII. Умерщвление духа дерева

  • Глава XXIX. Миф об Адонисе

  • Глава XXX. Адонис в Сирии

  • Глава XXXI. Адонис на острове Кипр

  • Глава XXXII. Ритуал Адониса

  • Глава XXXIII. «Сады Адониса»

  • Глава XXXIV. Миф об Аттисе и его ритуал

  • Глава XXXV. Аттис — бог растительности

  • Глава XXXVI. Человеческие воплощения Аттиса

  • Глава XXXVII. Восточные религии на Западе

  • Глава XXXVIII. Миф об Осирисе

  • Глава XXXIX. Обрядовый цикл, связанный с Осирисом

  • Глава XL. Атрибуты Осириса

  • Глава XLI. Исида

  • Глава XLII. Осирис и солнце

  • Глава XLIII. Дионис

  • Глава XLIV. Деметра и Персефона

  • Глава XLV. Мать Хлеба и Хлебная Дева в Северной Европе

  • Глава XLVI. Мать Хлеба в разных странах

  • Глава XLVII. Литиерс

  • Глава XLVIII. Животные представители духа хлеба

  • Глава XLIX. Животные образы древних богов растительности

  • Глава L. Причащение телом бога

  • Глава LI. Гомеопатическая магия мясной пищи

  • Глава LII. Умерщвление священного животного

  • Глава LIII. Умилостивление охотниками диких животных

  • Глава LIV. Типы причащения мясом животных

  • Глава LV. Перенесение сил зла

  • Глава LVI. Публичное изгнание злых сил

  • Глава LVII. Существа, приносимые в жертву на благо общества

  • Глава LVIII. Люди в роли искупителей чужих грехов в классической древности

  • Глава LIX. Практика умерщвления бога в Мексике

  • Глава LX. Между небом и землей

  • Глава LXI. Миф о Бальдре

  • Глава LXII. Европейские праздники огня

  • Глава LXIII. Истолкование праздников огня

  • Глава LXIV. Сожжение на кострах людей

  • Глава LXV. Бальдр и омела

  • Глава LXVI. Пребывающая вне тела душа и ее роль в народных сказках

  • Глава LXVII. Бестелесная душа в народных обычаях

  • Глава LXVIII. Золотая ветвь

  • Глава LXIX. Прощание с Неми

Послесловие С. А. Токарева

Предисловие П. Ф. Преображенского к изданию 1928 года

Краткая географическая справка

Views 342
Rating 5.0 / 5
Added 05.02.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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